新聞眼／義務役 難補主戰部隊專長缺員

國軍針對募兵成效，曾一度宣告部隊總編現比已達九十％，但較艱苦的主戰部隊長年來始終沒有達到這項目標。國軍缺員有兩個層次，一是缺乏人力，編現比不足；二則是缺乏完訓的人力，專長合格率不足。前者或可以徵集新兵逐年解決，後者則非義務役充員可因應。

據了解，步兵一○九、一一七、一○一、一三七、二四九旅等基幹型態的新訓旅，都還有新訓任務，以一年制義務役補實，可能侷限在部分步兵營，面對主戰部隊缺兵嚴重，國軍幹部多將義務役入營作為國軍基層缺員的解方，二○一七年以前部隊還有一年制義務役支撐時，部隊運作良好。因此，義務役不可能只集中在這些專責部隊，勢將遍布在各志願役部隊。

但這個想法恐有盲點，對部隊運作而言也已出現落差。現行軍事訓練役士兵就已大批分發基層部隊，被分發到馬防部的士兵因為副食補給不足而在沙灘留字呼救；軍事訓練役士兵全若堯，並沒有維護戰車的證照或簽證，隨裝甲旅下基地卻被要求從事戰車保修作業，不幸遭戰車砲管重壓身亡。兩個案例都造成社會輿論譁然。

國軍部隊目前缺員有兩個層次，一是單純是募不到兵，編現比不足，另一則是訓練專長合格證書或簽證率嚴重不足，影響作戰能力。這種現象普遍發生在陸軍、海軍主戰的裝甲、機步旅與艦艇上。而成熟的砲兵、裝甲、艦艇各項專長簽證，都需要長時間培養，並藉由留營來久用。

一年期義務役可以解決某些只需要大批步槍兵的部隊編現比不足的現況，但可能無法解決主戰部隊需要專長的兵額缺乏。