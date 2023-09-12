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你不知道的模特兒日常！紅髮女模Julia Hafström揭職業生涯中的最大挫折

聯合新聞網／ Harper's BAZAAR

【photographs_DIMA HOHLOV;styling_OLIVER VOLQUARDSEN;project manager_JOEY LIN;hair_DANIEL MARTIN;makeup_ARIEL YEH;nail artist_JENNI DRAPER;model_JULIA HAFSTRÖM @ IMG MODELS LONDON;casting director_ANNA KOZIAKOVA;producer_CONOR BOND;retoucher_SANDRA OJURI @ RUBIX LONDON studio_MYRTLE STUDIOS, LONDON;text_KORA HSIEH】

本月BAZAAR三款封面故事接著登場的是被譽為瑞典三代超模最新世代的代表Julia Hafström，她分享自己14歲被發掘之前，從未想過要成為模特兒。回憶起參與第一場時裝秀時，她當下非常緊張，但隨著經驗增多，那份恐懼感消失了。她說雖然現在仍會緊張，但更像是一種腎上腺素的衝擊，走秀時感覺到相當有力量。

談到截至目前職業生涯中的最大挫折，她說：「當我剛入行時，曾被說過身高174公分太矮，可能不適合參加時裝秀，一開始真的很難受，因為身高無法改變。但這行業逐漸產生變化，後來邀請我的時裝秀逐漸增加，伸展台上也能看到和我差不多身高的模特兒了。」

很難想像她曾是個怯懦不已、有社交障礙的小女孩。從瑞典小鎮一躍到巴黎時尚核心，Julia Hafström這位紅髮女模是時裝週伸展台的固定班底，也被Gucci、Prada欽點入鏡形象廣告，甚至與資深超模Ingmari Lamy、Adina Fohlin、Frida Gustavsson並列，被譽為瑞典三代超模的最新世代代表。我們在倫敦拍攝這次的封面，感受Hafström一路走來從磕磕碰碰轉化為優游自在。

Harper’s BAZAAR：你從童年時就夢想成為模特兒嗎？

Julia Hafström：我大約在14歲左右被發掘，之前從沒想過要成為模特兒。由於當時還很年輕，也沒有立刻開始工作，但一直與New Blood Agency經紀公司的經紀人Johan保持聯繫，並透過New Blood Agency了解這個行業，學習如何在鏡頭前變得更加自然，最終被IMG Models簽約。置身於一個我一無所知的世界中，有點可怕，模特兒的工作就是四處奔波、獨自旅行，但同時也令人興奮。我很幸運能獲得這樣一個不是任何人都有的機會。

HARPER’S BAZAAR：變成模特兒後，有什麼狀況曾讓你震驚，或者需要一些時間來適應？

JULIA HAFSTRÖM：這很難說，我實在不記得當初對這份工作有什麼想法。我倒是記得參與第一場時裝秀時，當下非常緊張，我心想：「這種緊張感不值得，我再也不要做這種事了」，但隨著經驗增多，那份恐懼感消失了。我現在仍會緊張，但這更像是一種腎上腺素的衝擊，走秀時可以感覺到相當有力量。現在，這變得很有趣了。

HARPER’S BAZAAR：你開始模特兒生涯時的第一份工作是什麼？還記得當時感受嗎？

JULIA HAFSTRÖM：我不確定第一份工作是什麼，但我第一次參與的大型工作是和攝影大師Steven Meisel合作，當時緊張又興奮，只想做好自己的工作。

解構皮革外套、短版上衣、短裙、內搭褲、綁帶軍靴，Junya Watanabe； 鑲鑽珍珠耳環、鑲鑽戒指多只、鑲鑽手鐲多只，David Morris。
解構皮革外套、短版上衣、短裙、內搭褲、綁帶軍靴，Junya Watanabe； 鑲鑽珍珠耳環、鑲鑽戒指多只、鑲鑽手鐲多只，David Morris。

HARPER’S BAZAAR：你小時候是個什麼樣的孩子？童年對你現在的職業有影響嗎？

JULIA HAFSTRÖM：其實我一直都很害羞內向，喜歡獨處，擅長自己找方式娛樂。實際上這在某種程度為我的模特生涯做好了準備，因為模特兒的工作期間，很多時間都是獨自度過，在飛機上必須找方法來消磨時間。

HARPER’S BAZAAR：成為模特兒最有成就感的是什麼？最挑戰的又是什麼？

JULIA HAFSTRÖM：每次工作都能有一個新的工作場所，與新的人相遇，這使得工作更加有趣。隨著時間的推移，你會再次與同一些人共事，過了五年後再次見面並交流也很有趣。然而，在某種程度上，如果工作與工作之間得不到充分休息，也可能變成壞事。我太喜歡回家了。

HARPER’S BAZAAR：如果必須向對模特兒行業一無所知的人解釋，如何用一句話來描述這個職業？

JULIA HAFSTRÖM：這個行業經常有很多等待的時間，所以我通常會帶些手作材料，也許是一本拼圖書或一些鉤針織物。

HARPER’S BAZAAR：身為專業模特兒需要哪些特質？

JULIA HAFSTRÖM：我認為你需要信任與你合作的人，並且對各種想法保持開放態度。這是團隊合作，擁有自大的個性並不代表生產力。

羽飾雙色斗篷，Valentino。
羽飾雙色斗篷，Valentino。

HARPER’S BAZAAR：你是否曾在時尚圈遇到最重要的人？

JULIA HAFSTRÖM：我的經紀人一直支持著我，這對我來說是一種很重要的慰藉。

HARPER’S BAZAAR：整個職業生涯中，最大挫折是什麼？

JULIA HAFSTRÖM：當我剛開始工作時，有人告訴我身高太矮（編註：她身高174公分），可能不適合參加時裝秀，一開始真的很難受，因為身高無法改變。但這行業逐漸改變，後來邀請我的時裝秀逐漸增加，而且在伸展台上也能看到和我差不多身高的模特兒了。

HARPER’S BAZAAR：對於渴望成為模特兒的人，請給三個實用建議。

JULIA HAFSTRÖM：有點像我之前說的，這並不是只關乎你，你必須要以團隊合作的方式工作，並且對各種想法敞開心胸。在鏡頭前顯得有些傻，有時候一個姿勢或動作可能感覺很蠢或醜陋，但最終可能成為一張極佳的照片。你必須信任你的團隊。

HARPER’S BAZAAR：除了成為一位成功的模特兒，你還有哪些志向？

JULIA HAFSTRÖM：就目前而言，我對於現在的狀態非常滿足了。

【完整內容請見Harper's BAZAAR雜誌 2023年9月號】

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