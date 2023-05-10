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共機穿越巴士海峽 轟六長航東部外海似模擬反介入作戰
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，4月9日有高達15架次共機，在我西南及東南空域活動，快慢速機來回穿越巴士海峽。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部表示，5月9日星期二6時至5月10日星期三6時止，國軍偵獲共機20架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動，進入西南及東南空域的共機有15架次，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
根據國防部發布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，進入西南及東南空域的共機，包括運-8技術偵察機、運-8遠干機、運-8反潛機、空警-500機、無偵7機各1架次、殲-16戰機5架次、轟-6機5架次。
從轟6、殲16、無偵七無人機等來回穿越巴士海峽的動態推測，似為模擬截擊外軍。
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