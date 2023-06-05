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中美軍艦發生海上摩擦 AIT主席：美將持續通過台灣海峽

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
「鍾雲號」3日穿越台灣海峽時，中國飛彈驅逐艦「蘇州號」自左舷超越，並在距離150碼（137公尺）處橫切美艦前方。圖／翻攝加拿大環球新聞影片
「鍾雲號」3日穿越台灣海峽時，中國飛彈驅逐艦「蘇州號」自左舷超越，並在距離150碼（137公尺）處橫切美艦前方。圖／翻攝加拿大環球新聞影片

中國大陸軍艦3日險些在台灣海峽撞上美國驅逐艦。美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）說，美國會持續依國際法規定，在台灣海峽航行，美國將持續針對北京方面破壞台海穩定的行為表達關切。

加拿大環球新聞（Global News）報導，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon DDG - 93），與加拿大蒙特婁號（HMCS Montreal）護衛艦通過台灣海峽時，在現場跟監警戒的中共軍艦為迫使美艦改變航道，險些撞上美軍鍾雲號驅逐艦，雙方距離僅150碼。

羅森柏表示，美國非常重視台灣海峽的和平與穩定，美國會繼續依照國際法規範，在台灣海峽上飛行或航行，這樣的做法有利於維持台海的和平穩定。美國也會持續對北京破壞台灣海峽穩定、對台灣施壓的做法表達關切。

美國主管亞太事務助理國務卿康達，在白宮國安會中台事務資深主任莎拉．貝蘭（Sarah Beran）陪同下，6月4日起訪問大陸，羅森柏格表示，這是美國政府負責任管理對中競爭和關係的表現。

她說，美國相信保持美中對話管道的暢通，有助避免兩國的競爭演變為衝突，美國積極尋找方式，不只是強化雙邊關係，同時也針對美中合作才能解決的國際問題進行對話。

她表示，美國對於保持對話暢通的立場非常清楚和連貫，就算是在雙邊關係遇上緊張挑戰的時候。這也是美國國防部長奧斯丁在新加坡舉行的亞洲防務峰會香格里拉對話所表達的，必須無條件、無預設地，確保兩軍暢通的對話管道，

對於美中軍艦的海上摩擦，近期南海發生的事件，羅森柏格認為，凸顯出對話的重要，可避免兩方誤判，在最糟的情況下，導致非故意的衝突。美國的努力都是要維持，尋找暢通的對話，讓競爭能有責任地管理。

美國在台協會 台灣海峽 軍艦

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