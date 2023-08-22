蔡總統：明年國防預算6068億 創歷史新高

蔡英文總統昨天下午在總統府聽取行政院長陳建仁「（民國）一一三年度中央政府總預算案」簡報後表示，明年度國防總體預算，包括基金與特別預算，將達到六○六八億元，創下歷史新高。台灣必須持續強化自我防衛能力，海軍、海巡的國艦國造到今年底，將交船九十一艘各式艦艇，而第一艘潛艦原型艦，可望在下個月如期下水。

對於在野黨質疑「債留子孫」，蔡總統也說，她所做的就是投資未來，不是債留子孫，而是開源節流、穩健財政、壯大國家；有些人疑惑蔡政府八年預算年年成長，還執行各項特別預算，為什麼負債比卻能夠減少？原因在於台灣的總體經濟規模變得更大，整體國力變得更強。

昨天與會者還包括副總統賴清德、總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、行政院副院長鄭文燦、秘書長李孟諺、中央銀行總裁楊金龍、國發會主委龔明鑫、國防部長邱國正、總統府副秘書長黃重諺、張惇涵等。

蔡總統說，台灣的ＧＤＰ，從二○一六年的十七點五兆元，大幅成長到今年的廿三兆元，這八年台灣經濟脫胎換骨的關鍵之一，就是政府加大對基礎建設的投資，而其中以特別預算支應的「前瞻基礎建設」，更加強了投資的力道。

「更重要的是，我們謹守財政紀律。」蔡總統說，她上任時，中央政府的長期債務，已經累積達到五兆三九八八億元；在她任內，總預算舉債九二三億元，特別預算舉債一兆一二三七億元。總共舉債一兆二一六○億元，但也還債達到七八一○億元，「我們有借有還」，因此，到了今年七月底，包括總預算和特別預算，中央政府的實際債務是五兆八三三八億元，只增加了四三五○億元；長期負債比，則是從二○一六年的百分之卅三，下降到今年七月底的百分之廿七點二。

共軍日前宣布執行「海空聯合戰備警巡」，並製作影片自比是萬世開太平的「媽祖」守護神；我國防部昨天也製作影片，上架反擊共軍宣傳，並指窮兵黷武悖離媽祖慈悲精神。