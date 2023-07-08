宋慧喬NEW SENSATION 煥發新生

【photographs_HONG JANG HYUN;art direction_KITTE KWONG;text_LUCA;guest model_SONG HYE KYO;styling_KIM HYUN KYOUNG&YOON EUN JOO;hair_SHON HYE JIN;makeup_JO EUN JEONG;creative communication_BL CREATIVE HOUSE;producer_WOORI BAE;photo assistants_CHIN SO YEON&SHIN DONG WOO;jewelry_CHAUMET】

對宋慧喬的印象還是停留在她那不老的美麗面孔，時而古靈精怪，又可以清新脫俗，這位韓國浪漫戲劇女王擁有一副讓人一秒戀愛的容貌。然而不知不覺間，宋慧喬已然出道27年，在演藝路途上她並沒有恃靚行兇，反之用心挑選劇本挑戰自我；早前更憑着Netflix熱播復仇劇《黑暗榮耀》將事業再推至高峰，一舉拿下個人首座百想視后寶座。縱然網友仍將注意力放在漂亮軀殼上，翻出她20年前的舊照對比，力讚她為「逆生長女神」，但喬妹還是不服氣地以精湛且沉穩的演技告訴眾人，美麗與實力絕對可以兩者兼得。

從千禧時代《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》中稚氣未脫的少女，到《太陽的後裔》、《男朋友》、《現正分手中》中的女強人形象，宋慧喬情深的模樣深深打動觀眾，愛情劇女王之名絕非浪得虛名。然而，此番演出《黑暗榮耀》大改戲路，她心中卻絲毫沒有半點猶豫，「這個劇本太完美了，全靠兩位導演與編劇的功力。我已經拍過許多浪漫愛情劇，剛好在我想嘗試新戲類型時遇到它，讀過後立刻就愛上了，尤其是文同珢這個角色。」劇中由宋慧喬所飾演的女主角文同珢，因高中時期遭受校園霸凌，長大後對施暴者展開慘烈的報復行動，人物設定上既豐富且複雜，給予她無盡的發揮空間；「最初，對於這個角色需要不同層次的詮釋難免感到有些緊張與憂慮，但只要走到鏡頭前，我便非常享受與投入角色中。」

耳環、項鍊、戒指，Chaumet；襯衫，Fendi。

開創新局

《黑暗榮耀》採取了前所未有的播放模式：劃分為兩部，且相隔數月播出；這一招「飢餓行銷」打得相當漂亮。「一開始我有些擔心16集分為八集一季，第一季與第二季之間還足足相隔了兩個月，觀眾是否會等不下去。但我認為第二季之所以成功，是因為劇迷看完第一季之後紛紛引頸期盼下一季的來臨，而多虧了這份期待，才能取得如此佳績。」宋慧喬緊接著談道：「《黑暗榮耀》皆是我和金恩淑編劇首次挑戰的戲劇類型。由於這不是她往常擅長寫的戲種，許多人對金編劇的能力抱有質疑，但她堅持了下來，事實證明她的嘗試完全奏效。所有演員都非常享受拍攝的過程，也很想在每一集做得更好。」

耳環、項鍊、戒指，Chaumet；連身裙，Fendi。

每個小我都造就大我

黑色長袖、高領上衣與中分及肩黑短髮是戲中文同珢的標配形象，冷豔帥氣。快轉數月，現身巴黎的宋慧喬披著浪漫大卷髮，配戴Chaumet高級珠寶配襯高雅晚裝，不論哪種髮型在她身上都變得合情合理，「長髮和短髮我都喜歡，但我最近覺得短髮更適合我。演戲時最重要的還是演技，但我認為造型在呈現角色時扮演了重要關鍵，因此我會試著根據角色進行外在形象的變化。」

入行多年，宋慧喬於今年憑《黑暗榮耀》登上視后寶座，演技終於受到肯定。「能夠獲得如此重要的獎項，我感到非常高興和感激。尤其當我站在和我一同工作的作家、製作公司和演員們面前領取了這個充滿意義的獎項時，我的喜悅更是倍增。在頒獎典禮台上已經表達了所有謝意，但我想再次向所有工作人員表示感謝，多虧了他們，我才能夠克服文同珢角色中的種種不足。」

演員之路不好走，但如今社交媒體發達，一段短影片就足以讓人一夜成名，對於這些迅速走紅的網路名人，一步一腳印的宋慧喬卻表示有點跟不上：「社群上的貼文內容看起來都非常有趣，但現在的一切似乎都比過去變化得更快。」說到社群明星，她的Instagram帳號也出現了一位，那就是與她形影不離的寵物，「我的狗狗名為Ruby，她給了我很多力量，從她身上得到了很多正能量，我都會稱她為『我的天使』。我愛帶她前往海邊或山區度假，更曾經和她一起去紐約旅行，不過因為那是一座熙熙攘攘的城市，她似乎有些吃不消，但至少在旅途中還是有很多美好回憶。」

耳環、項鍊，Chaumet；連身裙，Fendi。

與自己的對話

對於個子嬌小，但比例勻稱，每一次現身總是展露優雅俐落形象的宋慧喬，讓品牌們無不極愛這位女神。「我最喜歡古典風格，因為古典風格的服裝穿起來很舒適，而且不會因為跟不上潮流而顯得俗氣。但現在有很多場合需要嘗試各類型的服裝，因此即使難以迎合年輕世代的品味，我也會盡量穿上符合潮流但適合我的服裝。每當我嘗試新風格後，反應都很好，這讓我變得更加勇敢的去思考下次該有些新嘗試。」

今日的宋慧喬成熟自信，回首15歲初入行的時候，她會給自己什麼忠告呢？「當我回顧以往的作品時，我發現當時因為不懂，所以有很多不足之處。但我也認為，當時的表演很純粹、很真誠，因此這些作品讓我十分懷念。我認為演戲不管何時都是很困難的，哪怕至今已演出過諸多不同類型的角色，但每當我接觸新角色時，仍會感到困難壓頂，有時更會擔心自己是否能有擔綱角色的能力。演技方面或許有所欠缺，但我認為我之所以能夠按照原本的意向完成作品，是因為我一直和優秀的團隊、編劇和導演合作，讓我心無旁騖。」

【完整內容請見Harper's BAZAAR雜誌 2023年7月號】