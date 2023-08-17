聽新聞
test
0:00 / 0:00

「雄昇」攻陸巡弋飛彈 首曝光

聯合報／ 記者洪哲政劉學聖／連線報導
雄昇威力與操作隱憂 製表／政治中心
雄昇威力與操作隱憂 製表／政治中心

國軍昨清晨近五時在屏東九鵬基地，成功射擊一枚代號「雄昇」（雄二E）型的次音速攻陸巡弋飛彈。這是此型飛彈服役戰備十餘年來首度曝光，飛彈中後段可看出彈翼。記者劉學聖／攝影
國軍昨清晨近五時在屏東九鵬基地，成功射擊一枚代號「雄昇」（雄二E）型的次音速攻陸巡弋飛彈。這是此型飛彈服役戰備十餘年來首度曝光，飛彈中後段可看出彈翼。記者劉學聖／攝影
國軍昨天在屏東九鵬基地實施精準彈藥射擊測考，成功射擊一枚代號「雄昇」（雄二E）型的次音速攻陸巡弋飛彈。彈體主段飛行一個多小時，達成預期驗測目標，這是雄二E型攻陸飛彈服役戰備十餘年來，首度曝光。

空軍防空暨飛彈指揮部目前具備長程攻陸性能、長期部署執行戰備的特種飛彈，包括雄昇、擎昇（舊稱雲峰）兩型攻陸飛彈；雄昇為次音速巡弋飛彈，擎昇為高空巡航飛彈。現階段「強化海空戰力特别預算」正在生產的是增程型雄昇，代號「雄隼」。一般認為，雄隼飛彈能將我「壓制武器」所屬巡弋飛彈射程從七百公里提升到一千公里左右。

空軍不評論昨天被拍到的這枚升空攻陸飛彈之精確型式，而軍方目前因保密之故，將已部署的雄昇與雄隼等飛彈，對外都一律稱「雄昇」。

空軍昨天清晨四時許，在拂曉前的黑暗中，發射這枚「雄昇飛彈」，地面可目視其火箭加力器脫落，這是國軍近廿年部署雄二E型攻陸飛彈以來，發射情狀首度曝光。

據了解，彈體隨後順利啟動渦輪扇引擎展開巡航，順利飛行了一個多小時，但外界在黑暗中僅能目視使用固體燃料帶著尾焰的加力段落入海中；使用油料的主彈體點燃後破空而去影像，因只有少量氣體溢散，地面目視並不清楚，但為本報清楚攝獲。

雄昇飛彈設計基本上就是台版的「戰斧飛彈」，需要以加力段自機動式陸基發射架升空，當彈體升空並被推動到一定速度後，負責長程巡航的「鯤鵬」渦輪扇引擎才會啟動，彈體並展開滑翔翼。

空軍昨天持續在屏東九鵬基地實施精準彈藥射擊測考。昨清晨有靶機升空，並放出阻力傘掉落海面，目視可及在九鵬凌空的IDF戰機並未及時發射飛彈，現場並有F-16戰機在周邊警戒。但據了解，靶機是被飛彈命中後掉落海面。

飛彈 空軍 屏東 國軍

延伸閱讀

肯定雄昇飛彈嚇阻功能 專家提醒：勿為政治目的招搖

共諜案松指部淪陷！空軍少校涉交付機密文件 今收押禁見

退役空軍上校共諜案 再添1涉案軍官羈押禁見

九鵬試射愛國者飛彈自爆 前飛彈營長周宇平指愛二來台已25年 需要重新檢測

相關新聞

「雄昇」攻陸巡弋飛彈 首曝光

國軍昨天在屏東九鵬基地實施精準彈藥射擊測考，成功射擊一枚代號「雄昇」（雄二E）型的次音速攻陸巡弋飛彈。彈體主段飛行一個多...

雄昇曝光 學者：對我國防未必正面

國軍雄二Ｅ（雄昇）飛彈的身影首度曝光，學者認為，我方研發可以攻擊大陸的反制性武器，固然不足以改變台海軍事態勢，但對於增加...

神祕791旅 管轄特種飛彈

陳水扁政府時代研發雄二Ｅ（雄昇）巡弋飛彈，馬英九政府開始量產服役，是軍事圈公開祕密，但因事屬敏感，軍方對相關資訊仍然諱莫...

新聞眼／蔡政府驗收「國防自主」

馬政府時期曾有資深具影響力的國民黨籍立委，建議讓雄二Ｅ攻陸飛彈在國慶或紀念抗戰的國防展演亮相，但在考量兩岸關係的背景下被...

觀察站／國軍具反擊能力 但須友盟情資

共軍在美國前眾議長裴洛西訪台期間發射多枚導彈飛越我領空落入東部海域，展現軍事挑釁威懾；我攻陸飛彈曝光，不無傳達「你敢打我...

肯定雄昇飛彈嚇阻功能 專家提醒：勿為政治目的招搖

國軍今天（16日）清晨近五點時在屏東九鵬基地進行地對地彈道飛彈測考，雄二E（雄昇）飛彈的身影首度曝光，對此學者認為，我方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