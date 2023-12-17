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時尚是越做越熱愛的工作 西班牙模特兒Miriam Sánchez為女權發聲

聯合新聞網／ Harper's BAZAAR
洋裝，Gucci；耳環、項鍊，Cartier。
洋裝，Gucci；耳環、項鍊，Cartier。

【photographs_JAVIER BIOSCA;text_CELIA CUERVO;styling_CRISTINA TERRÓN;hair & makeup_CYNTHIA DE LEÓN (COOL PRODUCCIONES);production_BEATRIZ MARTÍNEZ VELASCO;photographic assistant_ENRIQUE ESCANDELL;styling assistant_DIEGO SERNA;model_MIRIAM SÁNCHEZ (TRAFFIC MODELS);translation_PTSGI】

Harper’s BAZAAR 12月號邀請到來自西班牙的模特兒Miriam Sánchez擔任封面之星，她以極具個性的中性臉龐、看似無拘無束的態度，加上苗條高䠷的身形，以及堅持原則並奮鬥不懈的精神，成為時尚界絕無僅有的存在。Miriam Sánchez藉著時尚這個平台，不僅提倡簡約樸實、自然細緻，使此潮流成為新世代的奢華樣貌，亦不錯過任何將她所支持的平權、包容、女性主義與愛是自由等理念宣揚至世界各地的機會。

西班牙模特兒Miriam Sánchez，以極具個性的中性臉龐、看似無拘無束的態度，加上苗條高䠷的身形，以及堅持原則並奮鬥不懈的精神，成為時尚界絕無僅有的存在。出身自馬德里的Miriam Sánchez以其與眾不同的獨特氣質，吸引眾人目光，雖然與眾不同，但並非怪異，而且更重要的是，她始終忠於自我。「我自覺頗有自信，也很堅持原則，不過這並不表示我一直擁有充足安全感」。拍攝過程中，這位名模一邊凝視著相機鏡頭一邊說著，聽起來矛盾，「但我就是這樣」。這位外表中性的女孩，已憑藉自己的實力在時尚界取得一席之地。

善用影響力為女權發聲

當時下開始推崇一種新的奢華樣貌，也就是維持簡約樸實、自然、堅定且永遠堅持做自己時，她即憑藉著席捲眾人的個人特質，在沒任何預設立場下，幾乎不費吹灰之力地贏得這場戰役。當年17歲的女孩，在獲得攝影師Gorka Postigo賞識，並透過他的鏡頭詮釋Davidelfin的服裝後；一夜之間便踏上全球所有時尚伸展台，更成為出席Louis Vuitton廣告活動的西班牙女模，持續地在時尚界發光發熱，發揮十足影響力。

Miriam Sánchez藉著時尚這個平台，不僅提倡簡約樸實、自然細緻，使此潮流成為新世代的奢華樣貌，亦不錯過任何將她所支持的平權、包容、女性主義與愛是自由等理念宣揚至世界各地的機會。拍攝當天，她與同性伴侶Alba Delgado一同出席，「女性主義就是男女平權，從小家裡一直都是用平等的方式教育我們。儘管如此，在偏好性別的情境下長大，就會無法避免地遭遇某些困難，例如社會對於性別的刻板印象與角色要求，這點還有改善空間，希望無論女性或男性，皆能自由地展現真正的自己，以及藉由提供自由和教育，讓女性足以感到堅強、安全、獨立。我們想以自身經歷作為範例，告訴大家何為尊重差異，推廣平權，努力地消除偏見。」她們如此表示。

上衣、裙、外套、絲襪、腰帶、鞋，Saint Laurent by Anthony Vaccarello；耳環、項鍊，Cartier。
上衣、裙、外套、絲襪、腰帶、鞋，Saint Laurent by Anthony Vaccarello；耳環、項鍊，Cartier。

時尚是個越做越熱愛的工作

Miriam Sánchez提到，時尚是個「讓我越做越熱愛的工作」，也許正因為如此，從她坦然的眼神裡看到的世界是如此輕鬆，擁有這般人格特質才能超脫外在的一切，且持續閃爍著光芒。她說：「以前我一直感到很困惑，這些事也經常讓我很錯亂，不確定所選擇的道路是否正確，但一路上總有些事物激勵著我繼續往前走下去。」

為單品賦予個性新貌

歷經了五年的快節奏生活後，這位馬德里出身的名模首次登上《Harper’s BAZAAR》雜誌封面，此刻正是她最完美的時刻，我們到義大利盧卡地區的一處宮殿花園中拍攝，在這裡每套服裝、珠寶都與她的人格特質互相輝映閃耀，絲毫不掩蓋彼此的耀眼光芒，無論是珠寶或素雅針織套裝，她都能輕易地駕馭，更為造型增添一縷頹廢的搖滾風格。儘管Miriam Sánchez仍顯露出些許羞澀感，但事實上，她已將模特兒這個工作呈現出超越穿衣範本的迷人特質。身處新世代光環中，Miriam Sánchez那特殊的美，不僅是因外表，更珍貴的是從內在所散發的美。

【完整內容請見Harper's BAZAAR雜誌 2023年12月號】

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