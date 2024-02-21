Alexandra Daddario 來自好萊塢戀愛喜劇一姊的夢想進行式

【photographer_AGATA SERGE;styling_SARAH GORE REEVES AT ALTEREDMGMT;producer_JEAN JARVIS AT AREA1202;fashion assistant_DANIEL ZEPEDA AND NIKI RAVARI;studio_EDGE LA;hair_RYAN TANIGUCHI USING BALMAIN HAIR;makeup_LOTTIE AT FORWARD ARTISTS USING DIOR BEAUTY;photographic assistant_THOMAS LYNCH;production assistant_RUDY REYNOSO;text_KORA HSIEH;translation_CHRISTINE LEE】

她的名字對台灣或許陌生，但Alexandra Daddario的笑臉絕對烙印在我們的腦海中。她曾是《波西傑克森》、《加州大地震》、《海灘救護隊》裡的性感寶貝，也是好萊塢戀愛喜劇的一姊，面對日日有人被淘汰的好萊塢，她說努力工作，熱愛工作是唯一正解。拍攝封面當日，她其實發燒感冒，但仍敬業無比，和我們談起她的一路走來對夢想的執著與熱情。我想，她已經用行動證明她所說的一切。

Harper’s BAZAAR：是否能與我們分享你最近在忙些什麼？有哪些新作品即將登場？

Alexandra Daddario：我和Josh Gad、Ashley Park和Daveed Diggs合作拍了一部電影叫《入林之樹》（暫譯，A Tree Fell in the Woods），第二季的《梅菲爾女巫》（Mayfair Witches）也快上映了。

Harper’s BAZAAR：你似乎從小就非常清楚自己想當演員。可否聊聊童年生活如何影響你後來的演員之路？

Alexandra Daddario：我從小在紐約市長大，有很多機會參加試鏡和表演課程。我發現表演課讓我更能真實表達自己、表達內心情感，但在學校和現實生活中，你無法盡情發揮這一類的創意。這行業其實非常適合我，雖然工作很辛苦，總是讓我忙得團團轉，但我熱愛這份工作。

Harper’s BAZAAR：父母身為律師，是如何支持你的演藝事業？你需要設法說服他們嗎？

Alexandra Daddario：他們對此完全放手。從小媽媽就很支持我，帶我去參加各種試鏡。我覺得她其實蠻樂在其中。等我漸漸長大以後，找上門的工作變多了，他們開始讓我自己做決定，讓我隨心所欲走這一行。

洋裝，Magda Butrym；緊身褲，Fogal；鞋，Prada。

Harper’s BAZAAR：可否以過來人的角度和我們分享，那些懷抱著演員夢的人初進演藝圈時，最可能會面臨哪些文化衝擊？

Alexandra Daddario：這很難說。因為我在紐約市長大，在搬到好萊塢且終於闖出一番成績之前，過著頗為不羈的生活。也許吧，如果你是來自別的地方的話，好萊塢可能會讓你吃不消。這一行充斥著許多藝術家，這些人可能會比其他都市人更嚴苛。但對我來說，最大的文化衝擊是我必須要開車才能到處走跳。

Harper’s BAZAAR：入行以來，你見過最殘酷的現實是什麼？相反的，你見過最溫暖的事蹟又是什麼？

Alexandra Daddario：最殘酷的現實就是看到有人被這行淘汰，有才華又善良的人還是撐不下去，最後必須離開這行，離開他們選擇的最愛。這種事情多到不勝枚舉，令人於心不忍。

我自己有過非常美好且暖心的經驗，但我聽過、體驗過最棒的經驗，卻和這一行無關。我在領養第一隻流浪犬時，牠非常驚慌，成天吠叫，看到東西就抓。於是鄰居開始透過我家大門旁邊，牆上的郵箱投遞小洞餵牠東西吃，牠也開始懂得盯著那個洞等點心上門，不再驚慌失措，而鄰居仍出來持續餵牠點心吃。想到我的小狗能開心搖著尾巴等點心上門，而不是孤單在家驚慌大叫，就覺得很溫暖。

「這一路走來，許多經歷都來自於我熱愛說故事，也熱愛這份工作。」

Harper’s BAZAAR：回顧過往，有哪三部作品足以成為你生涯的轉捩點？為什麼？

Alexandra Daddario：《無間警探》（True detective）絕對是其一，這部作品很棒，大家喜歡我飾演的角色。《白蓮花大飯店》（The White Lotus）對我影響很大，讓我得到此生第一個獎項提名。不過最重要的自然是《波西傑克森：神火之賊》，它的成功讓我搬到洛杉磯，某種程度也是拯救了我。它為我打開通往無限機會的大門。

Harper’s BAZAAR：你如何定義「性感」？

Alexandra Daddario：對女性來說，展現性感的關鍵是什麼？我認為是自信，以及尋找快樂。

Harper’s BAZAAR：是否能給那些堅持夢想的人三個建議？

Alexandra Daddario：努力工作、保持真我、適時重新調整自己。

Harper’s BAZAAR：你演藝生涯中的三個貴人是誰？你目前在事業上的抱負與目標又是什麼？

Alexandra Daddario：媽媽、朋友們和經紀人。只選三個實在是太難，有些我沒再一起工作或往來的人，也曾對我的人生產生重要影響。我很幸運，能被這些認真工作的好人圍繞著。以前我曾有過一位經紀人，雖然因為眾多因素而沒繼續合作，但現在我常想起她，若沒有她，我不會有今天的成就。每次試鏡結束後，我經常在電話中向她哭訴，她總能百般忍耐我。

大衣、褲襪，Givenchy；鞋，Saint Laurent。

Harper’s BAZAAR：你已經在好萊塢闖蕩多年了，你還記得自己入行的初衷嗎？是否已達到心中理想的目標？可以和我們分享當中的心路歷程嗎？

Alexandra Daddario：我曾經想登上百老匯，也想當歌手。20幾歲的時候，有段時間我覺得自己被當成性感偶像、嚴重地被物化。這是我始料未及的。我覺得自己比較像是劇場掛書呆子，很努力地想學習和掌握演戲的藝術，最後卻走上另一條路。我從來不刻意去強求什麼，也對自己得到的人生經驗心懷感激。我經歷過許多很酷，卻也超乎我預期的事。

有次一位製作人找我去試鏡一個電影角色，電影是改編自一本小說。我把書讀完了，也把試鏡的台詞背熟。沒想到製作人卻把我趕出試鏡現場，只因為我告訴他，我把書讀完，卻沒把劇本讀完。幾年之後，我拍了一部備受讚譽的電影，他又找我去碰面。他完全不記得我曾去找他試過鏡，我想也從不知道他曾經讓我多傷心，不知道我為了那次試鏡下了多少功夫，也不知道我對那部作品有多深刻的理解，又有多愛那本書。這一路走來，許多經歷都來自於我熱愛說故事，也熱愛這份工作；來自於儘管知道最後不一定會雀屏中選，卻仍花上無數小時去準備試鏡；來自於當時年輕求表現的我，嘗到被拒於門外的感覺。我很感謝自己，終於稍微證明了自己。

【完整內容請見Harper's BAZAAR雜誌 2024年2月號】