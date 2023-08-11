軍友社榮譽理事長訪蘇澳 海上巡弋官兵簽名回贈

中共解放軍持續擾台，首當其衝的海軍必須持續伴隨監控，對官兵與艦艇都形成辛苦的負擔。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，一連兩天安排到海軍加油打氣。他今天在國防部副部長柏鴻輝、海軍司令唐華陪同下，11日來到蘇澳中正基地慰問，希望官兵在戰備執勤之餘，也能感受到來自社會各界的溫暖與關懷。

李棟樑一行於上午抵達蘇澳，登上紀德級蘇澳號驅逐艦（DDG-1802）。獲頒慰問金的單位除了蘇澳艦，還包括168艦隊、蘇澳後勤支援指揮部，以及另外6個駐守蘇澳的海軍單位。

海軍168艦隊長吳天任少將說，李棟樑九年前接任理事長以來，至今是第14次到蘇澳基地慰問。他表示，168艦隊特別由今年4月中共在台灣周邊發動「利劍」軍演期間，曾參與海上應處行動的官兵們集體簽名，將其排成艦隊所使用的紀德級與諾克斯級艦圖樣，再裱框成畫致贈給李棟樑，一方面表達感激之情，也象徵捍衛台海的決心。

李棟樑表示，在如今兩岸局勢下，國軍弟兄姊妹格外辛苦，自己對官兵們充滿感激與想念。對於合影官兵熱情喊道「下次要再來」，他也表示一定還會再抽空走訪蘇澳。