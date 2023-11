「純金女孩」的演藝生涯 貝克漢長媳曝5年生子計畫

【photographs_AGATA SERGE;project manager_KORA HSIEH;art director_JOEY LIN;interview&text_BIRDY;talent contact_KAKA LU;stylist_SARAH GORE REEVES;makeup_KATE LEE AT THE WALL GROUP;hair_HIKARU AT FRANK REPS;manicure_SREYNIN PENG AT OPUS BEAUTY set design_ISAAC AARON;video_GEOFF RYAN;production_MICHAEL CIFARELLI AT AREATWELVE;photographic assistant_VICTOR ALVAREZ;stylist assistants_DANIEL ZEPEDA, NIKI RAVARI set design;assistant_CHARLOTTE CAHILL;location_HYPE STUDIOS】

本月Harper’s BAZAAR邀請到貝克漢家族的長媳Nicola Peltz Beckham(妮寇拉·佩茲·貝克漢)擔任封面人物。雜誌封面照一經曝光,身為公婆的貝克漢夫婦大力相挺轉載於各自的IG。出身豪門的她,從小就表現出對演藝事業的興趣。她11歲入行開始拍片,12歲便請了經紀人張羅事業。雖貴為富豪千金,她也坦承爭取角色時經常被拒絕,她分享「幸好我的家人總是支持我,要我對自己有信心,我覺得這也適用在任何人身上,永遠不要忘記相信自己。」

雖貴為富豪千金,Nicola Peltz Beckham從小就立志成為演員,並選擇在28歲那年,與Brooklyn Beckham步入婚姻。她的幸運既是天生賦予,也是後天選擇而來的。若用「含金量最高的女孩」來形容Nicola Peltz Beckham可是一點也不為過。她出生於億萬富豪之家,爸爸是坐擁五億美元資產的超級富商與另類投資管理基金合夥人Nelson Peltz。用「含著金湯匙」已不足以形容,Nicola Peltz Beckham可謂「包著金襁褓出生」,在父母與六個兄弟給予的關愛下長大。

但真正讓她登上全球視野的,便是在去年嫁給背景同樣富可敵國的Brooklyn Beckham,成為貝克漢家族的「長媳」。小倆口在交往時就頻頻於社交媒體上放閃,加乘起來的名氣效應立刻橫掃時尚名人圈。而他們2022年4月在美國棕櫚灘舉辦的世紀婚禮更成為年度盛事,與會的貴賓名單可能比任何一個頒獎典禮還要星光雲集。為表愛妻心切,Brooklyn在婚後還冠上了Nicola的姓氏Peltz。

Sunny Side of Life高級珠寶鑽石項鍊、Limelight Garden Party高級珠寶玫瑰鑽石腕錶、Limelight Garden Party高級珠寶鑽石戒指,All By Piaget;薄紗洋裝、長外套,Both By Givenchy。

孩提時期便找到熱情所在

但褪去這些頭銜、名聲和華服,回歸生活的Nicola Peltz Beckham終究還是父親疼愛的小女兒,以及支持丈夫的妻子。她與家人的關係極好,從小就和兄弟們一起打冰上曲棍球(並立志將來要當職業球員),和奶奶的感情也十分深厚,奶奶甚至還在她婚禮上擔任伴娘。

Nicola Peltz Beckham很早就表現出對演藝事業的興趣。她11歲入行開始拍片,12歲便請了一位經紀人張羅事業。她同樣身為名模的媽媽起初對此非常反對,但最後看到她在曼哈頓戲劇俱樂部找到工作後,終於放手讓女兒施展熱情,現在也舉雙手支持。入行至今,她最廣為人知的作品有《降世神通:最後的氣宗》、《貝茲旅館》,以及讓她在2014年登上女主角寶座的《變形金剛 4:絕跡重生》。不過雖然貴為富豪千金,她也坦承經常在爭取角色時被拒絕。「幸好我的家人總是支持我,要我對自己有信心,我覺得這也適用在任何人身上,永遠不要忘記相信自己。」她說。

深入每個角色的內心獨白

「人都會看外表評斷他人,不管是好是壞,這都是很正常的。就像去星巴克買咖啡時遭受不友善的對待, 你也會回以怒氣。但媽媽常說:『你不知道那個人那天經歷了什麼,你不知道他的內心獨白。』這也是當演員的樂趣之一,你可以進入一個角色的內心獨白。」關於演戲,她曾這樣說。

外型時而如小女孩般純真,時而帶點時代感的冷豔,Nicola Peltz Beckham的百變外型恰好符合成為演員的條件。雖然目前她還忙著適應新婚人妻的角色,近期還能在Netflix 紀錄片《貝克漢》裡,看見她與夫家一同登場的片段,但Nicola Peltz Beckham下一步會為大家帶來什麼樣的驚喜,令人期待。

Limelight Mediterranean Garden高級珠寶玫瑰鑽石項鍊、Sunny Side of Life高級珠寶鑽石及珍珠耳環,Both By Piaget;編織蕾絲洋裝,Magda Butrym。

Harper's BAZAAR:用三個字來總結你的時尚風格?

Nicola Peltz Beckham:復古、前衛、低調。

Harper's BAZAAR:你為時尚做過最瘋狂的事是什麼?

Nicola Peltz Beckham:我這輩子到目前為止都是時尚狂熱者。小時候有一段時間我很愛穿背心,11歲那年還穿著背心去參加人生第一次電影首映《閃亮聖誕節》(Deck the Halls),和Danny DeVito一起走紅毯。

Harper's BAZAAR:還記得自己是什麼樣的小孩嗎?

Nicola Peltz Beckham:我有六個兄弟,所以從小就很男孩子氣,常跟哥哥們一起打冰上曲棍球。

Harper's BAZAAR:你如何看待娛樂圈與時尚圈?

Nicola Peltz Beckham:我喜歡這個充滿創意的圈子,也很榮幸能和這麼多有才華的藝術家們一起工作。

Harper's BAZAAR:本期Harpe's BAZAAR主題是藝術,你是否有收藏藝術品的習慣?

Nicola Peltz Beckham:這世上我最愛的人之一就是奶奶,我把她的一張照片放到最大,並裱框掛在我公寓進門旁邊的牆上, 這樣我每天回家都看得到她。

Harper's BAZAAR:你是衝動型或謹慎型消費者?當你在購買奢侈品時,最注重的地方是什麼?

Nicola Peltz Beckham:買東西時,我很重視自己跟這個物件的「情感連結」。有沒有「感覺」是很重要的,再來是合身度, 以及我穿上去的感覺。

Harper's BAZAAR:在某次採訪中,你提到想要在五年內生孩子,而且希望是男孩。Brooklyn也參與了此計畫嗎?

Nicola Peltz Beckham:Brooklyn 認為只要我準備好,他隨時都能當爸爸。現在我們還在專心打拼事業,但我們也很期待未來成為父母的那一天。

Harper's BAZAAR:現在你是公眾人物了,自己希望能發揮什麼樣的時尚影響力?

Nicola Peltz Beckham:我想讓大家知道,人人都可以用時尚表達自己, 而且樂在其中。

Harper's BAZAAR:你對台灣的印象是什麼?

Nicola Peltz Beckham:我從沒去過台灣,但希望未來有機會可以造訪這塊美麗的土地和人民。

