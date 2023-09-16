韓韶禧 巴黎奇遇記 PARIS MON AMOUR

聯合新聞網／ Harper's BAZAAR
胸針，Boucheron；洋裝，Rokh。
胸針，Boucheron；洋裝，Rokh。

【photographs_GO WONTAE;editor_SEO DONGBEOM;hair_HAN SUHWA;makeup_KANG YEWON;styling_CHO BOMIN;assistant_JUNG MINHO;location_26 PLACE VENDÔME;translation_PTSGI;realization_TRACY LEE】

漫天細雨的巴黎夜晚，演員韓韶禧（Han So Hee）躲入Boucheron位於芳登廣場的總店裡，與珠寶共同敘寫一段相互馴服的奇幻戲碼。

Harper’s BAZAAR：最近你有滿多國外行程，近期還在巴黎待了一週。到國外工作時，休息時間通常都會做些什麼？

韓韶禧：我很喜歡待在飯店，所以大部分的時間都留在飯店，不然就是去飯店附近散步。睡前看著窗外的城市夜景才會感受到「啊，我真的來到國外了」的感覺。我是一個只要有睡好、身心狀態就容易恢復的人，所以有時間就會盡量睡覺。

HARPER’S BAZAAR：你在巴黎芳登廣場欣賞了Boucheron舉辦的《Carte Blanche, More is More》高級珠寶發表會，有什麼印象深刻的事可以跟我們分享嗎？

韓韶禧：這系列不管是色彩或外觀，都充滿著實驗精神，讓人不敢相信是在暗鬱的Covid-19時期設計的。在現場不只有看到銀飾跟金飾，還看到許多色彩鮮亮奪目的珠寶作品。外觀方面，除了有結合日常需求的設計以外，充滿亮點且設計大膽的高級珠寶系列更讓我印象深刻。

戒指，all by Boucheron；洋裝，Azzi & Osta by Kayla Bennet。
戒指，all by Boucheron；洋裝，Azzi & Osta by Kayla Bennet。

HARPER’S BAZAAR：你跟《Harper’s BAZAAR》合作過許多次時尚拍攝，每次的影像作品都展現出你明朗又純淨的一面。這次是擔任Boucheron全球品牌大使後的第一次拍攝，有什麼特別的感想？

韓韶禧：雖然只有一場拍攝，但每顆鏡頭的風格都不一樣，反而讓我有種一起度過每個瞬間的感覺。為了能夠凸顯每一款珠寶的特色，除了努力擺出適合每一個珠寶的姿勢以外，也嘗試比較大膽的呈現方式，是一個讓人非常印象深刻的經驗。

HARPER’S BAZAAR：首飾在穿戴上的瞬間會帶給人一種光彩耀目的感受，你平常喜歡什麼樣的珠寶配飾呢？

韓韶禧：我很喜歡穿洋裝，因此能夠呈現出多層次穿搭的項鍊是我最常配戴的配飾。充滿復古風的耳環也是我的最愛之一。即使身穿同件衣服、身處同個場所，但只要穿戴上不同的配飾，就會讓自己擁有不同的心情。其實我覺得自己的手沒有很漂亮，所以我會看當天的心情去配戴耳環或項鍊。如果是比較輕鬆簡便的衣服，我會選擇搭配耳骨夾。

HARPER’S BAZAAR：從去年開始拍攝的Netflix原創劇集《京城怪物》第一、二季不久前終於完成拍攝。在劇中，你飾演的是不停來回滿洲與上海、飽受生命威脅的尋人專家尹彩玉。為了詮釋這個角色，你做了什麼樣的準備？

韓韶禧：《京城怪物》的時代背景雖很有魅力，但更吸引我的其實是：在京城時代努力存活下來的尹彩玉。演戲最困難之處在於，要把自己變成那個角色，完完全全地投入在角色中生活，試著找出角色與自身的交集，這對我來說是最大的難題。因此在拍攝《京城怪物》之前，我投入非常大的心思在尋找自己跟尹彩玉的交集點。

