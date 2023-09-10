快訊

基泰建設董座辭職只露面5分鐘 蔣萬安批：現在不是離開的時刻

內神通外鬼？設計監造同1人還待建管處 基泰總座回應當場落淚

時尚寵兒Kendall Jenner、饒舌歌手Doja Cat…新時代指標 透過靈感寫下嶄新歷史

聯合新聞網／ Harper's BAZAAR

9月BAZAAR為大家安排了三款封面故事，首先與大家見面的是Harper's BAZAAR全球性的「BAZAAR ICONS」企劃，此企劃邀請新時代的指標性人物大集合，包含時尚寵兒Kendall Jenner、饒舌歌手Doja Cat、演員Paul Mescal等多位人選，他們正透過自己的靈感與方式寫下嶄新歷史。Kendall Jenner身為地表最知名家族的姐妹成員，也在時尚界和其他領域樹立了獨特地位。她在時尚界的成功秘訣是保持神秘感，讓大眾為她構築自己的故事。

Doja Cat以大膽挑釁和迷幻形象重新詮釋了流行明星的風貌，並創造出煥然一新的風采。Paul Mescal在好萊塢打滾多年，他真正在意的是持久的才華，「如果我到50歲時依然有戲可演，我會回顧私人生活和曾經的感情經歷，然後感慨：『那些才是生命中最重要的事情！』」

身處「注意力經濟」時代，吸睛儼然成為權力和影響力的代名詞。無論是30秒的Tik Tok短影音、一場激情四溢的演出、打動人心的文章，或是對正義的呼籲，我們選擇關注的對象變得至關重要。以下幾位身處新時代中的指標人物，透過對工作的熱情為世界帶來創意與靈感，不僅於歷史中留下屬於自己的烙印，甚或是正在創造歷史；最重要的是他們深知，當所有人的目光、心靈、思想和力量都指向同一方向時，將產生撼動世界的效果。

演員Golshifteh Farahani：「我的身分是一名藝術家，藝術就是我的抗爭，當我意識到自己的使命，便注入了無窮逆流而上的力量。」

Golshifteh Farahani於電影《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》中飾演女巫一角而廣為人知，近日又在Netflix電影《驚天營救2》擔綱女主角，並被譽為伊朗最美臉孔。成名後不僅積極關注伊朗女性權益，亦透過出演相關題材電影控訴伊斯蘭極權政策下的女性悲歌。

連身裙，Alaïa；耳環、手鐲，Cartier。
連身裙，Alaïa；耳環、手鐲，Cartier。

模特兒Kendall Jenner：「我一直在進化，並對此感到非常興奮。」

Kendall Jenner身為地表最知名家族的姐妹成員，也在時尚界和其他領域樹立了獨特地位。她在時尚界的成功秘訣是保持神秘感，如今已是最受歡迎的模特兒之一，模特兒工作的關鍵在於打造一個具體的形象，同時亦保持一種神秘感，讓大眾為她構築自己的故事，就像一種想像的舞蹈，構成了我們所知的時尚魅力。Kendall Jenner表示，「時尚產業並不是最輕鬆的行業，有時需要非常拚命，也非常緊湊。」不過近期的時尚產業與Kendall Jenner十年前入行時有了截然不同的面貌，她的崛起反映了品牌和事業形成的過程，以及權力的更迭。

儘管卡戴珊家族成員的身分無疑為Kendall Jenner帶來不少機會，但她一直努力尋求平衡，同時穿梭於真人秀和高級時尚圈之間。Kendall Jenner在首次參加Marc Jacobs秀時，由《BAZAAR》特約編輯Anita Bitton擔任造型指導，Anita Bitton表示，「當事情似乎對某些人來說較為容易時，便會招致很多批評。為了保持高標準，你必須保持一定程度的自律，而Kendall Jenner即展現了這種自律態度。」

上衣、褲、褲襪、鞋，Miu Miu；項鍊、手鐲，Cartier。
上衣、褲、褲襪、鞋，Miu Miu；項鍊、手鐲，Cartier。

導演/編劇Nia DaCosta：「隨著慢慢成長為一位年輕的黑人女性，我開始意識到公眾螢幕上缺乏特定群體的存在和他們的經驗，這個認知驅使我投身於現在從事的事業，我想要為那些被忽視的人發聲，分享他們的故事。」

