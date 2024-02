Alexandra Daddario 來自好萊塢戀愛喜劇一姊的夢想進行式

【photographer_AGATA SERGE;styling_SARAH GORE REEVES AT ALTEREDMGMT;producer_JEAN JARVIS AT AREA1202;fashion assistant_DANIEL ZEPEDA AND NIKI RAVARI;studio_EDGE LA;hair_RYAN TANIGUCHI USING BALMAIN HAIR;makeup_LOTTIE AT FORWARD ARTISTS USING DIOR BEAUTY;photographic assistant_THOMAS LYNCH;production assistant_RUDY REYNOSO;text_KORA HSIEH;translation_CHRISTINE LEE】

她的名字對台灣或許陌生,但Alexandra Daddario的笑臉絕對烙印在我們的腦海中。她曾是《波西傑克森》、《加州大地震》、《海灘救護隊》裡的性感寶貝,也是好萊塢戀愛喜劇的一姊,面對日日有人被淘汰的好萊塢,她說努力工作,熱愛工作是唯一正解。拍攝封面當日,她其實發燒感冒,但仍敬業無比,和我們談起她的一路走來對夢想的執著與熱情。我想,她已經用行動證明她所說的一切。

Harper’s BAZAAR:是否能與我們分享你最近在忙些什麼?有哪些新作品即將登場?

Alexandra Daddario:我和Josh Gad、Ashley Park和Daveed Diggs合作拍了一部電影叫《入林之樹》(暫譯,A Tree Fell in the Woods),第二季的《梅菲爾女巫》(Mayfair Witches)也快上映了。

Harper’s BAZAAR:你似乎從小就非常清楚自己想當演員。可否聊聊童年生活如何影響你後來的演員之路?

Alexandra Daddario:我從小在紐約市長大,有很多機會參加試鏡和表演課程。我發現表演課讓我更能真實表達自己、表達內心情感,但在學校和現實生活中,你無法盡情發揮這一類的創意。這行業其實非常適合我,雖然工作很辛苦,總是讓我忙得團團轉,但我熱愛這份工作。

Harper’s BAZAAR:父母身為律師,是如何支持你的演藝事業?你需要設法說服他們嗎?

Alexandra Daddario:他們對此完全放手。從小媽媽就很支持我,帶我去參加各種試鏡。我覺得她其實蠻樂在其中。等我漸漸長大以後,找上門的工作變多了,他們開始讓我自己做決定,讓我隨心所欲走這一行。

Harper’s BAZAAR:可否以過來人的角度和我們分享,那些懷抱著演員夢的人初進演藝圈時,最可能會面臨哪些文化衝擊?

Alexandra Daddario:這很難說。因為我在紐約市長大,在搬到好萊塢且終於闖出一番成績之前,過著頗為不羈的生活。也許吧,如果你是來自別的地方的話,好萊塢可能會讓你吃不消。這一行充斥著許多藝術家,這些人可能會比其他都市人更嚴苛。但對我來說,最大的文化衝擊是我必須要開車才能到處走跳。

Harper’s BAZAAR:入行以來,你見過最殘酷的現實是什麼?相反的,你見過最溫暖的事蹟又是什麼?

Alexandra Daddario:最殘酷的現實就是看到有人被這行淘汰,有才華又善良的人還是撐不下去,最後必須離開這行,離開他們選擇的最愛。這種事情多到不勝枚舉,令人於心不忍。

我自己有過非常美好且暖心的經驗,但我聽過、體驗過最棒的經驗,卻和這一行無關。我在領養第一隻流浪犬時,牠非常驚慌,成天吠叫,看到東西就抓。於是鄰居開始透過我家大門旁邊,牆上的郵箱投遞小洞餵牠東西吃,牠也開始懂得盯著那個洞等點心上門,不再驚慌失措,而鄰居仍出來持續餵牠點心吃。想到我的小狗能開心搖著尾巴等點心上門,而不是孤單在家驚慌大叫,就覺得很溫暖。

「這一路走來,許多經歷都來自於我熱愛說故事,也熱愛這份工作。」

Harper’s BAZAAR:回顧過往,有哪三部作品足以成為你生涯的轉捩點?為什麼?

Alexandra Daddario:《無間警探》(True detective)絕對是其一,這部作品很棒,大家喜歡我飾演的角色。《白蓮花大飯店》(The White Lotus)對我影響很大,讓我得到此生第一個獎項提名。不過最重要的自然是《波西傑克森:神火之賊》,它的成功讓我搬到洛杉磯,某種程度也是拯救了我。它為我打開通往無限機會的大門。

Harper’s BAZAAR:你如何定義「性感」?

Alexandra Daddario:對女性來說,展現性感的關鍵是什麼?我認為是自信,以及尋找快樂。

Harper’s BAZAAR:是否能給那些堅持夢想的人三個建議?

Alexandra Daddario:努力工作、保持真我、適時重新調整自己。

Harper’s BAZAAR:你演藝生涯中的三個貴人是誰?你目前在事業上的抱負與目標又是什麼?

Alexandra Daddario:媽媽、朋友們和經紀人。只選三個實在是太難,有些我沒再一起工作或往來的人,也曾對我的人生產生重要影響。我很幸運,能被這些認真工作的好人圍繞著。以前我曾有過一位經紀人,雖然因為眾多因素而沒繼續合作,但現在我常想起她,若沒有她,我不會有今天的成就。每次試鏡結束後,我經常在電話中向她哭訴,她總能百般忍耐我。

Harper’s BAZAAR:你已經在好萊塢闖蕩多年了,你還記得自己入行的初衷嗎?是否已達到心中理想的目標?可以和我們分享當中的心路歷程嗎?

Alexandra Daddario:我曾經想登上百老匯,也想當歌手。20幾歲的時候,有段時間我覺得自己被當成性感偶像、嚴重地被物化。這是我始料未及的。我覺得自己比較像是劇場掛書呆子,很努力地想學習和掌握演戲的藝術,最後卻走上另一條路。我從來不刻意去強求什麼,也對自己得到的人生經驗心懷感激。我經歷過許多很酷,卻也超乎我預期的事。

有次一位製作人找我去試鏡一個電影角色,電影是改編自一本小說。我把書讀完了,也把試鏡的台詞背熟。沒想到製作人卻把我趕出試鏡現場,只因為我告訴他,我把書讀完,卻沒把劇本讀完。幾年之後,我拍了一部備受讚譽的電影,他又找我去碰面。他完全不記得我曾去找他試過鏡,我想也從不知道他曾經讓我多傷心,不知道我為了那次試鏡下了多少功夫,也不知道我對那部作品有多深刻的理解,又有多愛那本書。這一路走來,許多經歷都來自於我熱愛說故事,也熱愛這份工作;來自於儘管知道最後不一定會雀屏中選,卻仍花上無數小時去準備試鏡;來自於當時年輕求表現的我,嘗到被拒於門外的感覺。我很感謝自己,終於稍微證明了自己。

