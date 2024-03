有時失敗比成功更有價值！奧斯卡影后潔西卡雀絲坦：跨出舒適圈令人興奮

外套、褲,Gucci。

對Jessica Chastain而言,勇敢代表失敗的另一面,有時候失敗比成功更有價值:正是在失敗中,才能激發我們的動力,從內心深處尋找靈感。勇於跨出舒適圈本身就是一件令人興奮的事,因為只有這樣,我們才能不斷成長與進步。

Jessica Chastain,1977年生於加州Sacramento,2022年憑藉在《神聖電視台》中的精彩演技,摘得生涯首座奧斯卡獎。當有人惡意向墨西哥導演Michel Franco暗示,這位女演員獲獎後很可能會放棄低預算電影時,這位無懼非議的紅髮女星反而親力親為;自己化妝,駕車前往Target超市選購戲服,全心投入到電影《Memory》的拍攝當中。

正如電影名《Memory》所揭示,該片探討記憶如同心中閃爍的螢火蟲,細膩描繪了對過往的感知與未經處理的創傷。在此片中,觀眾得以窺見一個更加脆弱而勇敢的Jessica Chastain,她與演員Peter Sarsgaard及導演Michel Franco再度攜手合作。在Michel Franco執導的新作《Dreams》中,她與另一位墨西哥籍的芭蕾舞者Isaac Hernandez共同獻藝,展開又一段創新的合作旅程。

積極為女性及弱勢族群抗爭

Jessica Chastain給我們的印象遠遠超越一位鎂光燈下的明星,她不僅與電影界的重量級人物如Terrence Malick、Christopher Nolan、Ridley Scott、Aaron Sorkin等展開深度合作,更對好萊塢的性別平等和多元化抱持堅定不移的信念。

這份內心的激進主義驅使她成為Time’s Up運動的積極參與者,該運動旨在支援MeToo,對抗性騷擾和歧視。三月是美國的婦女歷史月,Jessica Chastain選擇這個時刻接受採訪,回顧她的職業生涯、她的抗爭,以及其對於未來的展望,她表示,「我相信,當我們不再需要就某個話題進行辯論時,就表示真正的改變已然發生。」

Harper’s BAZAAR:在導演Michel Franco的電影《Memory》中,你所飾演的角色Sylvia細膩深刻且觸動人心,過程中對你而言最大的挑戰是什麼?

Jessica Chastain:對我來說,詮釋Sylvia最艱鉅的挑戰來自於肩負角色的心理重擔、整部劇情的深度以及她所承受的種種經歷,電影從她清醒開始,描述她的成癮問題、她的創傷歷程到她的記憶,這些階段無疑是拍攝過程中最為艱難的部分。

Harper’s BAZAAR:與墨西哥導演Michel Franco合作時,投入角色的動力是什麼?

Jessica Chastain:選擇飾演這個角色,主要是出於與他合作的渴望,我對他的作品一直耳熟能詳,他的電影充滿趣味、挑戰性及爭議性,這正是我認為偉大藝術所應具備的特質:必須探討能夠引發觀眾討論的主題。我也認為藝術不應是一成不變,而是應該隨著時間不斷演變,在人生的某個階段,你可能會以某種方式欣賞它,這對你來說有著特殊的意義;到了另一階段,它又能帶來不同的感受。尤其是偉大藝術作品總會隨著時間的流逝展現出變化,因為它們能觸動人類的情感深處,這就是我對Michel Franco導演的看法。

Harper’s BAZAAR:演出獨立電影會讓你感到更加自在嗎?

Jessica Chastain:當我能從合作夥伴那裡獲得啟發,並在工作過程中學習到新知識,就是我感覺最舒適自在的狀態。我渴望學習,希望團隊能尊重彼此的觀點,這正是我渴望參與精彩電影、電視節目、戲劇表演或獨立製作的原因,更重要的是與一群藝術家共事,以及我們共同創造的作品。

Harper’s BAZAAR:你塑造過形形色色的角色,哪些最讓觀眾津津樂道?

Jessica Chastain:不一定,有時人們開口之前,我就能猜出他們想談哪部作品了。我旅行時,有些入境審查官一看到我的護照,總會提起《00:30凌晨密令》這部電影,然後半開玩笑地說,「我們這裡的法規執行度,差不多也是00:30的水準。」(笑)。電影愛好者一看到我,可能會聯想到《星際效應》,也有許多人喜歡《決勝女王》,或是《神聖電視台》。

Harper’s BAZAAR:三月是美國的婦女歷史月,我們見證了你為女性及其他少數族裔發聲,以及對抗好萊塢歧視弱勢的努力。你認為在賦權和平等方面,我們取得了哪些成就?又有哪些目標仍應努力追求?

