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軍友社榮譽理事長訪蘇澳 海上巡弋官兵簽名回贈

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
海軍168艦隊長吳天任（左）回贈禮物給軍友社榮譽理事長李棟樑，是以在中共軍演擾台期間執行海上應處官兵簽名，排列成紀德級驅逐艦與諾克斯級巡防艦。記者程嘉文/攝影
海軍168艦隊長吳天任（左）回贈禮物給軍友社榮譽理事長李棟樑，是以在中共軍演擾台期間執行海上應處官兵簽名，排列成紀德級驅逐艦與諾克斯級巡防艦。記者程嘉文/攝影

中共解放軍持續擾台，首當其衝的海軍必須持續伴隨監控，對官兵與艦艇都形成辛苦的負擔。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，一連兩天安排到海軍加油打氣。他今天在國防部副部長柏鴻輝、海軍司令唐華陪同下，11日來到蘇澳中正基地慰問，希望官兵在戰備執勤之餘，也能感受到來自社會各界的溫暖與關懷。

李棟樑一行於上午抵達蘇澳，登上紀德級蘇澳號驅逐艦（DDG-1802）。獲頒慰問金的單位除了蘇澳艦，還包括168艦隊、蘇澳後勤支援指揮部，以及另外6個駐守蘇澳的海軍單位。

海軍168艦隊長吳天任少將說，李棟樑九年前接任理事長以來，至今是第14次到蘇澳基地慰問。他表示，168艦隊特別由今年4月中共在台灣周邊發動「利劍」軍演期間，曾參與海上應處行動的官兵們集體簽名，將其排成艦隊所使用的紀德級與諾克斯級艦圖樣，再裱框成畫致贈給李棟樑，一方面表達感激之情，也象徵捍衛台海的決心。

李棟樑表示，在如今兩岸局勢下，國軍弟兄姊妹格外辛苦，自己對官兵們充滿感激與想念。對於合影官兵熱情喊道「下次要再來」，他也表示一定還會再抽空走訪蘇澳。

軍友社榮譽理事長李棟樑（右）慰問海軍蘇澳基地，贈送小禮物給蘇澳艦官兵。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（右）慰問海軍蘇澳基地，贈送小禮物給蘇澳艦官兵。記者程嘉文/攝影

蘇澳 海軍

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8月12日（明天）清泉崗基地開放，勇鷹首度亮相，F-5斯人獨憔悴，AT-3組成的雷虎特技小組，也會在空中演出。空軍新項目陳展，又是選在清泉崗基地空軍第三聯隊，在這看到經國號毫不稀奇，但預定在機坪陳展的1503號機，有曲折的身世，建議絕對不能錯過這架戰機的故事… 為推廣全民國防，國防部每年安排三軍基地開放，讓民眾參觀各式武器裝備與官兵戰技。每次吸引數萬人入場，非常熱鬧。2020年受新冠病毒肆虐影響，取消基地開放，2021年與2022年全面停辦。今年疫情威脅趨緩，國防部決定恢復舉行。第一場8月12日空軍清泉崗基地，接下來陸軍9月23日新竹湖口營區，海軍11月11日在高雄港新濱碼頭。 以往西部縣市的空軍基地開放，都可輕易吸引到超過5萬民眾入場，今年空軍表示，目前預估12日清泉崗將湧入6萬至8萬人。考慮到這是四年來首度舉辦營區開放，許多軍事迷早就憋壞了，人數還會上升。 在這次清泉崗基地開放，空軍有什麼新項目陳展，絕對不能錯過。

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