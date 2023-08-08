聽新聞
test
0:00 / 0:00

太平島變大 碼頭下月完工

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
S2A衛星本（八）月最新南沙太平島衛星偵照。圖/Steve Jiau張貼於臉書海軍艦隊風雲粉專；來源：S2A衛星影像 洪哲政
S2A衛星本（八）月最新南沙太平島衛星偵照。圖/Steve Jiau張貼於臉書海軍艦隊風雲粉專；來源：S2A衛星影像 洪哲政

國際衛星影像公司近日公布我南沙太平島最新衛星偵照影像，「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」已近完工，全島外圍沙灘以浚深抽砂補強，面積明顯變大。海巡署昨表示，工程可望九月如期完工，不施作跑道延長工程。

海巡署辦理「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」計畫，期程自二○二○年起至二○二三年，預算十六億餘元。主要工程包括一百噸級巡防艇避颱強化工程、四千噸級巡防艦港側航道加探工程與碼頭附屬設施化工程與配合設施工程四部分。

Maxar衛星影像公司披露本月六日所攝太平島空偵照顯示，島西側的「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」，不但新設百噸艇直立碼頭與防湧閘門已裝備完畢，在碼頭內形成能抗湧浪的內港，碼頭所在島西側新生地擴大，全島沙灘面積在衛星鏡頭呈現下明顯增厚，連島東側停機坪沙灘也進行補強，全島面積變大。

碼頭 太平島 海巡署

延伸閱讀

行人用路及路口交通安全 竹北市長鄭朝方提案爭取補助

馳援南投仁愛鄉 中市府17組工程團隊2波挺進災區

竹北市提5案爭取中央補助 縣政二、光明一路列首要改善

雲林蔦松大排水患多 中央地方聯手治理改善抽水站

相關新聞

太平島變大 碼頭下月完工

國際衛星影像公司近日公布我南沙太平島最新衛星偵照影像，「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」已近完工，全島外圍沙灘以浚深抽...

基隆2名士官遭炸斷手最新情況曝 三總：一個月後對裝義肢進行評估

陸軍六軍團第三地區支援指揮部基隆彈藥分庫，7月24日發生120公厘迫擊砲彈爆炸事件，造成9名士官兵受傷，其中洪姓中士左臂...

前瞻建設功能何在？ 藍營大動作駁斥

「前瞻建設如改善食安、執行率低，並非像行政院說得那麼有效！」國民黨立委費鴻泰7日痛批蔡政府前瞻建設執行率低。國民黨立院總召曾銘宗也說，財政部說只有舉債4350億，那是因為很多計畫執行到下一任總統，所以財政部沒算入。

憲兵擴軍營級比照陸軍聯兵營 保二秘密調訓受軍方訓練

一年制義務役將於明年1月1日開始徵集，各軍種都有增兵計畫，負責首都衛戍的202指揮部5個憲兵營，每個營比照陸軍聯兵營充實...

冷眼集／對台軍售延遲 美和中籌碼？

美國拜登政府執政後，一方面透過公部門與智庫單位提倡各項共軍攻台時程論，對台安全協助政策也有兩大調整，一是停止對台出售載台...

美對台軍售9案延宕 影響我戰備

七月台美蒙特利會議期間，我國曾就部分軍事投資主要品項交付延遲，「被迫」修訂發價書，影響我國戰力整備計畫，向美方表達要求提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