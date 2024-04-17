從《海岸村恰恰恰》到《貴公子》…金宣虎自認「不特別」親曝優點：反而是好事

【photographs_KIM YEONGJUN;creative director_MELINA CHEN;text_CHRISTINE LEE;stylist_MELINA CHEN & NAM JOO HEE;hair_AHNHONGMOON;makeup_LEE YOUNG;producer_HYERAN CHO;interview_LANDY CHEN;videographer_BANG EUNJIN;styling assistant_ALICE YUEH;editor_ANGELINE HSIAO】

Harper’s BAZAAR MEN近期邀請到韓國大勢演員金宣虎擔任封面人物，本次就讓我們當面聽金宣虎聊聊那個本質總是內向害羞，喜歡獨自散步，卻努力驅策自己走在表演之路上的大男孩，怎麼站在這條眾所矚目的演藝之路上，面對世界向他遞來的眼光。

在訪談中，金宣虎提到「全神貫注、在每個瞬間都只能做一件事」可能不算是特別，但是自己的優點之一。「我是那種不能同時做多件事情的人。比如說看劇本的時候，不能同時和別人聊天或者看其他東西，所以只能專注於一件事情，但這對我來說反而是好事。」

從《海岸村恰恰恰》的酒窩暖男洪班長，到《貴公子》笑得你心發寒的殺手，金宣虎（Kim Seonho）靠鬆弛軟萌逆轉出男人的海闊天空。

從大學路崛起的金宣虎，2020年開始憑著《Start-Up：我的新創時代》裡男二韓志平的魅力席捲了觀眾的心。而就在隔年，登上男一之位的金宣虎，再度靠著不敗小酒窩和深情嘟噥，把《海岸村恰恰恰》裡的「海濱暖男」洪班長演得入木三分，也讓電視前的一票女性們迷到暈頭轉向。和其他男星不同的是，金宣虎不賣陽剛氣質的肉慾喧囂，也不走多金總裁式的霸氣攻佔，他的費洛蒙就是鬆弛感滿滿的萌，巨星光芒裡藏著大男孩的羞澀侷促，再加上一點手足無措的自謙，這也讓金宣虎成為觀眾心中獨一無二的存在。

就在2021年，金宣虎嚐到了低調耕耘多年終於爆紅的滋味，卻像是被上天開了玩笑，無時差地遭受名氣這把兩面刃可能帶來的無情考驗。不過，鋪天蓋地的暴風雨像是為了洗刷、顯露出他最真實的模樣，蟄伏九個月後他選擇以舞台劇再出發，並在去年拜訪台灣舉行粉絲見面會，驗證了其人氣依舊高居不下。而在2023年電影《貴公子》中，他成功換上「瘋且多情」的形象首登大銀幕，證明了一個演員的多元面貌。

這次我們親赴首爾，當面聽金宣虎聊聊那個本質總是內向害羞，喜歡獨自散步，卻努力驅策自己走在表演之路上的大男孩，怎麼站在這條眾所矚目的演藝之路上，面對世界向他遞來的眼光。

Harper’s BAZAAR：你的演藝生涯始於大學路劇場圈。事實上，舞台劇和電視或電影之間的區別非常大，2022年你憑著新作《Touching the Void》再次以舞台劇形式重回觀眾視野，請問這樣做的原因是什麼？

金宣虎：我對舞台劇的喜愛是從進入首爾藝術大學就讀開始的，對我來說，能在舞台上連續兩個小時直接扮演一個角色，能帶來極大滿足與快樂。所以，我想在2022年同樣用舞台劇的形式重新開始，近距離見到粉絲們、用眼睛看到他們，我就是想這樣做。而且，這場演出對我來說非常美好和溫暖。

Harper’s BAZAAR：先前主演的戲劇作品《Start-Up：我的新創時代》、《海岸村恰恰恰》在台灣非常受歡迎。你努力了很久，如今成為眾人心中的大勢演員。請問在準備的過程中，你如何持續充實自我，並對成功保持期待呢？

金宣虎：事實上，我並不是期待成功，反而更常預想著最糟糕的情況。我曾思考過這樣的問題：「如果我因為演技不好而沒有人喜歡我，那我會不會很難過？」所以，我不是想著「必須成功」，而是「如果做得不好，我會感到難過嗎？沒關係！現在參與這部作品，對身為演員的我來說已經是非常有意義和重大的事情。」

所以，盡量學會放下壓力。不過當然，在大作品中擔任主角時會感到壓力。但我會放下這些，想想自己失敗的情況。但即使我做不好，也不會覺得自己是個不會演戲的演員。

外套、長褲、鞋，Loewe。

Harper’s BAZAAR：除了戲劇，你在綜藝節目也有精彩表現，過去參與了《兩天一夜》和《以吃為先的兄弟們》等。我們好奇的是，綜藝節目講究臨場的即時反應，和戲劇完全不同。你平時是如何訓練這種反應速度的呢？

金宣虎：《兩天一夜》是我的第一個娛樂節目，我從中獲得了很多，可能也是基於那個經歷，我才參加了這次《以吃為先的兄弟們》第二季的友情演出。拍攝過程中，其實我更依賴導演和編劇的反應。我會一直問：「現在怎麼樣？好嗎？」如果他們回答：「很好！對了！」那我就知道我做對了。如果參與節目的人沒有辦法享受其中，外界也會無法開心地觀看節目，我就是這樣慢慢學會反應的。

