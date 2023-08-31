快訊

與蔣萬安合拍動物園影片挨親綠醫師批 百萬網紅公開合約：沒收一毛錢

北中南3捷運塗鴉案偵破、2歹徒3度變裝已離境 偵破關鍵是這個

直播／得獎公布！2023《台灣米其林指南》上榜名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台海戰雲 國軍公布軍人戰死加發未成年子女撫卹金草案

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今公布「軍人因作戰、演習訓練或搶救災害而死亡者未成年子女再加發撫卹金給與標準」草案，現役軍人因作戰死亡、因演習訓練死亡、因搶救災害死亡者，除原有的撫卹金外，擬再加發未成年子女撫卹金。記者洪哲政／攝影
國防部今公布「軍人因作戰、演習訓練或搶救災害而死亡者未成年子女再加發撫卹金給與標準」草案，現役軍人因作戰死亡、因演習訓練死亡、因搶救災害死亡者，除原有的撫卹金外，擬再加發未成年子女撫卹金。記者洪哲政／攝影

國防部今天公布「軍人因作戰、演習訓練或搶救災害而死亡者未成年子女再加發撫卹金給與標準」草案，現役軍人因作戰死亡、因演習訓練死亡、因搶救災害死亡者， 除原有的撫卹金外，擬再加發未成年子女撫卹金。

此案正在公告中，討論期還有13天。

草案規劃，作戰死亡遺有未成年子女，每一未成年子女每月給與新台幣2萬5000至成年為止。演習訓練死亡遺有未成年子女，每一未成年子女每月給與新台幣2萬元至成年為止。搶救災害死亡遺有未成年子女，每一未成年子女每月給與新台幣1萬5000元至成年為止。

草案說明指出，相關給付基準是參考「特勤人員及特勤編組人員執行特種勤務遭受暴力或意外危害致全失能或半失能及殉職人員子女教養辦法」相關規規範的生活費用補助：而考量國安局軍職人員執行特種勤務發生傷亡事件時，可能同時符合請領本給與標準及「特勤人員及特勤編組人員執行特種勤務遭受暴力或意外危害致全失能或半失能及殉職人員子女教養辦法」相關給與，為能妥適照顧亡故官兵之未成年子女生活，因此訂定由申請人擇一申請。

子女 未成年 國軍

延伸閱讀

越南控台演習侵主權 外交部：太平島屬我國領土

郭董喊保證台海50年和平 學者何美鄉：無效

相關新聞

拜登政府擬援台8000萬美元軍備 史上首次對台動用「外國軍事融資」

拜登政府29日通知國會，擬透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）管道，援台8000萬美元，國務院稱這是史上首例；據了解，這將是一批無償軍援，用來補充拜登政府7月底動用總統提撥授權（Presidential Drawdown Authority, PDA）提供給台灣的軍備所需。

軍購進入密集接收期 國軍軍購權責從軍備局調為戰規司

國防部今日送至立法院的最新一份「五年兵力整建及施政計畫報告」揭示，為精進對外軍購管制機制，所有軍購案由原軍備局調整為戰規...

國防部規劃義務役組成守備部隊 與主戰志願役分流

國防部最新「五年兵力整建及施政計畫報告」今日送抵立法院，內容披露明年將實施的1年制義務役，服役部隊將與志願役分流。國軍將...

通常適用「主權國家」 美透過外國軍事融資軍援台灣

拜登政府首度根據通常保留用於援助主權獨立國家的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, ...

台海戰雲 國軍公布軍人戰死加發未成年子女撫卹金草案

國防部今天公布「軍人因作戰、演習訓練或搶救災害而死亡者未成年子女再加發撫卹金給與標準」草案，現役軍人因作戰死亡、因演習訓...

美首次對台軍事融資8000萬美元 國防部：敬表感謝 不評論細節

美國政府於美東時間本月29日通知國會，擬援助台灣8000萬美元、約台幣25億元。國防部上午表示，敬表感謝，對相關細節沒有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