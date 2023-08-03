颱風天承諾不變 軍友社榮譽理事長李棟樑北海岸「辦桌」勞軍

卡努颱風逼近北台灣，大台北地區全面停班停課，最接近颱風的北海岸地區，上午籠罩在風雨中。不過軍友社榮譽理事長李棟樑的勞軍行程，並未因天候取消。他今天前往新北市三芝山區的海軍雷達站，自掏腰包「辦桌」與官兵會餐。

李棟樑由軍友社秘書長簡士偉、海軍副司令王瑞麟中將、國防部政戰局長楊安中將陪同，驅車來到三芝山區的海軍雷達站。李棟樑表示，自己先前在理事長任內，就曾數度邀請外燴業者到偏遠小部隊舉辦宴席，犒賞官兵弟兄姊妹。前三年受限於新冠肺炎疫情，無法和官兵會餐，如今疫情威脅降低，於是再度恢復。今天雖然是颱風天停班日，但不管風雨多大，都要來看看弟兄姊妹們，既然自己先前承諾要來，就不能「黃牛」。