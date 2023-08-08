太平島變大 碼頭下月完工

國際衛星影像公司近日公布我南沙太平島最新衛星偵照影像，「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」已近完工，全島外圍沙灘以浚深抽砂補強，面積明顯變大。海巡署昨表示，工程可望九月如期完工，不施作跑道延長工程。

海巡署辦理「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」計畫，期程自二○二○年起至二○二三年，預算十六億餘元。主要工程包括一百噸級巡防艇避颱強化工程、四千噸級巡防艦港側航道加探工程與碼頭附屬設施化工程與配合設施工程四部分。

Maxar衛星影像公司披露本月六日所攝太平島空偵照顯示，島西側的「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」，不但新設百噸艇直立碼頭與防湧閘門已裝備完畢，在碼頭內形成能抗湧浪的內港，碼頭所在島西側新生地擴大，全島沙灘面積在衛星鏡頭呈現下明顯增厚，連島東側停機坪沙灘也進行補強，全島面積變大。