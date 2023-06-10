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退役海龍聚金門 見證兩棲營50周年

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
海龍退役的立委江啟臣（左），與海龍蛙兵學弟開心自拍。記者蔡家蓁／攝影
海龍退役的立委江啟臣（左），與海龍蛙兵學弟開心自拍。記者蔡家蓁／攝影

500多位退役的海龍蛙兵昨重回金門兩棲偵察營的料羅營區，慶祝50周年隊慶，也是海龍退伍的立委江啟臣與多位立法院外交及國防委員會立委到場共襄盛舉，看到蛙兵表演精采的「蛙人操」，稱讚現在仍維持當初嚴格的訓練水準。

為了歡迎退役學長回娘家，兩棲營特別安排經典的蛙人操，看著學弟們精實地體現蛙人操每一個動作，「一！二！一！二！」的口號喊得震天價響，學長們報以熱烈掌聲。

海龍蛙兵退役學長和眷屬進到營區十分興奮，迫不及待和現場展示的海龍快艇、軍事武器等拍照，不過更多人搶著與身材健美黝黑的現役海龍蛙兵合照。

立委江啟臣、陳玉珍、廖婉汝、邱臣遠、國防部常務次長房茂宏中將、陸軍航特部指揮官張台松中將、金門副縣長李文良等人到場。老學長看到學弟們能使用嶄新的營區宿舍很是羨慕，紛紛談起當年勇，分享當年操練的酸甜苦辣。

張台松表示，50年前在戰火四起的時空背景下，一支勇敢無畏的蛙人小隊誕生，為保衛台海兩岸的和平與國家安全而努力奮鬥，50年的歲月，海龍蛙兵經歷無數的挑戰與考驗。

海龍退役8年的李清俊表示，現在的海龍訓練沒像以前的土法煉鋼，而是用較科學的方式及較精密器械操作，但學弟們一樣戰力強。

海龍蛙兵 金門 江啟臣

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