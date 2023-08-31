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台海戰雲 國軍公布軍人戰死加發未成年子女撫卹金草案
國防部今天公布「軍人因作戰、演習訓練或搶救災害而死亡者未成年子女再加發撫卹金給與標準」草案，現役軍人因作戰死亡、因演習訓練死亡、因搶救災害死亡者， 除原有的撫卹金外，擬再加發未成年子女撫卹金。
此案正在公告中，討論期還有13天。
草案規劃，作戰死亡遺有未成年子女，每一未成年子女每月給與新台幣2萬5000至成年為止。演習訓練死亡遺有未成年子女，每一未成年子女每月給與新台幣2萬元至成年為止。搶救災害死亡遺有未成年子女，每一未成年子女每月給與新台幣1萬5000元至成年為止。
草案說明指出，相關給付基準是參考「特勤人員及特勤編組人員執行特種勤務遭受暴力或意外危害致全失能或半失能及殉職人員子女教養辦法」相關規規範的生活費用補助：而考量國安局軍職人員執行特種勤務發生傷亡事件時，可能同時符合請領本給與標準及「特勤人員及特勤編組人員執行特種勤務遭受暴力或意外危害致全失能或半失能及殉職人員子女教養辦法」相關給與，為能妥適照顧亡故官兵之未成年子女生活，因此訂定由申請人擇一申請。
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