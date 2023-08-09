活出自己的夢！法國超模Ophélie Guillermand：懷抱夢想很美但實踐更重要

【jewelry_ALL BY CARTIER;photographs_JULIEN LIENARD;styling & realization_GENE KU JIAN;model_OPHÉLIE GUILLERMAND;makeup_ISIS MOËNNE-LOCCOZ;hair_BARTHÉLEMY JORIS;photographic assistant_RÉMI SOURICE;studio_GEORGES 2】

來自法國東部阿爾卑斯邊境Savoie薩瓦地區的Ophélie Guillermand，是全球模特兒界首屈一指的法式臉孔。從模範學生到超模的歷程，對她而言是一場再實際不過的夢；不過，這場夢不是她所等待追求的，而是她扎實地構築出來的。

故事始於18歲之際，「在被一對星探發掘之後，18歲那年我毫不猶豫地前往紐約。」最初Ophélie Guillermand的父母只給她一年的時間去成為成功的模特兒，而後超過10年來，她完美的肢體演繹與五官間別有韻味的「French Touch」持續攻佔各大雜誌與品牌代言至今。

「大部分的青少年會在房間裡貼歌手的海報，但我貼的是如Harper’s BAZAAR與VOGUE這類的時尚雜誌頁面和Prada廣告。當然，在經營事業時，無法預設一定能成功，但我參與的第一個品牌形象廣告正是Prada，由攝影師Steven Meisels掌鏡。」

Adage高級珠寶白金多寶石項鍊、耳環，Cartier；螢光粉紅立體多層縐紗亮片Haute Couture連身裙、亮片連鞋緊身褲，Alexandre Vauthier。

身體力行推廣環境與人道議題

Ophélie Guillermand致力於人道主義的行動一如實踐夢想般真切，她是Plan International國際培幼會的大使，聲援爭取兒童權利、男女幼童平等、以及貧戶兒童的教育機會。與Ophélie Guillermand互動時，強烈感受到去擁抱改變與種種不確定性之必要，彷彿隨時都可以展開一段改寫自我與環境的旅程。當我們問到關心環境議題的Ophélie Guillermand是否還經常因模特兒工作而搭乘飛機？「如果情況允許，我會選擇火車作為旅程交通方式的第一順位。」她認真地回答。

Magnolidae高級珠寶白金鑽石項鍊、戒指，Cartier；黑色錦緞Haute Couture立體上衣，Ashi Studio。

實際的夢想實踐者

所謂正面的壓力讓Ophélie Guillermand很快地了解到各種不同攝影師們期待從她身上所拍到的狀態，因而得以在拍攝的世界中如魚得水，同時也體會到在時尚產業成功的人必須異常努力工作，並非只是幸運，這看似光鮮亮麗的表象背後，埋伏著太多的艱辛，因此Ophélie Guillermand具有超模少有的腳踏實地性格，在與我們進行拍攝工作時的每一段調燈空擋，主動與現場所有工作人員與助理問候交談，她IG帳號上的那句箴言「Don’t dream your life, live your dreams.」是最佳寫照，「雖然懷抱夢想是很美的事，但去實踐夢想才是更重要的，必須告訴自己沒有不可能的事，如果沒有去嘗試，將會後悔更多，即使最終未能獲得成果。小時候，我從來沒想過自己能出現在眾多品牌廣告看板上，當時只會說幾句英文的我決定去紐約就靠著這股嘗試的動力，也知道沒有什麼好害怕失去的。」

【完整內容請見Harper's BAZAAR雜誌 2023年８月號】