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軍眷控國防部不當挪用美援經費 侵吞眷戶建物

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委陳椒華（右二）上午舉行「國防部不當挪用美國經費？！」侵害炎明新村美軍遺眷建物士地，更栽贓違建？！記者會 。記者曾吉松／攝影
時代力量立委陳椒華（右二）上午舉行「國防部不當挪用美國經費？！」侵害炎明新村美軍遺眷建物士地，更栽贓違建？！記者會 。記者曾吉松／攝影

時代力量立委陳椒華今天說，新北市新店區炎明新村是由美國政府撥款出資，代為執行清償處理華人美軍的土地與建物，國防部挪用美國經費，將房地列為國有，按照眷村規定處置，告知居民拆屋還地。

陳椒華上午舉行記者會，她說，炎明新村是1953年美國與我國達成協定，由美國政府依美援法案，撥款出資中華民國政府，代為執行清償及處理美國中情局機密行動第三勢力華人美軍的土地與建物。

陳椒華提到的第三勢力，是國共內戰末期，美國出錢出力扶持的親美勢力，美國政府希望在中共與國民黨之間，發展出反共但與國民黨保持一段距離的第三勢力，希望第三勢力能夠影響大陸混亂的內戰局勢，美國扶持的第三勢力多未追隨國民政府來台，以分布在香港等境外地區為主，也有人在琉球接受美國的作戰訓練，第三勢力較知名的是陸軍中將蔡文治，韓戰後期，美國評估第三勢力成功機會不大，停止支持第三勢力，海外第三勢力人馬陸續回到台灣後，才有了炎明新村這類安置措施。

陳椒華說，國防部挪用美國經費，不僅將房地列為國有，按照眷村規定處置，告知居民拆屋還地，雖然經過監察院調查，但因為調查方向錯誤，進而成為後續法院判決的基礎，導致陳情人走投無路。

炎明新村軍人遺眷張台鳳指出，國防部挪用1953年至1957年美援，代辦接待來台美軍事務，以管理人自居，進行不法詐欺，侵吞美援撥款給她父親張蔥的美軍薪資福利、資遣、房屋建築土地經費，並且在2011年採取訴訟，侵權踐踏中美條約，霸凌來台美軍。

張台鳳說，國防部違背中美兩國對第三勢力清償給付的協定，侵犯法定受益人的利益，侵吞美國為保台反共的美軍提供的資遣費、生活福利金及房地經費，更以國軍老舊眷村改建條例把美軍當成國軍。

張台鳳表示，國防部應該停止詐欺訴訟，停止不法拆屋還地，返還張蔥的美軍薪資、美軍退役的遣散費、生活福利金及建屋經費。

台南縣前縣長蘇煥智說，當時因為特殊時空背景、機密的歷史，導致當事人沒有辦法搜集相關資料，但是現在已經蒐集到非常多證據，監察院當初以調不到資料為由，認為當事人的主張不存在，現在有必要重啟調查。

蘇煥智表示，如果因為違法營商就取消建物資格，顯然是手段過當，嚴重違反比例原則，過度侵害眷戶權利，他們只是違法營商，了不起不當得利歸國防部，居住權已經被列為當今人權非常重要的項目。

國防部法制員吳惠玲說，對於張台鳳與蘇煥智提出的各種主張，國防部尊重，張蔥是在國防部情報局任職期間，獲撥位新北市新店區土地，當初獲撥目的，是為了解決眷屬居住的問題。

吳惠玲指出，張蔥過世後，由遺孀與軍事情報局成立使用土地借貸關係，目的還是在於供眷屬居住使用，後來眷屬與子女都不在現地居住，房屋作為營商使用，違反當初供眷屬居住的目的，雙方才會終止關係。

吳惠玲說，雙方沒有辦法獲得一致合議，國防部提起民事訴訟，歷經各審法官審酌，還有最高法院判決，張台鳳可能需要拆屋還地，返還相當於租金的不當得利，這些都是獲得法院訴訟確定判決。

吳惠玲表示，歷審法院法官都有提出相關主張，法官都有做出詳盡的審理，各審判決書裡面都有詳盡的記載，既然經過法官詳盡審酌，最後做出這樣的判決，行政機關必須依法行政，這個部分必須遵守。

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