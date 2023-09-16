韓韶禧 巴黎奇遇記 PARIS MON AMOUR

【photographs_GO WONTAE;editor_SEO DONGBEOM;hair_HAN SUHWA;makeup_KANG YEWON;styling_CHO BOMIN;assistant_JUNG MINHO;location_26 PLACE VENDÔME;translation_PTSGI;realization_TRACY LEE】

漫天細雨的巴黎夜晚，演員韓韶禧（Han So Hee）躲入Boucheron位於芳登廣場的總店裡，與珠寶共同敘寫一段相互馴服的奇幻戲碼。

Harper’s BAZAAR：最近你有滿多國外行程，近期還在巴黎待了一週。到國外工作時，休息時間通常都會做些什麼？

韓韶禧：我很喜歡待在飯店，所以大部分的時間都留在飯店，不然就是去飯店附近散步。睡前看著窗外的城市夜景才會感受到「啊，我真的來到國外了」的感覺。我是一個只要有睡好、身心狀態就容易恢復的人，所以有時間就會盡量睡覺。

HARPER’S BAZAAR：你在巴黎芳登廣場欣賞了Boucheron舉辦的《Carte Blanche, More is More》高級珠寶發表會，有什麼印象深刻的事可以跟我們分享嗎？

韓韶禧：這系列不管是色彩或外觀，都充滿著實驗精神，讓人不敢相信是在暗鬱的Covid-19時期設計的。在現場不只有看到銀飾跟金飾，還看到許多色彩鮮亮奪目的珠寶作品。外觀方面，除了有結合日常需求的設計以外，充滿亮點且設計大膽的高級珠寶系列更讓我印象深刻。

戒指，all by Boucheron；洋裝，Azzi & Osta by Kayla Bennet。

HARPER’S BAZAAR：你跟《Harper’s BAZAAR》合作過許多次時尚拍攝，每次的影像作品都展現出你明朗又純淨的一面。這次是擔任Boucheron全球品牌大使後的第一次拍攝，有什麼特別的感想？

韓韶禧：雖然只有一場拍攝，但每顆鏡頭的風格都不一樣，反而讓我有種一起度過每個瞬間的感覺。為了能夠凸顯每一款珠寶的特色，除了努力擺出適合每一個珠寶的姿勢以外，也嘗試比較大膽的呈現方式，是一個讓人非常印象深刻的經驗。

HARPER’S BAZAAR：首飾在穿戴上的瞬間會帶給人一種光彩耀目的感受，你平常喜歡什麼樣的珠寶配飾呢？

韓韶禧：我很喜歡穿洋裝，因此能夠呈現出多層次穿搭的項鍊是我最常配戴的配飾。充滿復古風的耳環也是我的最愛之一。即使身穿同件衣服、身處同個場所，但只要穿戴上不同的配飾，就會讓自己擁有不同的心情。其實我覺得自己的手沒有很漂亮，所以我會看當天的心情去配戴耳環或項鍊。如果是比較輕鬆簡便的衣服，我會選擇搭配耳骨夾。

HARPER’S BAZAAR：從去年開始拍攝的Netflix原創劇集《京城怪物》第一、二季不久前終於完成拍攝。在劇中，你飾演的是不停來回滿洲與上海、飽受生命威脅的尋人專家尹彩玉。為了詮釋這個角色，你做了什麼樣的準備？

韓韶禧：《京城怪物》的時代背景雖很有魅力，但更吸引我的其實是：在京城時代努力存活下來的尹彩玉。演戲最困難之處在於，要把自己變成那個角色，完完全全地投入在角色中生活，試著找出角色與自身的交集，這對我來說是最大的難題。因此在拍攝《京城怪物》之前，我投入非常大的心思在尋找自己跟尹彩玉的交集點。

HARPER’S BAZAAR：《無法抗拒的他》的娜比、《以吾之名》的智友等，這些角色的生活其實都不平坦順遂，相信詮釋起來也相當地困難。當演戲經歷越來越豐富後，近期有什麼新的體會？覺得自己有變得越來越好嗎？

韓韶禧：我會一直不斷地去質疑自己。比起說是進步或退步，我會持續地去思考自己是否不愧做為一位「演戲的人」。

手鐲、裙飾，Boucheron；洋裝，Courrèges。

HARPER’S BAZAAR：許多認識韓韶禧的人都對你有類似的評價，例如：「看不透內心的表情」或「冷冷的氛圍」。你覺得原因是什麼？

韓韶禧：我並沒有故意製造這種氛圍，大概是大家喜歡長相獨特的我吧（笑）。

HARPER’S BAZAAR：你偶爾會在Instagram上傳一些植物、身體的手繪圖，我們很好奇你在畫畫時都想些什麼呢？

韓韶禧：我不會帶有目的或刻意地去畫畫。通常就是放空地睡了一覺起來後，拿著粉蠟筆，想到什麼就畫什麼。

HARPER’S BAZAAR：從過去到現在，是否有一直放在心上的人生座右銘？

韓韶禧：「人生很虛渺，我們只是一個生活在現在、有一天終究會消滅的存在。感謝我們現在所擁有的，別去貪圖不屬於自己的東西。」

HARPER’S BAZAAR：明年即將滿30歲，這個年齡對你來說有什麼意義嗎？

韓韶禧：只是十位數的數字開頭改變了而已。

HARPER’S BAZAAR：感覺你用很正向的態度面對人生的變化，那你想要怎麼度過這個即將到來的30世代？

韓韶禧：我有一個希望自己成為的樣貌，雖然這個樣貌變得有點模糊，但我仍然想用盡全力把每一件交付給我的事情做好，不留一點遺憾。

【完整內容請見Harper's BAZAAR雜誌 2023年9月號】