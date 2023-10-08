法國影后ISABELLE HUPPERT 曾多次來台 用「3關鍵字」形容台灣

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10月份Harper's BAZAAR邀請到法國影后Isabelle Huppert拍攝封面，在超過40年的演員生涯中，她塑造了千變萬化的女性形象，扮演過的角色不可勝數，無法用三言兩語來定義。

今年三月她到台中國家歌劇院演出《櫻桃園》，14年前也曾出席金馬影展，對於台灣的印象，她開心的分享「先前出席金馬獎那次最令人難忘的是和侯孝賢導演一起去唱卡拉OK，而且去了好幾次，因為侯導很愛唱歌。」她提到第一次來台灣的時候和原先想的不太一樣。她以前去過香港，但氛圍完全不同，對她來說台灣感覺更親切。

她是迷失方向的包法利夫人；她是冷酷壓抑的鋼琴教師；她是這個時代最好的女演員之一。在超過40年的演員生涯中，Isabelle Huppert塑造了千變萬化的女性形象，扮演過的角色不可勝數，無法用三言兩語來定義，不僅在藝術電影領域獲得巨大成功，也是眾多劇場導演渴望合作的對象。

今年Balenciaga首度宣布品牌大使，Isabelle Huppert絕對是當中最大的驚喜。她的氣質與風格與品牌相得益彰，好比創意總監Demna為她打造令人過目難忘的紅毯造型。這次我們捕捉她穿上Balenciaga高級訂製服那充滿氣勢的身影，也把握與Isabelle Huppert深度訪談的機會。

Harper's BAZAAR：最近經常能看到你穿著Balenciaga出席紅毯，請問雙方的緣分是從何開始的？

Isabelle Huppert：是創意總監Demna主動與我聯繫，我不記得究竟是什麼時候以及如何開始，但我設想他想像著我穿上他的衣服、他的世界、他的「大膽」，這段合作已經有兩三年了。雖然沒有什麼特別的小故事，不過我總是非常高興見到Demna，他的想法走在時尚界之前。此外，他還是一個熱愛表演、劇場和電影的人，這已超越了其工作範圍。

Harper's BAZAAR：服裝款式通常是由創意總監Demna提議，還是你主動選擇？

Isabelle Huppert：永遠都是Demna向我提議，我不會過多干涉，他總是如此原創和充滿創造力，我將自己完全交付予他。

Harper's BAZAAR：Balenciaga曾經被視為優雅的代表，你眼中的Balenciaga是什麼模樣？詮釋一個時尚品牌，和演員工作有何相同和差異點呢？

Isabelle Huppert：Balenciaga在時尚史上是一個非常重要的品牌，它對Dior和許多戰後成立的品牌產生正面影響。我有幸參觀了位於西班牙巴斯克自治區格塔里亞（Getaria）的Balenciaga博物館（Cristóbal Balenciaga Museoa），人們向我講述了他的故事，他有一段非常引人入勝的經歷。見到一切開始的原點頗令人感動，畢竟他出生在一個很小的村莊，四處尋找靈感，設計稿簡潔、精細、幾何，充滿不可思議的現代感，他是一位舉足輕重的設計師。

這一點也不令人驚訝，Demna如同眾人所說地掌握了Balenciaga的「密碼」。我們可以發現這種對於未來主義與現代性的詮釋，從一開始就存在於Balenciaga。當然，身為品牌大使和演員還是非常不一樣，我們處於一個角色中，但沒有任何關聯。時裝與戲服有著不同的需求，時裝需要強大的氣場，戲服與演員的關係則較為細膩。時裝展示、揭露出你，戲服則是隱藏你，這有點神秘。

雙排釦立體外套、窄裙、手套、金屬造型耳環，Balenciaga 52nd Couture。

Harper's BAZAAR：Demna和你在創作認知上有什麼共通點嗎？

Isabelle Huppert：和Demna的共同點或許是好奇心和拘謹的品味，偉大的服裝設計師都是如此，但他同時又是一位非常神秘的人。不知道這樣說是否正確，但他是一個內向的人，我認為他非常專注於所做的事情，也確實有自己的小宇宙，而且對很多事物感興趣。如果有一天他涉足戲服設計，我一點都不會感到訝異。我們可以察覺他對時代充滿熱情，我認為如果不對其他領域感興趣，就不可能擁有時尚的視野。

Harper's BAZAAR：電影《哈里斯夫人去巴黎》（Mrs. Harris Goes to Paris）中你飾演克汀柯爾貝夫人（Madame Claudine Colbert），你相信服裝可以改變一個人嗎？

Isabelle Huppert：是的，服裝當然可以改變一個人，她透過她的穿著來認識自己，有些人希望藉由服裝來表達自己的觀點，有些人喜歡透過服裝保持低調。服裝透露出一個人的很多訊息，它揭示，它隱藏，且在任合情況下都以某種方式嶄露自我。當你能夠選擇自己的衣服時，這是非常具啟發性的。

