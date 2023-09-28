從舞台劇跨向電影圈！ Luke Evans曝「這麼做」維持跟真實世界的連結

緞面花朵圖樣襯衫、修身西裝褲、尖頭皮靴，Versace；Jack de Boucheron鑲鑽項鍊，Boucheron。

【photographs_TROY WANG;art&styling director_JOEY LIN;text_CHRISTINE LEE;talent contact_KAKA LU;hair_CHAO SHEN at OVER:FACE;set design_CHIEN-JU CHIA;production_BARRY WU】

今年9月《BAZAAR MEN》雜誌獨立創刊，特別邀請到好萊塢巨星Luke Evans擔任創刊號封面人物，他與大家分享很多自己一路走來的心境歷程。身為出演過無數賣座鉅片的好萊塢明星，Luke Evans親民作風讓人驚訝。他每到異國拍片，就會出去走走，用旅遊APP上網找導遊，然後跳上公車四處遊走，嘗試各地的新事物。他說「飯店是無聊的地方，我想要外出體驗，唯有這樣才能讓我跟真實世界保持連結。」。

在訪談中問及超卓紳士的定義，他說：「現在所謂紳士，是要懂的表現出獨特自我。這世界是由無數獨一無二的個體組成的，你要找到最真實的自我，並且感到自在，進而把這自我活得精采而真實，這樣才是真正的獨特、傑出、與眾不同。

Luke Evans憑著無可挑剔的演技與帥氣，從舞台劇成功跨向電影圈，演活了無數銘印人心的角色。這回他來到台灣，參與了BAZAAR MEN獨立創刊的封面，並且帶我們一同回顧這趟美妙旅程。

早上九點，Luke Evans走進攝影棚現場時渾身有光。他身穿Burberry絲質地圖印花襯衫配短褲，散發著輕盈的度假感。事實上，他的確也是趁在台北拍攝盧貝松新電影《週末在台北》時，挪出空檔跑到曼谷玩了一趟。「我年輕時曾經到東南亞背包旅行，那時便去過曼谷了，事隔多年舊地重遊，那種感覺又回來了！」他說。為什麼大家會對他的行程暸若指掌？因為這一切他都一五一十放到Instagram上，包含他在台灣時去鼎泰豐學做小籠包、去了十分和中正紀念堂、到KTV高唱Endless Love（「台灣的 KTV 超華麗，簡直像個酒吧！」他說），大家都能如數家珍，還說他根本台灣觀光大使吧。

親民面對粉絲

像這樣一位演過《哈比人》系列、《安娜》等無數賣座鉅片的好萊塢明星，作風如此親民讓人難以想像。事實上，他每到一個異國拍片，就會找機會出去走走。但他出遊靠的不是專車專人接送，而是用旅遊APP「GetYourGuide」上網找導遊，然後隨導遊一起跳上公車四處遊走，盡情嘗試各地的新事物。他說「飯店是個無聊的地方，我想要外出體驗，唯有這樣才能讓我保持跟真實世界的連結。」。

但是名人出遊的風險，就是要面對蜂擁不斷的粉絲注目與攀談，是否也有吃不消之時？「我只能說，台灣人對自拍的執迷真是不可思議！但我盡量設身處地為別人著想，想像當一個以前只有在銀幕上才能看到的角色，活生生出現在晚上九點的士林夜市，要是我也一定會發瘋啊，所以我都會盡量配合。唯獨有時候我狀況不好，或拍戲拍得很累回到飯店時又被問，我就會客氣請對方隔天再來，因為實在不想被拍下壞氣色。」他很真心地笑說。

深掘角色人設吸粉

這樣「維持跟真實世界的連結」的渴望，始終存在Luke Evans的性格當中，並且一路造就他今日的成就——雖然，他演過的很多角色，都不是太真實。好比說，光希臘神祇他就演過阿波羅和宙斯，還有哈比人裡的神射手和吸血鬼德古拉（《德古拉：永咒傳奇》）。「我盡量拿出百分百的力氣來演每個角色，不管他們是好或壞人，只要是人都會有性格上的層次展現，都會有缺點，都會有獨特性，這也是身而為人的面向裡，最有趣的地方。所以如果你想引起觀眾的共鳴，你必須把這角色挖得很深，找到他身為『惡人』的另一個維度，而不能老用大吼大叫來詮釋他。」