擁有美國與巴西血統的新銳導演Nia DaCosta，現身兼導演、編劇身分。2018年執導首部電影《橫越生死線》後獲得電影圈關注，恐怖片《糖果人》與即將上映的電影《驚奇隊長2》皆由其擔任導演。

外套，Fear of God；褲，Proenza Schouler；耳環，私人著物。
外套，Fear of God；褲，Proenza Schouler；耳環，私人著物。

演員Greta Lee：「我曾在特定的想法和現狀中生活，試圖不斷解釋自己，想要創造一個讓人接受的自我描述，但我再也不想這麼做了。」

Greta Lee因在Netflix喜劇劇集《俄羅斯娃娃：派對迴旋》中飾演Maxine一角，以及在Apple TV+劇集《晨間直播秀》第二季中飾演StellaBak而為人熟知。近期以愛情電影《之前的我們》女主角Nora重回大螢幕。

上衣、裙，Bottega Veneta。
上衣、裙，Bottega Veneta。

饒舌歌手Doja Cat：「我會在社交媒體和電視上展現自己，將形象呈現在螢幕上，但在現實生活中，我不會那樣展現自我。」

Doja Cat以她的大膽挑釁和迷幻形象重新詮釋了流行明星的風貌，並創造出煥然一新的風采。這段旅程雖漫長而奇異，卻是她尋求樂趣的所在。Doja Cat與饒舌界的廣播傳奇人物暨媒體企業家Angie Martinez進行對談，討論藝術、名氣，以及在Instagram和現實生活中找到自己方向的方式。

Angie Martinez：偶像的定義是「大眾視為代表性象徵或值得崇拜的人事物」，你是否認為自己值得崇拜？

Doja Cat：我不認為。我認為愛和尊敬應該要是有來有往，且能夠雙向回饋的。而尊敬的定義對每個人來說各有不同，我會在社交媒體和電視上展現自己，但在現實生活中，我不會那樣展現自我，我不上夜店，只專注於創作。

Angie Martinez：你是否會從其他人或者周遭人的能量中獲得靈感？

Doja Cat：我喜歡正面的回應，我欣賞人們為受到霸凌或網路酸民攻擊之人發聲，對我而言，最感動的時刻便是當我的粉絲為我或其他人挺身而出。

Angie Martinez：在你的工作中，形象塑造扮演著多重要的角色？

Doja Cat：我的時尚風格其實有點混亂，我通常是從衣櫃中隨機挑選一些奇裝異服，再混搭其他元素，這含有一點龐克精神，混合了實驗性和瘋狂。

洋裝，Diotima；耳環、戒指，Cartier；耳釘，私人著物。
洋裝，Diotima；耳環、戒指，Cartier；耳釘，私人著物。

編舞家暨創意總監Parris Goebel：「我的編舞著力於改寫女性的敘事，重新定義女性的意義，女性代表力量，還有對自己的性別感到自信。」

Parris Goebel身為Palace Dance Studio的創始人兼主要編舞家，連續三屆奪下世界嘻哈舞蹈大賽總冠軍。為Ariana Grande、Rihanna、Jennifer Lopez等知名歌手的大型表演御用編舞家，亦曾為多位歐美、韓國歌手設計MV舞蹈。

外套、泳衣，Gucci；耳環、戒指，Cartier。
外套、泳衣，Gucci；耳環、戒指，Cartier。

舞者/變裝表演家/音樂家/編舞家James Whiteside：「身為一名男性首席舞者，我飾演童話中的王子，我渴望用古典芭蕾的語言演繹酷兒的故事，如果沒有人創作這樣的芭蕾讓我演出，那麼我願意成為創作者，讓其他人來演出。」

美國芭蕾舞劇院首席舞者James Whiteside，自九歲開始學習爵士、踢踏、特技、芭蕾等舞種，除舞蹈外，還跨足音樂製作及模特兒範疇，並以「Ühu Betch」為藝名於紐約各大表演場所進行變裝皇后演出。

