張清芳與兒子 愛的深邃與甜蜜

她是華語金曲天后，也是有脾氣的媽媽。他從小就有藝術家性格，長大才逐漸了解媽媽當年有多紅。張清芳與Nathan這對母子，在去年演唱會同台之後，首度聯袂接受專訪，一起玩起真心話大冒險。兩人相處起來儘管有稜有角，最後依然相親相愛。

兒子Nathan，是張清芳這18年來交出的另一件作品。

去年六月，張清芳在《TimeLESS》演唱會上邀請兒子Nathan驚喜現身，兩人俏皮對唱了〈這世界〉，母子間的身高反差萌與互相調侃，讓現場觀眾全都會心一笑。原來，天后和兒子就與尋常家庭一樣，也是會吵吵鬧鬧、鬥嘴互虧，但轉眼又能相視而笑，感情濃到出汁。

半年過去，張清芳回憶起那個神奇時刻，笑說自己通常在年底舉辦演唱會，上次之所以會挪到六月，就是為了藉這機會送給高中畢業的Nathan一份成年大禮。

這位從八〇年代一路叱吒到千禧年代的華語歌壇天后，在婚後急流湧退，回歸家庭專心當全職媽媽。而Nathan可以算是她這18年來交出的另一件作品，而這作品在夏天的演唱會結束後，離家到紐約大學Tisch藝術學院攻讀表演藝術。在Nathan身上，可以看到張清芳過人才華的延續，但這很有個性與想法的Z世代孩子，卻是從青少年時期，才開始認識媽媽的另一個樣貌──那是早已深植大眾心中，華語歌后最輝煌的模樣。

為了個別擊破立場，我們特地一前一後交叉訪問母子檔，卻意外得到角度各異、方向卻大致同調的分享。兩人各有其不為人知的心路歷程，卻也在這個轉捩點上感謝對方的努力與付出。

「我是一個有脾氣的全職媽媽，會管教孩子，Nathan一直在試探我的底線。」—張清芳

「媽媽」這個角色對張清芳來說，也是等自己真正當上了，才開始摸索適應，沒有什麼前人經驗可以複製。「我是覺得，當下你是什麼身分，就做什麼樣的事，我從不特別去比較什麼。」當年她毅然放下台灣的事業，搬到香港為人妻、人母，說自己在夜深人靜時絲毫不懷念歌手生活，或許也有些違心。「我朋友私底下都叫我張大膽，做什麼事都是毅然決然。當然偶爾會懷念當歌手的日子，當歌手是最輕鬆的，大家都幫你張羅好好，還會問你喜歡什麼。但媽媽是不一樣的挑戰。」

Nathan從小就很有想法，七、八歲時常和同學吵架，使得媽媽必須親自到學校和其他家長解釋。但這樣的鬥志也表現在Nathan的其他才華上，好比說，他是橫掃辯論比賽的常勝軍，經常把對手打得落花流水。「他從小就是靠嘴巴吃飯，我常帶著他在香港參加比賽，不管用中英文都拿冠軍，但每一場都會掉證件，大家都要跟著翻天覆地地找。」她笑說。

對此Nathan表示小時候從來不覺得自己憑媽媽的身分嚐到什麼特權福利，因為他眼中的媽媽，就是個尋常媽媽。會全力支持小孩的喜好，生氣起來也會罵人，在他嬰兒時期鼻水直流時，張清芳就和其他焦急的媽媽一樣，也會用吸管幫忙清空鼻腔。Nathan分享道：「我媽非常親力親為，親自下廚、接送我上下課，親自照料我的成長。事實上，我爸媽對教養的付出是一樣的，真要說的話，爸爸負責安排日常作息，負責給我打氣，媽媽則是負責fun的部份！」。

「他小時候不守規矩，很難教的時候，我當下很氣，但現在回頭想想，知道那都是一個過程。他必須要把所有手段都用完了，才知道：『喔，我媽媽是這樣的人。』」張清芳直率地表示。

羽絨外套，Bottega Veneta。

「到了國外念書以後，我發現自己對台灣流行文化的接觸太少了，我想要重新認識這些華語金曲。」—Nathan

在Nathan記憶中，大約要到十歲時，看到媽媽開演唱會，台下千萬人為她喝采的盛況時，才逐漸明白，原來媽媽是Diva。「小時候，其他同學的爸媽看到我媽都會反應超激烈，像是召喚了什麼偶像，我看了覺得很好笑。後來我知道，媽媽絕非一般人。」Nathan邊說邊笑。

