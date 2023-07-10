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北部募兵不易 南兵北調受阻

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國軍募兵面臨瓶頸，北部作戰區尤為困難，主戰部隊缺兵。示意圖/本報資料照片
國軍募兵面臨瓶頸，北部作戰區尤為困難，主戰部隊缺兵。示意圖/本報資料照片

國軍募兵面臨瓶頸，北部作戰區尤為困難，主戰部隊缺兵。近期中南部軍團官兵陸續接獲北部六軍團「南兵北調」專案計畫，徵求調往北部意願。但中、南部軍團並未准許官兵志願調任，要求官兵不可私下簽署調任同意書，形成南北爭搶兵源的現象。

六軍團「南兵北調」專案計畫近期在軍內引發討論，原因是中南部有官兵接獲志願書並簽署後，卻被勒令取消，並宣達要求各部隊主官必須嚴格管制，不准官兵再有私自簽署調任同意書之舉，若有官兵因此調職至六軍團，將檢討單位主官人員管制不當之責。

陸軍司令部昨天表示，此案是因陸軍為照顧官兵，基於三安政策，調查於中南部單位服務，眷住北部地區人員，個人是否有意願調整至北部單位服務者，全案尚在規畫中，司令部將利用時機加強宣導作業程序。

知情官員則表示，依戶籍地分發的工作一直在進行，此舉只是鼓勵戶籍地在北部六軍團地境內的官兵回到戶籍地單位服役。

國軍募兵長期以來一直以南部較易達標，一般認為北部工作機會多，募兵不易，較艱苦的主戰部隊缺兵，且北部戰訓任務頻繁，連續兩年國軍漢光演習實兵都由第三作戰區擔綱主操。

戶籍 國軍 漢光演習

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