三角褲，2(X)IST；靴，Rick Owens。
三角褲，2(X)IST；靴，Rick Owens。

演員Paul Mescal：「我覺得當下的競爭環境更適合年輕人參與，而我還年輕，希望能持續演出更多角色。」

27歲的愛爾蘭演員Paul Mescal近年躍升為好萊塢一線男星，在網路上亦成為矚目焦點；然而，他仍在過程中持續摸索對自己的期望。

三年前，Paul Mescal在同名小說改編的影集《正常人》中飾演了一個突破性角色，而該劇所帶來的關注和名氣，讓他的星途不斷攀升。Paul Mescal憑著對主角Connell的深入詮釋獲得艾美獎提名，他本人及他在劇中配戴的細銀鍊，皆成為網友瘋狂迷戀的對象。我們聊到公眾熱愛偷窺他的私生活，他說，「大眾不可避免地會渴望了解我的私生活，其中八成尚可接受，但有兩成令我深感困擾。」

Paul Mescal已在好萊塢打滾了好幾年，其對於虛擬和虛假的世界非常警覺，不想陷入其中，自2020年以來，他沒有在推特上發過文，沒有其他公開的社交媒體帳戶，亦無追求塑造自己的「個人品牌」。網路爆紅、八卦新聞、紅毯現身，Paul Mescal藉著出色演出一直站穩話題排行榜，然而他深知這只是曇花一現，他真正在意的是持久的才華，「如果我到50歲時依然有戲可演，我會回顧私人生活和曾經的感情經歷，然後不禁感慨：『那些才是生命中最重要的事情！』」

背心、褲、靴，Gucci；耳環、項鍊，Cartier。
背心、褲、靴，Gucci；耳環、項鍊，Cartier。

作家Leila Mottley：「沉默促此我創作，我渴望探索尷尬和人們害怕觸及的領域，只有面對尷尬，我們才能成長和進化。」

LEILA MOTTLEY 16歲即出版人生第一本詩集，20歲出版首本小說《夜行》(Nightcrawling)，隨即名列《紐約時報》暢銷書排行榜，也使她獲得無數獎項提名，更成為布克獎(Booker Prize)最年輕提名作家。

洋裝、腰帶、靴，Alexander McQueen。
洋裝、腰帶、靴，Alexander McQueen。

籃球運動員Angel Reese：「我一直充滿自信，絕不為自己的信念道歉，身為一位黑人女性，我堅信自己無所不能。」

身為美國大學籃球運動員，現效力於東南聯盟路易斯安那州立大學老虎隊的Angel Reese，除了籃球運動生涯的表現亮眼，她還成立了Angel C.Reese基金會，以推動女性於教育、運動及財經等領域的平權，並透過知識平權賦予女性更多資源與發展機會。

外套，Balenciaga；上衣，Prada；褲，Willy Chavarria；耳環，Cartier。
外套，Balenciaga；上衣，Prada；褲，Willy Chavarria；耳環，Cartier。

【完整內容請見Harper's BAZAAR雜誌 2023年9月號】

延伸閱讀

阿里山下有機樹玫瑰花園 沉浸純淨香氣品嚐甜蜜滋味

新股抽籤紅包又來了 這檔中籤現賺2.32萬、報酬率58%

萬泰科拚逐月向上

迷姐迷妹崩潰？「甜茶」真的跟「卡戴珊」小妹Kylie Jenner在一起！

相關新聞

時尚寵兒Kendall Jenner、饒舌歌手Doja Cat…新時代指標 透過靈感寫下嶄新歷史

9月BAZAAR為大家安排了三款封面故事，首先與大家見面的是Harper's BAZAAR全球性的「BAZAAR ICONS」企劃，此企劃邀請新時代的指標性人物大集合，包含時尚寵兒Kendall Jenner、饒舌歌手Doja Cat、演員Paul Mescal等多位人選，他們正透過自己的靈感與方式寫下嶄新歷史。Kendall Jenner身為地表最知名家族的姐妹成員，也在時尚界和其他領域樹立了獨特地位。她在時尚界的成功秘訣是保持神秘感，讓大眾為她構築自己的故事。 Doja Cat以大膽挑釁和迷幻形象重新詮釋了流行明星的風貌，並創造出煥然一新的風采。Paul Mescal在好萊塢打滾多年，他真正在意的是持久的才華，「如果我到50歲時依然有戲可演，我會回顧私人生活和曾經的感情經歷，然後感慨：『那些才是生命中最重要的事情！』」

