聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／義務役 難補主戰部隊專長缺員

聯合報／ 本報記者洪哲政
一年期義務役可以解決某些只需要大批步槍兵的部隊編現比不足的現況，但可能無法解決主戰部隊需要專長的兵額缺乏。記者洪哲政／攝影
一年期義務役可以解決某些只需要大批步槍兵的部隊編現比不足的現況，但可能無法解決主戰部隊需要專長的兵額缺乏。記者洪哲政／攝影

國軍針對募兵成效，曾一度宣告部隊總編現比已達九十％，但較艱苦的主戰部隊長年來始終沒有達到這項目標。國軍缺員有兩個層次，一是缺乏人力，編現比不足；二則是缺乏完訓的人力，專長合格率不足。前者或可以徵集新兵逐年解決，後者則非義務役充員可因應。

據了解，步兵一○九、一一七、一○一、一三七、二四九旅等基幹型態的新訓旅，都還有新訓任務，以一年制義務役補實，可能侷限在部分步兵營，面對主戰部隊缺兵嚴重，國軍幹部多將義務役入營作為國軍基層缺員的解方，二○一七年以前部隊還有一年制義務役支撐時，部隊運作良好。因此，義務役不可能只集中在這些專責部隊，勢將遍布在各志願役部隊。

但這個想法恐有盲點，對部隊運作而言也已出現落差。現行軍事訓練役士兵就已大批分發基層部隊，被分發到馬防部的士兵因為副食補給不足而在沙灘留字呼救；軍事訓練役士兵全若堯，並沒有維護戰車的證照或簽證，隨裝甲旅下基地卻被要求從事戰車保修作業，不幸遭戰車砲管重壓身亡。兩個案例都造成社會輿論譁然。

國軍部隊目前缺員有兩個層次，一是單純是募不到兵，編現比不足，另一則是訓練專長合格證書或簽證率嚴重不足，影響作戰能力。這種現象普遍發生在陸軍、海軍主戰的裝甲、機步旅與艦艇上。而成熟的砲兵、裝甲、艦艇各項專長簽證，都需要長時間培養，並藉由留營來久用。

一年期義務役可以解決某些只需要大批步槍兵的部隊編現比不足的現況，但可能無法解決主戰部隊需要專長的兵額缺乏。

國軍 簽證 志願役

延伸閱讀

伊斯蘭國襲擊敘利亞軍車 死亡士兵數升至33人

拚恢復文人統治 西非經濟共同體將派員赴尼日

AI融入武裝力量：解放軍戰略支援部隊發展人工智慧創新能力

因應尼日政變 西非經濟共同體將部署待命部隊

相關新聞

國軍逐年擴大總員額 2029年將達26萬餘人

國軍將在明年一月一日恢復一年制義務役，據了解，陸軍目前「復編」五個基幹新訓旅，未來將部分以義務役兵員陸續補實，執行海岸守...

美提供我軍援項目曝光 4架MQ-9A無人機可望先來

美國拜登政府月前首次以總統撥款權（ＰＤＡ），提供我國三億四千五百萬美元的軍事援助。據證實，軍援項目主要為四架MQ-9A無...

新聞眼／義務役 難補主戰部隊專長缺員

國軍針對募兵成效，曾一度宣告部隊總編現比已達九十％，但較艱苦的主戰部隊長年來始終沒有達到這項目標。國軍缺員有兩個層次，一...

國軍擴大員額…訓練不足 專家憂步兵旅大而無當

針對國防部擬利用一年期義務役士兵，以復編的步兵基幹旅編實為數個海岸守備旅，有學者認為，我國長期實行「徵募並行」制下，許多...

中科院強弓專案 雷達系統先上

中山科學研究院積極針對天弓三型防空飛彈「反彈道飛彈版」的「強弓專案」進行測試。據證實，中科院已突破主動相位陣列雷達的技術...

海官三鐵社剛成立 拿下旗津路跑金牌

海軍官校本學期剛成立「三鐵慢跑社」，為了爭取更多今年新入學的學弟妹入社，在校社員昨天（12日）全體自費參加今年首次舉辦的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