白沙屯媽今起進香 台1線人龍3公里

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今凌晨起駕到雲林縣北港朝天宮進香，報名隨香人數創下近18萬人的新高，白沙屯整天萬頭攢動，進香隊伍從凌晨走到白天，台1線綿延數公里人龍，揭開9天進香之旅序幕。

白沙屯媽祖進香來回約400公里，路線全憑媽祖旨意，增添神奇色彩，今天凌晨媽祖聖駕登轎，接著山邊媽祖合轎，在「進喔、進喔」高呼聲中，「粉紅超跑」神轎衝出大門出發，一時煙火、鞭炮聲四起，虔誠信眾熱情沸騰。

數萬名香燈腳跟隨神轎步行南下，隊伍長龍綿延2、3公里，家戶擺香案膜拜恭送進香，不時燃放鞭炮、煙火，也有信眾供應咖啡、礦泉水、點心等結緣品，彷彿一座不夜城，隊伍從暗夜走到白天，香燈腳都沒喊累。

昨天進香前夕，蔡英文總統、副總統賴清德，立法院副院長江啟臣及民眾黨主席柯文哲等人都到拱天宮參香，蔡英文下午3時並參與淨轎，賴清德晚間8時半請媽祖聖駕出神龕。

蔡英文第6次參與白沙屯媽祖婆進香活動，更是連3年在鑾轎出發前參香淨轎。她說，台灣在媽祖婆庇佑下凝聚團結，過去幾年台灣面臨許多挑戰，但在大家共同打拚下，讓國家更加進步，政府也能推動政策，造福人民；祈求媽祖婆繼續保佑台灣風調雨順、國泰民安。

拱天宮管委會總幹事陳春發說，今年9天進香「去緩回急」，南下6天，預計3月23日抵達北港，但回程要有如急行軍心理準備，研判會走西濱公路一路北上，預估32小時內回到通霄地界，才能喘息過夜，26日下午2時35分回宮。