HARPER’S BAZAAR：《無法抗拒的他》的娜比、《以吾之名》的智友等，這些角色的生活其實都不平坦順遂，相信詮釋起來也相當地困難。當演戲經歷越來越豐富後，近期有什麼新的體會？覺得自己有變得越來越好嗎？

韓韶禧：我會一直不斷地去質疑自己。比起說是進步或退步，我會持續地去思考自己是否不愧做為一位「演戲的人」。

手鐲、裙飾，Boucheron；洋裝，Courrèges。
手鐲、裙飾，Boucheron；洋裝，Courrèges。

HARPER’S BAZAAR：許多認識韓韶禧的人都對你有類似的評價，例如：「看不透內心的表情」或「冷冷的氛圍」。你覺得原因是什麼？

韓韶禧：我並沒有故意製造這種氛圍，大概是大家喜歡長相獨特的我吧（笑）。

HARPER’S BAZAAR：你偶爾會在Instagram上傳一些植物、身體的手繪圖，我們很好奇你在畫畫時都想些什麼呢？

韓韶禧：我不會帶有目的或刻意地去畫畫。通常就是放空地睡了一覺起來後，拿著粉蠟筆，想到什麼就畫什麼。

HARPER’S BAZAAR：從過去到現在，是否有一直放在心上的人生座右銘？

韓韶禧：「人生很虛渺，我們只是一個生活在現在、有一天終究會消滅的存在。感謝我們現在所擁有的，別去貪圖不屬於自己的東西。」

HARPER’S BAZAAR：明年即將滿30歲，這個年齡對你來說有什麼意義嗎？

韓韶禧：只是十位數的數字開頭改變了而已。

HARPER’S BAZAAR：感覺你用很正向的態度面對人生的變化，那你想要怎麼度過這個即將到來的30世代？

韓韶禧：我有一個希望自己成為的樣貌，雖然這個樣貌變得有點模糊，但我仍然想用盡全力把每一件交付給我的事情做好，不留一點遺憾。

【完整內容請見Harper's BAZAAR雜誌 2023年9月號】

延伸閱讀

星二代姐妹和歌王歌后都被圈粉！Tiffany這設計不得了

NBA／如果被美國夢幻隊排除在外 魔獸：我會代表台灣拿85分

重點不是艾菲爾鐵塔！子瑜巴黎閒晃穿「洞洞衣」走上街　「細肩帶曬鎖骨」約會造型美瞎所有人

你不知道的模特兒日常！紅髮女模Julia Hafström揭職業生涯中的最大挫折

相關新聞

韓韶禧 巴黎奇遇記 PARIS MON AMOUR

本月Harper's BAZAAR為大家安排了三款封面故事，壓軸登場的是近年人氣極高的韓韶禧。近幾年成功詮釋了幾個生活不順的角色，演戲經歷越來越豐富之餘，韓韶禧提到她會不斷質疑自己，持續地去思考自己是否不愧做為一位「演戲的人」。面對邁入30歲大關，她有一個希望自己能成為的樣貌，雖然有點模糊，但她會用盡全力把每一件事做好，不留一點遺憾。

你不知道的模特兒日常！紅髮女模Julia Hafström揭職業生涯中的最大挫折

本月BAZAAR三款封面故事接著登場的是被譽為瑞典三代超模最新世代的代表Julia Hafström，她分享自己14歲被發掘之前，從未想過要成為模特兒。回憶起參與第一場時裝秀時，她當下非常緊張，但隨著經驗增多，那份恐懼感消失了。她說雖然現在仍會緊張，但更像是一種腎上腺素的衝擊，走秀時感覺到相當有力量。 談到截至目前職業生涯中的最大挫折，她說：「當我剛入行時，曾被說過身高174公分太矮，可能不適合參加時裝秀，一開始真的很難受，因為身高無法改變。但這行業逐漸產生變化，後來邀請我的時裝秀逐漸增加，伸展台上也能看到和我差不多身高的模特兒了。」

