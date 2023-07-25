觀察站／濃濃戰場感 電腦兵推驚險具象化

漢光演習實兵科目歷來都是國內外一窺國軍戰備用兵思考的一扇窗，透過有限視野，訴說台灣面臨當前威脅情勢下的準備與決心。今年演習最大轉變是設定擔任攻擊軍的陸戰隊登上灘岸與防衛軍強勢對陣，讓國人感受到濃濃「兵臨城下」既視感，但今年為何這樣呈現？

過去漢光演習，陸戰隊聯興兩棲登陸操演與作戰區主導的反登陸作戰大都錯開分別實施，主要是一處沙灘不易同時容下防衛軍的火砲陣列及攻擊軍兩棲登陸部隊，唯一一次漢光卅三號演習在澎湖山水沙灘實施的反登陸作戰，一側由作戰區火砲集火射擊結束後，陸戰隊自另側登陸。

國軍這次首度將登陸與反登陸操演的時間軸一致化，讓陸戰隊北上八里，以AAVP7-A1兩棲突擊車群作為紅軍，直接登岸與作戰區防衛軍模擬接戰，而攻擊軍機艦一律懸貼鮮紅的旗幟或標示，呈現出真實戰場的臨場感。

國軍歷年的漢光兵推，外傳常推到灘岸殲敵階段就結束，因為共軍一旦登岸，意謂著我已失去制空、制海優勢。但實際考察，歷年攻擊軍與防衛軍通常會推到登陸後的國土防衛，某年攻擊軍模擬共軍空降二重疏洪道，打過成蘆橋、穿過三重並推進到台北橋，險打進台北市，當年憲兵司令部緊急調來全城衛戍部隊抵住橋頭，經統裁官喊停，推演才結束。這些電腦上呈現的「驚險」，一向被軍中視為敏感話題，鮮為外人所知，此次卻要某種程度具象化。

漢光演習實兵演練的兵力屬於特遣部隊，由各作戰區因應想定而設置，以呈現最高的戰備能力；演習計畫藉由操演想定反覆演練，在正式操演時呈現於國人、盟友與三軍統帥面前。因為要集中視野，將複雜戰況在短時間內呈現，因此須有很高的「導演」性質，由軍方主觀選擇如何呈現。

國軍今年大費周章呈現戰場既視感，傳達敵軍登陸本島時可能的態樣，恐怕與中共圍台戰演訓頻繁、台灣大選朝野對陣主軸放在「戰爭與和平」有關。尤其兵役延長啟動在即，國軍營造戰場兵臨城下的既視感，勢將成為話題。

國軍近年與美軍密切交流，演習構想呈現料與美軍有關。光看海軍今年積極在各地「紅色沙灘」實施兩棲試登、蒐集水文資料，本月演習結束後還將繼續在中南部海岸實施，作為調整戰術部署參考，這股急迫性顯與盟友督促有關。台灣是西方世界扼控第一島鏈的關鍵，美方的急迫感可想而知。