時尚寵兒Kendall Jenner、饒舌歌手Doja Cat…新時代指標 透過靈感寫下嶄新歷史

9月BAZAAR為大家安排了三款封面故事，首先與大家見面的是Harper's BAZAAR全球性的「BAZAAR ICONS」企劃，此企劃邀請新時代的指標性人物大集合，包含時尚寵兒Kendall Jenner、饒舌歌手Doja Cat、演員Paul Mescal等多位人選，他們正透過自己的靈感與方式寫下嶄新歷史。Kendall Jenner身為地表最知名家族的姐妹成員，也在時尚界和其他領域樹立了獨特地位。她在時尚界的成功秘訣是保持神秘感，讓大眾為她構築自己的故事。

Doja Cat以大膽挑釁和迷幻形象重新詮釋了流行明星的風貌，並創造出煥然一新的風采。Paul Mescal在好萊塢打滾多年，他真正在意的是持久的才華，「如果我到50歲時依然有戲可演，我會回顧私人生活和曾經的感情經歷，然後感慨：『那些才是生命中最重要的事情！』」

身處「注意力經濟」時代，吸睛儼然成為權力和影響力的代名詞。無論是30秒的Tik Tok短影音、一場激情四溢的演出、打動人心的文章，或是對正義的呼籲，我們選擇關注的對象變得至關重要。以下幾位身處新時代中的指標人物，透過對工作的熱情為世界帶來創意與靈感，不僅於歷史中留下屬於自己的烙印，甚或是正在創造歷史；最重要的是他們深知，當所有人的目光、心靈、思想和力量都指向同一方向時，將產生撼動世界的效果。

演員Golshifteh Farahani：「我的身分是一名藝術家，藝術就是我的抗爭，當我意識到自己的使命，便注入了無窮逆流而上的力量。」

Golshifteh Farahani於電影《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》中飾演女巫一角而廣為人知，近日又在Netflix電影《驚天營救2》擔綱女主角，並被譽為伊朗最美臉孔。成名後不僅積極關注伊朗女性權益，亦透過出演相關題材電影控訴伊斯蘭極權政策下的女性悲歌。

連身裙，Alaïa；耳環、手鐲，Cartier。

模特兒Kendall Jenner：「我一直在進化，並對此感到非常興奮。」

Kendall Jenner身為地表最知名家族的姐妹成員，也在時尚界和其他領域樹立了獨特地位。她在時尚界的成功秘訣是保持神秘感，如今已是最受歡迎的模特兒之一，模特兒工作的關鍵在於打造一個具體的形象，同時亦保持一種神秘感，讓大眾為她構築自己的故事，就像一種想像的舞蹈，構成了我們所知的時尚魅力。Kendall Jenner表示，「時尚產業並不是最輕鬆的行業，有時需要非常拚命，也非常緊湊。」不過近期的時尚產業與Kendall Jenner十年前入行時有了截然不同的面貌，她的崛起反映了品牌和事業形成的過程，以及權力的更迭。

儘管卡戴珊家族成員的身分無疑為Kendall Jenner帶來不少機會，但她一直努力尋求平衡，同時穿梭於真人秀和高級時尚圈之間。Kendall Jenner在首次參加Marc Jacobs秀時，由《BAZAAR》特約編輯Anita Bitton擔任造型指導，Anita Bitton表示，「當事情似乎對某些人來說較為容易時，便會招致很多批評。為了保持高標準，你必須保持一定程度的自律，而Kendall Jenner即展現了這種自律態度。」

上衣、褲、褲襪、鞋，Miu Miu；項鍊、手鐲，Cartier。

導演/編劇Nia DaCosta：「隨著慢慢成長為一位年輕的黑人女性，我開始意識到公眾螢幕上缺乏特定群體的存在和他們的經驗，這個認知驅使我投身於現在從事的事業，我想要為那些被忽視的人發聲，分享他們的故事。」

擁有美國與巴西血統的新銳導演Nia DaCosta，現身兼導演、編劇身分。2018年執導首部電影《橫越生死線》後獲得電影圈關注，恐怖片《糖果人》與即將上映的電影《驚奇隊長2》皆由其擔任導演。

外套，Fear of God；褲，Proenza Schouler；耳環，私人著物。

演員Greta Lee：「我曾在特定的想法和現狀中生活，試圖不斷解釋自己，想要創造一個讓人接受的自我描述，但我再也不想這麼做了。」

Greta Lee因在Netflix喜劇劇集《俄羅斯娃娃：派對迴旋》中飾演Maxine一角，以及在Apple TV+劇集《晨間直播秀》第二季中飾演StellaBak而為人熟知。近期以愛情電影《之前的我們》女主角Nora重回大螢幕。

上衣、裙，Bottega Veneta。

饒舌歌手Doja Cat：「我會在社交媒體和電視上展現自己，將形象呈現在螢幕上，但在現實生活中，我不會那樣展現自我。」

Doja Cat以她的大膽挑釁和迷幻形象重新詮釋了流行明星的風貌，並創造出煥然一新的風采。這段旅程雖漫長而奇異，卻是她尋求樂趣的所在。Doja Cat與饒舌界的廣播傳奇人物暨媒體企業家Angie Martinez進行對談，討論藝術、名氣，以及在Instagram和現實生活中找到自己方向的方式。

