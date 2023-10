法國影后ISABELLE HUPPERT 曾多次來台 用「3關鍵字」形容台灣

【project manager_KORA HSIEH;art director & stylist_JOEY LIN;interview & text_李淳淵;photographs_MARTA BEVACQUA;set design_AYMERIC ARNOULD AT OPENSPACEPARIS;styling_JONATHAN HUGUET;hair_MAYU MARIMOTO;makeup_HOUDA REMITA AT WISEANDTALENTED USING DR. BARBARA STURM;manicure_BRENDA ABRIAL AT WISEANDTALENTED;postproduction_A.DE PEDRINI;talents contact_KAKA LU;special thanks_JESSICA HAUSMAN】

10月份Harper's BAZAAR邀請到法國影后Isabelle Huppert拍攝封面,在超過40年的演員生涯中,她塑造了千變萬化的女性形象,扮演過的角色不可勝數,無法用三言兩語來定義。

今年三月她到台中國家歌劇院演出《櫻桃園》,14年前也曾出席金馬影展,對於台灣的印象,她開心的分享「先前出席金馬獎那次最令人難忘的是和侯孝賢導演一起去唱卡拉OK,而且去了好幾次,因為侯導很愛唱歌。」她提到第一次來台灣的時候和原先想的不太一樣。她以前去過香港,但氛圍完全不同,對她來說台灣感覺更親切。

她是迷失方向的包法利夫人;她是冷酷壓抑的鋼琴教師;她是這個時代最好的女演員之一。在超過40年的演員生涯中,Isabelle Huppert塑造了千變萬化的女性形象,扮演過的角色不可勝數,無法用三言兩語來定義,不僅在藝術電影領域獲得巨大成功,也是眾多劇場導演渴望合作的對象。

今年Balenciaga首度宣布品牌大使,Isabelle Huppert絕對是當中最大的驚喜。她的氣質與風格與品牌相得益彰,好比創意總監Demna為她打造令人過目難忘的紅毯造型。這次我們捕捉她穿上Balenciaga高級訂製服那充滿氣勢的身影,也把握與Isabelle Huppert深度訪談的機會。

Harper's BAZAAR:最近經常能看到你穿著Balenciaga出席紅毯,請問雙方的緣分是從何開始的?

Isabelle Huppert:是創意總監Demna主動與我聯繫,我不記得究竟是什麼時候以及如何開始,但我設想他想像著我穿上他的衣服、他的世界、他的「大膽」,這段合作已經有兩三年了。雖然沒有什麼特別的小故事,不過我總是非常高興見到Demna,他的想法走在時尚界之前。此外,他還是一個熱愛表演、劇場和電影的人,這已超越了其工作範圍。

Harper's BAZAAR:服裝款式通常是由創意總監Demna提議,還是你主動選擇?

Isabelle Huppert:永遠都是Demna向我提議,我不會過多干涉,他總是如此原創和充滿創造力,我將自己完全交付予他。

Harper's BAZAAR:Balenciaga曾經被視為優雅的代表,你眼中的Balenciaga是什麼模樣?詮釋一個時尚品牌,和演員工作有何相同和差異點呢?

Isabelle Huppert:Balenciaga在時尚史上是一個非常重要的品牌,它對Dior和許多戰後成立的品牌產生正面影響。我有幸參觀了位於西班牙巴斯克自治區格塔里亞(Getaria)的Balenciaga博物館(Cristóbal Balenciaga Museoa),人們向我講述了他的故事,他有一段非常引人入勝的經歷。見到一切開始的原點頗令人感動,畢竟他出生在一個很小的村莊,四處尋找靈感,設計稿簡潔、精細、幾何,充滿不可思議的現代感,他是一位舉足輕重的設計師。

這一點也不令人驚訝,Demna如同眾人所說地掌握了Balenciaga的「密碼」。我們可以發現這種對於未來主義與現代性的詮釋,從一開始就存在於Balenciaga。當然,身為品牌大使和演員還是非常不一樣,我們處於一個角色中,但沒有任何關聯。時裝與戲服有著不同的需求,時裝需要強大的氣場,戲服與演員的關係則較為細膩。時裝展示、揭露出你,戲服則是隱藏你,這有點神秘。

雙排釦立體外套、窄裙、手套、金屬造型耳環,Balenciaga 52nd Couture。

Harper's BAZAAR:Demna和你在創作認知上有什麼共通點嗎?

Isabelle Huppert:和Demna的共同點或許是好奇心和拘謹的品味,偉大的服裝設計師都是如此,但他同時又是一位非常神秘的人。不知道這樣說是否正確,但他是一個內向的人,我認為他非常專注於所做的事情,也確實有自己的小宇宙,而且對很多事物感興趣。如果有一天他涉足戲服設計,我一點都不會感到訝異。我們可以察覺他對時代充滿熱情,我認為如果不對其他領域感興趣,就不可能擁有時尚的視野。

Harper's BAZAAR:電影《哈里斯夫人去巴黎》(Mrs. Harris Goes to Paris)中你飾演克汀柯爾貝夫人(Madame Claudine Colbert),你相信服裝可以改變一個人嗎?