活出自己的夢！法國超模Ophélie Guillermand：懷抱夢想很美但實踐更重要

本月Harper’s BAZAAR邀請到法國超模Ophélie Guillermand擔任封面人物，從模範學生到超模的歷程，對她而言是一場逐步扎實地構築出來的夢。故事始於18歲之際，「在被一對星探發掘之後，18歲時我毫不猶豫地前往紐約。」最初Ophélie Guillermand的父母只給她一年的時間去成為成功的模特兒，而後超過10年來，她完美的肢體演繹與五官間別有韻味的「French Touch」持續攻佔各大雜誌與品牌代言至今。

出道27年！宋慧喬憑《黑暗榮耀》事業再推至高峰 登上視后寶座

本月Harper’s BAZAAR邀請到甫獲韓國視后寶座的宋慧喬擔任封面人物，出道已27年，不少人對她的印象還停留在她不老的容顏，時而古靈精怪，又清新脫俗，這位韓國浪漫戲劇女王擁有讓人一秒戀愛的容貌。 今日的宋慧喬成熟自信，回首15歲初入行的情景，「我回顧以往的作品過往時，我發現當時因為不懂，有很多不足之處。但也認為當時的表演很純粹、很真誠，讓我十分懷念。我認為演戲不管何時都很困難，哪怕至今已演出過諸多類型的角色，每當我接觸新角色時，仍會感到困難壓頂，有時更擔心自己是否能有擔綱角色的能力。演技方面或許有所欠缺，但我有幸一直和優秀團隊、編劇和導演合作，讓我心無旁騖。」

從虛擬模特兒進化為話題KOL imma活在現實與虛擬的邊界

Harper’s BAZAAR做為台灣第一本國際中文版時尚雜誌，今年6月在台灣發行已邁入第400期。 BAZAAR團隊打造「未來博物館」，規劃有「遊戲」、「服裝設計」、「音樂」、「太空旅行」四個展區，並邀請到四位重量級嘉賓受訪，分享他們對未來的冀望。同時邀請虛擬偶像imma演繹四個展區主題，以充滿未來感的畫面呈現在大家眼前。 從模特兒開始走紅，然後投入創作，虛擬偶像imma的發展腳步就像剛發跡的藝人，唯一不同的是她原生於網路世界。她出席時尚活動、參加藝術展，甚至跟許多真實名人合照，和藝術家村上隆的那張合照，就是一種存在的「證據」。imma認為「我想人人都可成為虛擬人物，這樣就能自由選擇外表，發揮真正的潛力，釋放靈魂的枷鎖。」imma說：「如果你相信，我就存在。」

桂綸鎂將迎40歲 入行20年吐「仍在迷霧中前行」：我很有野心

今年6月是台灣第一本國際中文版時尚雜誌Harper's BAZAAR在台發行第400期的時刻，BAZAAR為紀念台灣版400期，特別打造一座未來博物館，邀請曾擔綱過封面人物的影后「小鎂」桂綸鎂，演出非凡的「博物館」級力作。入行20年，她將迎來40歲，時間無情地推著所有人往前走，無人可倖免，不過桂綸鎂總能展現一種兀自堅持的力量，彷彿一切都是最好的樣子。 如果「桂綸鎂」是一個展覽主題，那會是怎樣？她期許是個很大的空間，像無邊際的大草原或某個透光的空間。她想像當中有兩部分，一邊充滿大自然的聲音，大家走進來可讓心落下來，甚至安然睡著；另一邊她希望是白色的，布滿不同形狀的白色器皿及顏料。每個走進來的人，都可把顏料灑在這些器皿上，或自由把玩，甚至摔壞。每個人都在形塑自己心中的『桂綸鎂』。」

因《星期三》爆紅 Emma Myers成名後被韓國男團關注：開心到快暈厥

本月BAZAAR雜誌專訪到憑Netflix影集《星期三》「小狼女」依妮一角走紅的的Emma Myers(愛瑪·梅耶斯)，對於知名度急遽竄升，她分享雖然自己八歲就開始演戲，但直至今日還是容易緊張，但如果有人在一旁「陪演」，會讓她放鬆許多。 即使因為《星期三》爆紅，Emma Myers表示她還是原本那個她，那個沉浸於K-pop的小迷妹，她坦言，若真要說成名帶來的影響，最棒的就是偶像因而感受到她的熱情應援。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