扭轉事業的那個點

Luke Evans很早就知道人的無限可能性。他來自威爾斯一個只有三千人的小村莊，從小就喜歡在家人面前高歌一曲而絲毫不怯場。十七歲那年，他到威爾斯首府卡地夫去學唱歌，隨後又拿到倫敦Studio Center提供的獎學金，和來自世界各地的學生一起精進唱歌舞蹈的才藝。「在一百二十多個同學裡，我在舞蹈方面是零訓練的。剛開始我很慌張，但我後來明白，對未知事物的恐懼是自然的情緒，但人生的挑戰都是在鍛鍊我們，讓我們克服自己的不足，變得更好。」

小鎮男孩在倫敦這花花世界開了專業與生活上的各種眼界，每天學習芭蕾、爵士、踢踏、現代舞、音樂劇，「我每天都很開心，永遠忘不掉那段日子！」畢業後，他演了八年音樂劇，卻開始感到未來黯淡。他在一場又一場的「試鏡、演出、結束」中無限輪迴，在各種試鏡場合中疲於奔命，卻換來入不敷出的生活。「我連自己都快養不起了，更遑論年紀漸長的爸媽，我覺得好像不能再這樣下去了。」

說「機會是留給準備好的人」，又或是老天終於給他遲來的賞賜，他接了可能成為個人舞台告別作，講述威爾斯勞工階級男孩成長故事的Small Change，人生從此開了大門。「因為那齣戲，大家才知道原來我『很會演戲』，隨後電影就找上門。」30歲那年他拍了《超世紀封神榜》裡的阿波羅，從此星運大開，一路飆風甩尾到了2023年的台北。「即使再有才華和能耐，每個人都需要一台把他們載向成功的交通工具或平台，我就是在那個時候遇到了那個契機。」他很謙虛地說。

勇於嘗試真實自己

「當演員的生活模式很奇特，你跟一個劇組一起工作了幾個月，好不容易培養起感情，殺青後大家煙消雲散，可能好一陣子不會再見面，這是我演了 20年電影還在適應中的事。」如今，這個交通工具把他載到了台北，他當然不會錯過任何認識這城市和人群的好機會。

他用有點誇張又懸疑的語氣說，與桂綸鎂在電影中的化學作用簡直是「天雷勾動地火」（Fiery！），但下了戲兩人常常一起去吃飯出遊，他也在台灣嘗試並喜愛上鴨脖、鴨舌、鴨血、火鍋、臭豆腐、鳳梨酥、芋頭酥等各種美食，可說天生就是旅遊四海、廣結善緣的料。

在訪問終了我問他，認為在這時代，一個超卓紳士（Distinguished Gentleman）的定義是什麼？他仔細想了很久說：「以前我們會以為紳士就是留個鬍髭、穿著軟呢西裝，坐在爐火旁邊抽煙斗，腳邊躺一隻獵犬。但現在所謂紳士，是要懂的表現出獨特自我。這世界是由無數獨一無二的個體組成的，你要找到最真實的自我，並且感到自在，進而把這自我活得精采而真實，這樣才是真正的獨特、傑出、與眾不同。

隨後他指了腿上一個刺青給我看：「這是我在西藏刺的，梵文的LUGG，發音跟我的名字Luke近似，是羊的意思。你知道嗎，我們威爾斯什麼沒有，羊最多，加上我還是個烈火牡羊座，還有比這更適合我的刺青嗎？」他笑說。其實，我們都知道，即使沒有這刺青，他早就找到最真實的自己了。

【完整內容請見《Harper’s BAZAAR MEN》國際中文版 2023年秋冬號】