Jessica Chastain:我相信,當我們不再需要就某個話題進行辯論時,就表示真正的改變已然發生,已成為常態。我主持坎城影展評審團時(她於2022年成為首位主持評審團的女性),在選擇評審團成員的過程中,有人提出:「不能選她,因為那樣的話,評審團就會有六名女性和三名男性。對此我回答:「那又怎樣?」為何評審團不能是全是女性?長久以來,男性一直佔據主導地位,評審的視角總是從單一角度和群體出發。在不同領域,擁抱開放的視野非常重要,從電影現場就能看出,與過去相比,現在有更多女性參與,女性和有色人種的處境已經有所不同。我們愈是讓女性和有色人種講述他們的故事,不同的群體就會愈感到被接納。

Harper’s BAZAAR:在你創立自己的製片公司後,其他女演員如Penelope Cruz也紛紛效仿,這似乎已成為一種風潮?

Jessica Chastain:我在2015年成立自己的公司,與我的製作伙伴Kelly Carmichael一起工作,她非常優秀,我們也合作推動了許多計畫。我深信透過招聘的力量,可以賦予更多人發聲的權利,像是:你會聘請哪些人?你選擇凸顯哪些故事?有多少女演員能利用你的平台推動更包容和多元的敘事?為了達到這些目標,我們應該利用哪些媒介?

Harper’s BAZAAR:在不同領域做到這一點仍然需要勇氣,對你來說,勇敢的定義是什麼?

Jessica Chastain:對我而言,勇敢代表……失敗的另一面?我們都有一點完美主義,渴望勝利且害怕失敗,常將不成功視為失敗,但事實上如果你一直成功,會導致什麼結果?在某種程度上,你可能會變得自滿,因為你不再尋求自我挑戰。有時候失敗比成功更有價值:正是在失敗中,才能激發我們的動力,從內心深處尋找靈感。勇於跨出舒適圈本身就是一件令人興奮的事,因為只有這樣,我們才能不斷成長與進步。

Harper’s BAZAAR:你認為自己最大的成就是什麼?

Jessica Chastain:我不確定自己是否已經取得職業生涯的最高成就,我迄今最重要的成就可能是創辦了自己的製片公司,並與我的夥伴們一起工作,但我並不希望這成為人生最大的成就,因為那表示我原地踏步,停止追求更偉大的目標。而在我的人生中,最大的成就莫過於能夠平衡與家人朋友的關係,維持這些關係對我來說非常重要。

Harper’s BAZAAR:你會給過去的自己什麼建議?

Jessica Chastain:我是一個很容易煩惱的人,現在已經找到一個讓自己平靜下來的「按鈕」,儘管我仍舊會擔憂和過度思考。以寫作為例,我在傳送任何內容之前都會反覆閱讀好幾次,因此我會對20年前的自己說:「不必過度琢磨每件事,也不必對所有事情過度擔憂,因為最終一切都會好起來。」這就是我人生的座右銘,向前看,因為我們沒辦法控制一切,人的生命有限,我們會失去身邊的人、會經歷許多無法控制的事,但命運會安排一切。

Harper’s BAZAAR:你不僅有莎士比亞戲劇的演出經驗,也鍾愛莎翁的作品,是不是莎士比亞的作品啟發了你,讓你決定將演員作為你的終身職業?

Jessica Chastain:確實如此,也正是在那一刻,我意識到演員是一份真正的職業。小時候我並沒有意識到演員可以是一種職業,直到七、八歲時,祖母帶我去觀賞一齣專業演出的戲劇,我目睹他們的演出後對自己說:「這是我應該要做,也是我渴望做的事。」因此我從未感到需要去「尋找自我,或者勇敢跨出那一步」,我很確定「這就是我應該做的事」。這樣很好,因為在做出這個決定之前,我從未感受過一絲猶豫或掙扎。

Harper’s BAZAAR:近來最快樂的事情是什麼?

Jessica Chastain:與孩子共享的時光讓我感受到無比的喜悅,透過他們的眼睛與純真,我重新發現了生命的美好。我的生活裡總是充滿這樣的片刻,我常說如果沒有當演員,我一定會成為老師,我享受與孩子一起發現並讚嘆一切。之所以這麼說,是因為我目前正與孩子們一同參與電影的拍攝,僅僅是在他們身邊,就足以讓我感到開心。

Harper’s BAZAAR:你提及的那部電影,是不是與Anne Hathaway合作,預計於下半年首映的《Mothers’ Instinct》?

Jessica Chastain:沒錯,製作一些風格誇張的電影一直是我的夢想,不曉得你是否能理解,我的意思是類似《姐妹情仇》那樣的電影。我之所以喜愛那部電影,是因為Bette Davis和Joan Crawford兩位女主角之間的強烈氛圍。我知道這部電影在最初上映時並未受到熱烈歡迎,但確實歷經了時間的考驗。正是這樣,我渴望深入這種風格的電影,這也是我決定加入Benoit Delhomme執導的新版本的原因。

