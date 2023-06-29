桃機7月軍演 有11天將空域管制

桃園國際機場七月因應國軍漢光實兵反空機降操演，全月將有十一天需實施空域管制，每次四十分鐘，兩次預演及正式演練都採「一加一」兩天制，廿六、廿七日為正式操演，兩天分別實施不同科目操練。

民航局昨天發布桃機周邊空域空域管制時間，包括七月十二、十九、廿六日上午九時卅分至十時十分；十三、廿、廿七日上午十時五分至十時四十五分；四日至六日、十、十一日上午九時卅分至十時十分。

據了解，軍方在桃機的操演採一加一兩天制，其中十二、十三日，十九、廿日為地空兵力整合的預演；廿六、廿七日則為正式全兵力操演日。

交通部長王國材表示，這次漢光演習會有兩次預演，但是否在預演期間就會影響航班飛行，仍待進一步討論細節，桃機公司會配合國防部安排，目前各航班都還在調配中；廿六日正式演習預計影響旅客時段為上午九時至十一時，影響航機飛行時間為一小時，該時段約有六十五架次起降航班，航班可能往前、往後或暫時取消，會在影響最小範圍下進行。他指出，暑假期間航班較為繁忙，若遇上管制時段再請旅客多包涵。

昨天曝光的桃機事前評估顯示，軍方原每日操演演練的時段為兩小時，分成五時至七時和九時至十一時。按昨天正式公布空域管制時段內容，規模顯然縮小，但操演分開為兩天，是否是因應每日操演時間縮短，而將原規畫科目拆開，不得而知。

軍方在桃機的操演範圍，除南北跑道封閉供直升機凌空或著陸外，北跑道東北角的包括維修廠棚都要淨空。此外，為驗證部隊訓練成效，陸軍第四作戰區將在七月三日至五日分別在屏東滿州與加祿堂進行「天馬及神鷹操演」。