Isabelle Huppert:是的,服裝當然可以改變一個人,她透過她的穿著來認識自己,有些人希望藉由服裝來表達自己的觀點,有些人喜歡透過服裝保持低調。服裝透露出一個人的很多訊息,它揭示,它隱藏,且在任合情況下都以某種方式嶄露自我。當你能夠選擇自己的衣服時,這是非常具啟發性的。

服裝也是舒適和特權的標誌,演員經由服裝變換角色,我們以服裝進入扮演的角色中。這是最基本的,無論簡單或複雜,服裝是我們給觀眾的第一個線索,第一個提示。我們如何行走,我們穿著什麼服飾或色彩,服裝在電影與劇場中皆樹立許多標誌。

Harper's BAZAAR:一個品牌、一位演員要觸及永恆,你覺得最重要的特質是什麼?

Isabelle Huppert:想要成為永恆非常困難,或許是某種「簡單性」,如同 Balenciaga 仰賴永恆的標誌與線條。最近我去了威尼斯,我在格拉西宮(Palazzo Grassi)看了一檔美麗的展覽,裡面有些Balenciaga品牌的老照片,讓我留下非常深刻的印象,其中有兩三張Irving Penn拍攝妻子穿著Balenciaga洋裝的照片,沒有多餘的細節,或許這就是能夠超越時代的關鍵,這種簡單的信念。

Harper's BAZAAR:我重溫了你演出的七部法國新浪潮大師Claude Chabrol的電影,你如何看待Chabrol鏡頭下的女性?你認為一位女性令人難忘的關鍵是什麼?

Isabelle Huppert:Chabrol並沒有將人、女性、權力理想化,他是一個以人類視角展現人物的人,他沒有將他們天使化,也沒有讓他們變得比原來更好。他對角色的看法充滿政治眼光,因為角色始終是社會的產物,因此有好就有壞,試圖求生的角色可能會產生暴力行為。Chabrol總是透過社會的稜鏡和約束來展現人性,有時他也只呈現出負面。他練習幽默,練習喜劇,他確實展現出不同形式的正義力量。

Harper's BAZAAR:電影《我的罪行》(Mon Crime)是你和導演François Ozon的二度合作,你個人比較喜歡演出喜劇或悲劇?

Isabelle Huppert:這是繼《八美圖》(Huit Femmes)後我與Ozon合作的第二部電影,到目前為止,他一直讓我扮演非常誇張且另類的角色,這正合我意,因為這讓我能夠體驗演員生涯中沒有機會挑戰的面向,而且我自認在他的電影中表現得還不錯。

當然演出更多的是喜劇,但我其實喜劇或悲劇都演。即便這不是一部Ozon的作品,影片本身是如此誇張,我們處在有點諷刺的喜劇之中。我會繼續兩者都演,不過跟Ozon一起工作確實讓我呼吸到新鮮空氣。

流蘇圓點圖案洋裝、蝴蝶結頭飾,Balenciaga 52nd Couture。

Harper's BAZAAR:關於你九月中到羅馬演出的《玻璃動物園》(La Ménagerie de verre),和荷蘭名導Ivo van Hove合作是什麼樣的經驗?

Isabelle Huppert:太棒了!我喜歡和他一起工作,我希望能再次跟他合作。這齣戲多災多難,2020年我們在巴黎奧迪翁劇院(Odéon - Théâtre de l’Europe)演了六天,隨後因為疫情停演。我上一次演出是去年九月在東京,過程非常順利,現在我要重新準備,因為我已經一年沒有演出,希望羅馬並非最後一次,但一切都是未知數。

我非常高興能夠和他一起工作,他是我心目中最好的導演之一,他很少下指導棋,而是如同所有偉大的導演一般建立框架。他賦予Tennessee Williams的文本時事性與現代性,這齣戲沒有過時,Tennessee Williams依然是偉大的作家和詩人。演出充滿活力與詩意,這當然也要歸功於Jan Versweyveld的舞台設計,這是我十分喜愛的演出。

Harper's BAZAAR:今年三月你到台中國家歌劇院演出《櫻桃園》,14年前也曾出席金馬影展,過程中有沒有令你印象深刻的事?

Isabelle Huppert:我在台中演出《櫻桃園》時受到很好的款待,這是一種莫大的幸福。我在台中逛了很多地方,出席金馬獎那次最令人難忘的是和侯孝賢導演一起去唱卡拉OK,而且去了好幾次,因為侯導很愛唱歌,當時Benoit Jacquot也跟我們一起去了。

Harper's BAZAAR:上次來台演出之餘有時間參觀嗎?能否分享最讓你印象深刻的三個地方?

Isabelle Huppert:第一個晚上就去了夜市,真的非常好玩,接著我們去了日月潭,參觀一座博物館,還有一座很大的花市,真的很漂亮。

Harper's BAZAAR:來台灣前和到台灣後,有沒有和期待中出現落差,或是出乎意料之處?

Isabelle Huppert:我感受到非常多熱情,我喜歡當時演出的台中歌劇院,人們向我解釋幾年前這一切都不存在,這些都是嶄新的建築物。劇院非常宏偉,有一個露台和茶點沙龍,我買了一些可愛的小物和小袋子。第一次去台灣的時候和我想的不太一樣。以前去過香港,但氛圍完全不同,台灣感覺更親切。

Harper's BAZAAR:請用三個關鍵字形容台灣人給你的感覺。

Isabelle Huppert:我會說能量、善良和藝術感。

