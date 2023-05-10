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共機穿越巴士海峽 轟六長航東部外海似模擬反介入作戰

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發布最新「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部
國防部發布最新「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，4月9日有高達15架次共機，在我西南及東南空域活動，快慢速機來回穿越巴士海峽。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部表示，5月9日星期二6時至5月10日星期三6時止，國軍偵獲共機20架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動，進入西南及東南空域的共機有15架次，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部發布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，進入西南及東南空域的共機，包括運-8技術偵察機、運-8遠干機、運-8反潛機、空警-500機、無偵7機各1架次、殲-16戰機5架次、轟-6機5架次。

從轟6、殲16、無偵七無人機等來回穿越巴士海峽的動態推測，似為模擬截擊外軍。

國防部 台海 國軍

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