Angie Martinez：偶像的定義是「大眾視為代表性象徵或值得崇拜的人事物」，你是否認為自己值得崇拜？

Doja Cat：我不認為。我認為愛和尊敬應該要是有來有往，且能夠雙向回饋的。而尊敬的定義對每個人來說各有不同，我會在社交媒體和電視上展現自己，但在現實生活中，我不會那樣展現自我，我不上夜店，只專注於創作。

Angie Martinez：你是否會從其他人或者周遭人的能量中獲得靈感？

Doja Cat：我喜歡正面的回應，我欣賞人們為受到霸凌或網路酸民攻擊之人發聲，對我而言，最感動的時刻便是當我的粉絲為我或其他人挺身而出。

Angie Martinez：在你的工作中，形象塑造扮演著多重要的角色？

Doja Cat：我的時尚風格其實有點混亂，我通常是從衣櫃中隨機挑選一些奇裝異服，再混搭其他元素，這含有一點龐克精神，混合了實驗性和瘋狂。

洋裝，Diotima；耳環、戒指，Cartier；耳釘，私人著物。

編舞家暨創意總監Parris Goebel：「我的編舞著力於改寫女性的敘事，重新定義女性的意義，女性代表力量，還有對自己的性別感到自信。」

Parris Goebel身為Palace Dance Studio的創始人兼主要編舞家，連續三屆奪下世界嘻哈舞蹈大賽總冠軍。為Ariana Grande、Rihanna、Jennifer Lopez等知名歌手的大型表演御用編舞家，亦曾為多位歐美、韓國歌手設計MV舞蹈。

外套、泳衣，Gucci；耳環、戒指，Cartier。

舞者/變裝表演家/音樂家/編舞家James Whiteside：「身為一名男性首席舞者，我飾演童話中的王子，我渴望用古典芭蕾的語言演繹酷兒的故事，如果沒有人創作這樣的芭蕾讓我演出，那麼我願意成為創作者，讓其他人來演出。」

美國芭蕾舞劇院首席舞者James Whiteside，自九歲開始學習爵士、踢踏、特技、芭蕾等舞種，除舞蹈外，還跨足音樂製作及模特兒範疇，並以「Ühu Betch」為藝名於紐約各大表演場所進行變裝皇后演出。

三角褲，2(X)IST；靴，Rick Owens。

演員Paul Mescal：「我覺得當下的競爭環境更適合年輕人參與，而我還年輕，希望能持續演出更多角色。」

27歲的愛爾蘭演員Paul Mescal近年躍升為好萊塢一線男星，在網路上亦成為矚目焦點；然而，他仍在過程中持續摸索對自己的期望。

三年前，Paul Mescal在同名小說改編的影集《正常人》中飾演了一個突破性角色，而該劇所帶來的關注和名氣，讓他的星途不斷攀升。Paul Mescal憑著對主角Connell的深入詮釋獲得艾美獎提名，他本人及他在劇中配戴的細銀鍊，皆成為網友瘋狂迷戀的對象。我們聊到公眾熱愛偷窺他的私生活，他說，「大眾不可避免地會渴望了解我的私生活，其中八成尚可接受，但有兩成令我深感困擾。」

Paul Mescal已在好萊塢打滾了好幾年，其對於虛擬和虛假的世界非常警覺，不想陷入其中，自2020年以來，他沒有在推特上發過文，沒有其他公開的社交媒體帳戶，亦無追求塑造自己的「個人品牌」。網路爆紅、八卦新聞、紅毯現身，Paul Mescal藉著出色演出一直站穩話題排行榜，然而他深知這只是曇花一現，他真正在意的是持久的才華，「如果我到50歲時依然有戲可演，我會回顧私人生活和曾經的感情經歷，然後不禁感慨：『那些才是生命中最重要的事情！』」

背心、褲、靴，Gucci；耳環、項鍊，Cartier。

作家Leila Mottley：「沉默促此我創作，我渴望探索尷尬和人們害怕觸及的領域，只有面對尷尬，我們才能成長和進化。」

LEILA MOTTLEY 16歲即出版人生第一本詩集，20歲出版首本小說《夜行》(Nightcrawling)，隨即名列《紐約時報》暢銷書排行榜，也使她獲得無數獎項提名，更成為布克獎(Booker Prize)最年輕提名作家。

洋裝、腰帶、靴，Alexander McQueen。

籃球運動員Angel Reese：「我一直充滿自信，絕不為自己的信念道歉，身為一位黑人女性，我堅信自己無所不能。」

身為美國大學籃球運動員，現效力於東南聯盟路易斯安那州立大學老虎隊的Angel Reese，除了籃球運動生涯的表現亮眼，她還成立了Angel C.Reese基金會，以推動女性於教育、運動及財經等領域的平權，並透過知識平權賦予女性更多資源與發展機會。

外套，Balenciaga；上衣，Prada；褲，Willy Chavarria；耳環，Cartier。

【完整內容請見Harper's BAZAAR雜誌 2023年9月號】