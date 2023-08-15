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獨／空軍政戰主管不再獨尊飛官 莒光前主播打頭陣

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
今年5月，國軍莒光園地舉辦「主播回娘家」活動，邀請已官拜上校的郭心怡（右）重回主播台，與學妹王奕上尉同台主持。圖/引自青年日報臉書
今年5月，國軍莒光園地舉辦「主播回娘家」活動，邀請已官拜上校的郭心怡（右）重回主播台，與學妹王奕上尉同台主持。圖/引自青年日報臉書

位於台東志航基地的空軍第七聯隊，以及空軍官校飛訓部，明天（16日）將換上新的政戰主任，分別由郭心怡上校與劉斐富上校擔任。此舉打破空軍多年來以飛行員擔任政戰主管的慣例，回歸國軍一般部隊的狀況，由「正牌」政戰軍官負責政戰業務。

郭心怡畢業於國防大學政戰學院88年正期班，父親曾獲選為國防部莒光日電視教學主播，在此派職之前，擔任過防空飛彈指揮部政戰副主任、戰管聯隊政戰主任；劉斐富畢業於政戰學院90年專科班，現任空軍司令部政戰綜合組副組長。

國軍遷台之後，基於內戰末期共諜滲透猖獗的教訓，在蔣經國主持下，部隊全面建立政戰制度，在各部隊派遣政治工作幹部，以維持思想忠誠。時至今日，「監軍」的角色已不明顯，但政戰仍然維持獨立兵科地位，幹部由位於北投復興崗的政戰學校（現稱國防大學政戰學院）培養。國軍連級以上的各部隊，都會派遣政戰主管，協助單位主官處理心輔、文宣、新聞、眷服、保防等業務。

部隊設立政戰主管的唯一例外，是空軍飛行部隊，堅持「飛行員自治」。從中隊與作戰隊的輔導長（少校或中校），到飛行聯隊政戰主任（上校）、司令部政戰主任（中將），都由飛官經歷短期受訓後擔任。非空勤背景的「科班」政戰幹部，只能擔任副主管職或幕僚。

也因如此，畢業分發到空軍的政戰軍官，最多只能升到司令部的少將副主任。整個空軍只有兩個少將職缺留給政戰軍官（司令部副主任、作戰指揮部主任），摘星機會遠低於陸、海軍。

陸軍、海軍的飛行單位，基層輔導長同樣由飛行員擔任，但較高階（航空旅、航空大隊）的政戰主管，則是一般政戰軍官。

據了解，國防部研究後發現，飛官擔任政戰主管，雖然較易讓隊員「服氣」，但專業養成訓練還是比較欠缺。以往例子也證明，這些飛官充任的政戰主任，面對新聞處理、對外發言等相關業務，未必都能表現得體。

此次被挑選試辦的兩個單位，年底都即將面對「大事」：七聯隊將由訓練任務轉為一線戰鬥部隊，並換裝全軍最先進的F-16C/D Block70戰機；飛訓部將從官校獨立，並整併原先七聯隊的訓練業務，負責空軍所有飛官的培訓。兩個單位未來的政戰業務，都將比現在更繁重。

郭心怡的父親郭澄懷畢業於空官62年班，曾任志航基地的第七聯隊長，如今女兒將擔任七聯隊政戰主任。本圖為空軍總部集團婚禮，時任人事署長的郭澄懷出任介紹人，女兒則擔任女儐相。圖/引自青年日報臉書
郭心怡的父親郭澄懷畢業於空官62年班，曾任志航基地的第七聯隊長，如今女兒將擔任七聯隊政戰主任。本圖為空軍總部集團婚禮，時任人事署長的郭澄懷出任介紹人，女兒則擔任女儐相。圖/引自青年日報臉書

主任 空軍 主管 國防部

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