服裝也是舒適和特權的標誌，演員經由服裝變換角色，我們以服裝進入扮演的角色中。這是最基本的，無論簡單或複雜，服裝是我們給觀眾的第一個線索，第一個提示。我們如何行走，我們穿著什麼服飾或色彩，服裝在電影與劇場中皆樹立許多標誌。

Harper's BAZAAR：一個品牌、一位演員要觸及永恆，你覺得最重要的特質是什麼？

Isabelle Huppert：想要成為永恆非常困難，或許是某種「簡單性」，如同 Balenciaga 仰賴永恆的標誌與線條。最近我去了威尼斯，我在格拉西宮（Palazzo Grassi）看了一檔美麗的展覽，裡面有些Balenciaga品牌的老照片，讓我留下非常深刻的印象，其中有兩三張Irving Penn拍攝妻子穿著Balenciaga洋裝的照片，沒有多餘的細節，或許這就是能夠超越時代的關鍵，這種簡單的信念。

Harper's BAZAAR：我重溫了你演出的七部法國新浪潮大師Claude Chabrol的電影，你如何看待Chabrol鏡頭下的女性？你認為一位女性令人難忘的關鍵是什麼？

Isabelle Huppert：Chabrol並沒有將人、女性、權力理想化，他是一個以人類視角展現人物的人，他沒有將他們天使化，也沒有讓他們變得比原來更好。他對角色的看法充滿政治眼光，因為角色始終是社會的產物，因此有好就有壞，試圖求生的角色可能會產生暴力行為。Chabrol總是透過社會的稜鏡和約束來展現人性，有時他也只呈現出負面。他練習幽默，練習喜劇，他確實展現出不同形式的正義力量。

Harper's BAZAAR：電影《我的罪行》（Mon Crime）是你和導演François Ozon的二度合作，你個人比較喜歡演出喜劇或悲劇？

Isabelle Huppert：這是繼《八美圖》（Huit Femmes）後我與Ozon合作的第二部電影，到目前為止，他一直讓我扮演非常誇張且另類的角色，這正合我意，因為這讓我能夠體驗演員生涯中沒有機會挑戰的面向，而且我自認在他的電影中表現得還不錯。

當然演出更多的是喜劇，但我其實喜劇或悲劇都演。即便這不是一部Ozon的作品，影片本身是如此誇張，我們處在有點諷刺的喜劇之中。我會繼續兩者都演，不過跟Ozon一起工作確實讓我呼吸到新鮮空氣。

流蘇圓點圖案洋裝、蝴蝶結頭飾，Balenciaga 52nd Couture。

Harper's BAZAAR：關於你九月中到羅馬演出的《玻璃動物園》（La Ménagerie de verre），和荷蘭名導Ivo van Hove合作是什麼樣的經驗？

Isabelle Huppert：太棒了！我喜歡和他一起工作，我希望能再次跟他合作。這齣戲多災多難，2020年我們在巴黎奧迪翁劇院（Odéon - Théâtre de l’Europe）演了六天，隨後因為疫情停演。我上一次演出是去年九月在東京，過程非常順利，現在我要重新準備，因為我已經一年沒有演出，希望羅馬並非最後一次，但一切都是未知數。

我非常高興能夠和他一起工作，他是我心目中最好的導演之一，他很少下指導棋，而是如同所有偉大的導演一般建立框架。他賦予Tennessee Williams的文本時事性與現代性，這齣戲沒有過時，Tennessee Williams依然是偉大的作家和詩人。演出充滿活力與詩意，這當然也要歸功於Jan Versweyveld的舞台設計，這是我十分喜愛的演出。

Harper's BAZAAR：今年三月你到台中國家歌劇院演出《櫻桃園》，14年前也曾出席金馬影展，過程中有沒有令你印象深刻的事？

Isabelle Huppert：我在台中演出《櫻桃園》時受到很好的款待，這是一種莫大的幸福。我在台中逛了很多地方，出席金馬獎那次最令人難忘的是和侯孝賢導演一起去唱卡拉OK，而且去了好幾次，因為侯導很愛唱歌，當時Benoit Jacquot也跟我們一起去了。

Harper's BAZAAR：上次來台演出之餘有時間參觀嗎？能否分享最讓你印象深刻的三個地方？

Isabelle Huppert：第一個晚上就去了夜市，真的非常好玩，接著我們去了日月潭，參觀一座博物館，還有一座很大的花市，真的很漂亮。

Harper's BAZAAR：來台灣前和到台灣後，有沒有和期待中出現落差，或是出乎意料之處？

Isabelle Huppert：我感受到非常多熱情，我喜歡當時演出的台中歌劇院，人們向我解釋幾年前這一切都不存在，這些都是嶄新的建築物。劇院非常宏偉，有一個露台和茶點沙龍，我買了一些可愛的小物和小袋子。第一次去台灣的時候和我想的不太一樣。以前去過香港，但氛圍完全不同，台灣感覺更親切。

Harper's BAZAAR：請用三個關鍵字形容台灣人給你的感覺。

Isabelle Huppert：我會說能量、善良和藝術感。

【完整內容請見Harper's BAZAAR雜誌 2023年10月號】