Harper’s BAZAAR：參與綜藝節目的你，和平常的你很不一樣嗎？

金宣虎：是的，平時的我比較不像在娛樂節目中的金宣虎那麼亢奮。娛樂節目中的表現都是真實的，因是真實的情況，我會在最重要的時刻，盡量把情緒跟感受表現出來。比如在《以吃為先的兄弟們》第二季中，原本的我通常不會吃很多，但當我與兄弟們一起享受美食時，是真的很開心，然後把我的快樂展現出來，這樣觀眾也能感受到我現在的心情。私底下的我比較常會表達正面的事情，若遇到不喜歡的事情，我會盡量以開玩笑的方式談論，更多時候會選擇略過並繼續前進。但是我活了這麼多年，比起其他人，我好像不太會執著於負面的事，有時候我會想「大概就是那樣吧？」而選擇略過。

Harper’s BAZAAR：你始終非常謙虛。過去常在訪問中形容自己「真的不是特別的人」，之所以能發光都是靠團隊的幫忙。但是否也有認為「金宣虎很努力，也很棒」的時候呢？你覺得自己身上「最特別」的特質是什麼？

金宣虎：每當我完成一部作品，獨自回家時，那瞬間我會想稱讚自己。每一個瞬間都無法完美、也沒辦法總是感到心滿意足，但我會想對自己說「辛苦了」。實際上，這些話更多是粉絲對我說的。雖然我對這些肯定感到滿足，但我是一個喜歡自我挑戰的人。總會不斷尋找自己的不足之處，因為我認為這樣才能進步。

至於最特別的地方，其一應該就是臉上的小酒窩。另外一個，則是每個瞬間都只能做一件事，我是那種不能同時做多件事情的人。比如說看劇本的時候，不能同時和別人聊天或者看其他東西，所以只能專注於一件事情，但這對我來說反而是好事。「全神貫注」可能不算是特別，但我認為這是我的優點。

上衣，Dior；項鍊，Versace；戒指，Tiffany & Co.。

Harper’s BAZAAR：你會看社群上的留言嗎？

金宣虎：我經常看，覺得很有趣也很感激。就算不能回覆所有的留言，也會心滿意足地看著。當我讀著粉絲留言時，經常會得到力量。事實上，這些人是值得感激的人。因為他們願意抽出時間來表達對我的關心。我其實並不是特別的人，但有時候是他們讓我變得特別，這些感動的時刻都是因為他們（粉絲）才有的。所以我好像是會去尋找這樣的時刻。或許我內心其實很想成為一個特別的人吧！

Harper’s BAZAAR：大家都知道你非常喜歡散步。可以與我們分享你最喜歡的散步路線嗎？

金宣虎：市區的公園，比如首爾林、島山公園。我非常喜歡在市區散步。實際上，我喜歡觀察人們的日常生活。我也會搭地鐵，記得不久前搭地鐵時，我邊聽著音樂，邊感覺自己融入了那些人群，觀察著他們，同時一邊整理思緒，感受城市的風景不斷在變化。我很享受這種感覺。無止境地散步，然後我就會產生各種不同的想法，聞到不同的氣味，比如餐廳的味道，或者樹木的氣味，累積種種這樣的回憶。

Harper’s BAZAAR：散步時會經常被粉絲捕獲嗎？你的反應是什麼？

金宣虎：是的，我會戴口罩，然後現在也戴帽子，大多數人都是看著我經過，然後安靜地打開手機搜尋我。「金宣虎現在在幹嘛？」基本上大多數都是這樣。或者說「我現在就在金宣虎旁邊！」這樣的。要求合照的人也有，但由於這是我的私人行程，有時候會拒絕，不過簽名應該是會給的。

散步一定是一個人走比較好，因為若有人一起，我就無法聽音樂，必須去聽別人說話，我就無法完全整理自己的想法。但是相反地，若在咖啡廳之類的地方，我就喜歡和朋友一起聊天，尋找當天的樂趣。

Harper’s BAZAAR：這期BAZAAR Men的主題是「開拓舒適圈」。身為演員一定也有倍感壓力的時候，你通常是如何紓緩壓力的？

金宣虎：有些人會運動，或做其他事來紓解壓力。對我來說，會選擇獨自一人全心全意地度過。我不會只是一味抱怨「太難了」，而是會設法找到困難的根源。如果這件事情讓我感到非常煩惱，那麼我會重新找到做這件事情的原因或動機。這樣一來，可以藉此再次檢視這是否真的是「壓力」。

這樣做對我幫助很大。例如，有時劇中必須要說英語，而為此學習難免讓人感到壓力很大。但若這時我不是專注在「說英語」，而是思考我為什麼要學，以及通過學習、我想實現什麼樣的成就。這樣一來，即使當下感到有壓力，但知道最終的目的在於加強自我，這會讓我感覺好很多。

另外，當受到壓力時，我會設法把壓力排解掉，而不是讓它一直積累。好比說，如果有人對我帶來負面能量，多數人會說：「喔，我感受到他帶來的壓力，那就盡量不去想起他。」但我會思考：「為什麼這人對我構成壓力？」在不斷挖掘思考的過程中，就像是正面迎戰壓力，這樣一來我比較能獲得解放。

【完整內容請見Harper's BAZAAR MEN雜誌春夏號】