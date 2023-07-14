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退役鷹式飛彈回銷美國轉援烏克蘭 國軍史上有類似前例

聯合報／ 記者程嘉文
鷹式飛彈。記者程嘉文／攝影
鷹式飛彈。記者程嘉文／攝影

媒體披露國軍除役的鷹式防空飛彈，美國將向我方購回，用以軍援烏克蘭使用。軍方官員證實確有此事，這代表我方與美國關係密切，單就國軍立場，原本得花錢處理報廢的彈體，如今可以售出，堪稱雙贏之舉。

美國向盟國出售或援贈武器，後來又回收或回購，例子在所多有。例如1973年，南北越簽署和議，美國退出越戰，急於將大量裝備提供給西貢政府，將1960年代軍援中華民國的兩個大隊F-5A/B戰鬥機，其中約半數由我國空軍部隊交給美方，再由美方轉贈南越空軍。

1980年代中期，美軍再一次扮演各盟國之間的跳蚤市場，當時我國因無法獲得F-16，在二手市場尋找F-104。美國將當年軍援丹麥空軍的18架F-104戰機收回，整修後賣給我方。同時美方將一批國軍退役F-5A，轉給土耳其空軍。這批飛機至今仍有部分繼續在土國服役。

美軍有時也為了自身的需求，向盟邦買回裝備。例如日本自衛隊的MH-53E直升機退役後，被美軍買回擔任拆零；瑞士空軍退役的F-5E/F戰鬥機，被美國海軍的假想敵部隊購回繼續使用。

國軍接收鷹式飛彈的計畫始於1960年，真正服役成軍是1964年。早期的模式為軍援，服役期間經歷過多次擴編與改良，屬於軍售。

美國 烏克蘭 國軍

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