時尚寵兒Kendall Jenner、饒舌歌手Doja Cat…新時代指標 透過靈感寫下嶄新歷史

9月BAZAAR為大家安排了三款封面故事，首先與大家見面的是Harper's BAZAAR全球性的「BAZAAR ICONS」企劃，此企劃邀請新時代的指標性人物大集合，包含時尚寵兒Kendall Jenner、饒舌歌手Doja Cat、演員Paul Mescal等多位人選，他們正透過自己的靈感與方式寫下嶄新歷史。Kendall Jenner身為地表最知名家族的姐妹成員，也在時尚界和其他領域樹立了獨特地位。她在時尚界的成功秘訣是保持神秘感，讓大眾為她構築自己的故事。 Doja Cat以大膽挑釁和迷幻形象重新詮釋了流行明星的風貌，並創造出煥然一新的風采。Paul Mescal在好萊塢打滾多年，他真正在意的是持久的才華，「如果我到50歲時依然有戲可演，我會回顧私人生活和曾經的感情經歷，然後感慨：『那些才是生命中最重要的事情！』」

活出自己的夢！法國超模Ophélie Guillermand：懷抱夢想很美但實踐更重要

本月Harper’s BAZAAR邀請到法國超模Ophélie Guillermand擔任封面人物，從模範學生到超模的歷程，對她而言是一場逐步扎實地構築出來的夢。故事始於18歲之際，「在被一對星探發掘之後，18歲時我毫不猶豫地前往紐約。」最初Ophélie Guillermand的父母只給她一年的時間去成為成功的模特兒，而後超過10年來，她完美的肢體演繹與五官間別有韻味的「French Touch」持續攻佔各大雜誌與品牌代言至今。

出道27年！宋慧喬憑《黑暗榮耀》事業再推至高峰 登上視后寶座

本月Harper’s BAZAAR邀請到甫獲韓國視后寶座的宋慧喬擔任封面人物，出道已27年，不少人對她的印象還停留在她不老的容顏，時而古靈精怪，又清新脫俗，這位韓國浪漫戲劇女王擁有讓人一秒戀愛的容貌。 今日的宋慧喬成熟自信，回首15歲初入行的情景，「我回顧以往的作品過往時，我發現當時因為不懂，有很多不足之處。但也認為當時的表演很純粹、很真誠，讓我十分懷念。我認為演戲不管何時都很困難，哪怕至今已演出過諸多類型的角色，每當我接觸新角色時，仍會感到困難壓頂，有時更擔心自己是否能有擔綱角色的能力。演技方面或許有所欠缺，但我有幸一直和優秀團隊、編劇和導演合作，讓我心無旁騖。」

從虛擬模特兒進化為話題KOL imma活在現實與虛擬的邊界

Harper’s BAZAAR做為台灣第一本國際中文版時尚雜誌，今年6月在台灣發行已邁入第400期。 BAZAAR團隊打造「未來博物館」，規劃有「遊戲」、「服裝設計」、「音樂」、「太空旅行」四個展區，並邀請到四位重量級嘉賓受訪，分享他們對未來的冀望。同時邀請虛擬偶像imma演繹四個展區主題，以充滿未來感的畫面呈現在大家眼前。 從模特兒開始走紅，然後投入創作，虛擬偶像imma的發展腳步就像剛發跡的藝人，唯一不同的是她原生於網路世界。她出席時尚活動、參加藝術展，甚至跟許多真實名人合照，和藝術家村上隆的那張合照，就是一種存在的「證據」。imma認為「我想人人都可成為虛擬人物，這樣就能自由選擇外表，發揮真正的潛力，釋放靈魂的枷鎖。」imma說：「如果你相信，我就存在。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