他記得從小到大，媽媽總希望以他的快樂滿足為優先，尊重他的選擇，從不刻意要他走上自己安排的路，「回想起來我對此很感激。」而對於去年夏天，面對媽媽送給他的演唱會大禮，從台下走到台上的Nathan是否因此對媽媽有更完整的了解？

「我的焦點反而不是在我媽身上，而是覺得那些工作人員真的很了不起。」Nathan在後台看著演唱會導演、燈光師、化妝師、造型師等幕後團隊東奔西跑，「這些前輩的付出都被低估了，他們其實跟我媽一樣強大，沒有他們，就沒有台前的藝人。」

而他也開始思考起自己與台灣文化的連結。他從小在香港讀公立學校，說的是英文，很崇尚歐美流行文化，一心想去那邊生活。不過當Nathan搬到紐約學戲劇，和其他國際學生交流以後，發現自己跟他們並沒有太多交集。「尤其很多來自華語文化的人，對周杰倫、蔡依林、王菲的歌如數家珍，我發現我拿不出東西來和他們交流。尤其在去年與媽媽同台以後，我也開始思考，是不是對自己的父母，以及他們背後的文化認識太少？我應該更努力追溯自己的根。」語氣中感覺到他的認真。

因此Nathan開始上網找出媽媽過去的MV，中文不及英文流利的他，有時還要用Google翻譯歌詞。那麼他最喜歡媽媽哪首歌？「〈Men’s Talk〉吧。」也許從男孩到男人的過程裡，Nathan恰好需要媽媽這首金曲來作為心靈引導。

百褶洋裝、長裙，Balenciaga。

「我不要忘記初衷，我的初衷就是為眾生而唱、為自己而活。」—張清芳

張清芳說，自己對年輕人喜歡的東西鮮少表達意見，但很訝異看到有越來越多年輕一輩來聽自己唱歌，還會放進自己的詮釋與感覺。「很多都是幫爸媽買票順便來聽的，我都跟他們說，我唱這些歌的時候你們都還沒生吧！但你看，Wham！還不是又開始流行起來了。」她也發現，年輕人對〈無人熟識〉這首歌似乎特別有感，或許因為這首歌用新穎的方式詮釋台語歌，格外接地氣，頗令他們有共鳴。

現在Nathan經常跟張清芳分享一些自己接觸的藝術作品，有時是法國電影《恨》（La Haine），或Ethel Cain的歌〈Sun Bleached Flies〉，英國日裔歌手澤山璃奈的〈XS〉、Dean Blunt的〈pj harvey cover〉給張清芳聽。「她不會刻意隱瞞自己的不喜歡，也很樂意說出自己喜歡什麼。我很喜歡用這種方式跟媽媽重新產生品味的連結，看到她總是努力了解年輕人，讓我很感動。」從Nathan對媽媽的近身觀察可感受到兩人的親密感。

面對孩子獨立，張清芳不會讓自己太難過操心，她在意的是相處時的品質。

而張清芳也表示，雖然她並不特別打扮兒子，但現在兒子對時尚與流行的品味培養越來越敏銳，還會跟她共用手環、項鍊等配件，走中性的時髦風格，頗令她感動欣慰。

面對孩子獨立，張清芳不會讓自己太難過操心，她在意的是相處時的品質。猶記得前次她到紐約探訪Nathan，離別後即將飛往巴黎，臨行前她從窗外看著人在屋內的Nathan轉過頭來已經紅了眼眶，知道兒子離鄉背井後終於懂得珍惜老媽的好。「但我知道轉身就好了。」她轉身前往機場，就如同過往般的毅然決然，決意不讓自己加入這場哭哭啼啼。

張清芳要繼續探索自己接下來的人生，或許延續過去那中斷的歌唱生涯，到世界各地巡迴演唱，然後繼續遠端擔任兒子追尋藝術事業的精神支柱。而Nathan儘管即將飛得又遠又高，下次和媽媽見面時，還是會親暱地放幾首很前衛的歌給她聽，拉著女朋友和媽媽一起吃頓飯。

【完整內容請見Harper's BAZAAR雜誌 2024年2月號】