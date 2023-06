從虛擬模特兒進化為話題KOL imma活在現實與虛擬的邊界

【photographs_CHOU MO;talent_IMMA @ aww tokyo;realization_ANGELINE HSIAO, NICOLE CHUNG;text (intro)_FENG-I FIONA ROAN,text (interview)_CHRISTINE LEE;styling_RAVEN YANG;art_BAMBI LU;make-up_NASH CHEN;hair_FRAN LIN;styling assistant_EACHEN LEE, TARINA CHOU;production assistant_ALICE LIN】

做為台灣第一本國際中文版時尚雜誌,今年6月是Harper’s BAZAAR雜誌在台灣發行第400期的重要時刻。此番,為紀念台灣版400期,Harper’s BAZAAR特別打造出一座「未來博物館」,規劃有「遊戲」、「服裝設計」、「音樂」、「太空旅行」四個主題的展區。展區入口陳列著阮鳳儀導演親自執筆所寫下的展館介紹,為大家揭開這個博物館的神秘面紗:如果未來是座博物館,裡面會展些什麼物品呢?可以有座放慢時間的機器嗎?還是一打預防痛苦的疫苗?未來的衣服長什麼樣子?可不可以附上飛向高空的翅膀?未來,我們還看電影、還戀愛嗎?會玩些什麼遊戲?可不可以寄信到外大空?為月亮訂下住址?未來的音樂怎麼播放?是否還需要耳朵才得到?如果未來是一座博物館,那裡肯定有非常多非常多亮晶晶的問號。

Harper’s BAZAAR針對館內四個展區特別邀請到四位重量級嘉賓受訪,包含曾以創新牌卡遊戲「咕啾咕啾」入選美國權威商業雜誌《富比士》亞洲30歲以下傑出青年(30 Under 30 Asia 2020)的桌遊設計師張倚奇、實踐大學服裝設計系系主任董雅卉、音樂製作人/電影配樂/音樂劇作曲&編曲家王希文、去年曾規劃太空紀念飛行,將明道中學師生祈福字條送上太空的陽翼先進科技創辦人張懷謙分享他們對於未來世界的想像。並由虛擬偶像imma演繹這四個展區主題,以充滿未來感的畫面呈現在大家眼前。

桌遊設計師張倚奇–在遊戲中回歸內心

自人類有歷史以來,「遊戲」就伴隨人類演進。從取材自然元素作為媒介,到現在的虛擬遊戲,都反映出人類對「娛樂」的需求。桌遊設計師張倚奇認為,實體桌遊未來不會消失,反而會更講究沉浸式體驗,更幫助人們解決內心困惑。

關於遊戲的未來發展,她分享曾與學生討論到如今很多遊戲只能玩一次,但張倚奇認為它已成為藝術品。它讓你體驗其中過程,甚至還有「沉浸式桌遊」這個名字,日後可發揮的空間有很多。她補充,越來越多現代人面臨身心困擾,很多學生會把對生活的思考放進遊戲。連我們熟悉的「大富翁」,都有學生將它設計得像是在走人生道路,藉此反映出自己的觀點。未來的遊戲很可能映照出更多設計師對生活、對世界的看法,甚至用來解決生活困境。雖然近年AI崛起的話題討論度很高,但張倚奇認為實體遊戲最終不會消失,人們終究還是嚮往會實體事物。若要用五個關鍵字描述理想的未來世界,張倚奇回應「植物、海洋、寧靜、一致、盼望。我的未來世界名為『回歸』,回歸原始大自然。在這之前,我們會進行很多拆解自我、回歸的動作。」

《永保玩心》夾克,Chloé;連身衣、長褲、短靴,Louis Vuitton;腰帶,Zeit。

實踐大學服裝設計系主任董雅卉–未知的百種可能

時尚也許是最不重視年齡下限的產業,年輕、新穎、創意都是主宰未來的趨勢。作為台灣時尚人才的重要培育基地,實踐大學服裝設計系的系主任董雅卉表示,今年他們透過「Jump Into Fashion」體驗營接觸更年輕的學子們,邀請高中生一探時尚設計背後奧妙,提早為台灣設計圈埋下潛藏能量的種子。

在提早培養年輕人時尚視野的過程中,她分享有些學生起初採觀望態度,這時需要引導他們,先打破觀念,重整再重建,進而整理出更高視野。服裝設計主要教的不是針線活,而是美感與主題傳遞。在全世界的時尚設計版圖中,董雅卉認為現在年輕學子的量能很強,老師的膽子是被學生養出來的。台灣的軟實力很強,只是舞台小,但我們離米蘭或巴黎並不遠,只是需要被看見、被支持。董雅卉提到,她想用創造力、自然永續、大海的秘密、真誠可貴、尊重個體這五個關鍵字描述未來世界。她為心中的理想新世界取名為「See Sea Love World」,她說「我是基隆人,從小在山與海之間長大,設計人最後都會回到「身分」這件事,山跟海都是我很棒的養分,也會是未來的養成。」

《執迷時尚》襯衫,Loewe。

音樂人王希文–透過音樂認識自己

若把音樂視為人類情感載體的形式之一,那麼音樂人王希文應該是音樂的轉譯高手,多年來他在電影配樂、音樂劇和流行樂之間遊走,為創作者、觀眾和戲劇串連起能量交換。他認為隨著現在有更多人投入配樂與音樂劇的創作,觀眾能聆聽或欣賞音樂藝術的管道也比以前普及。下一個十年,台灣就更能演奏出屬於自己的文化自信,更清楚自己是誰。

關於「音樂對生活的影響力」這件事,他觀察到目前大部分還是療癒成分居多,從許多人在YouTube歌曲下的留言發現,多數人還是從音樂中取得救贖、感動和療癒。他提到大家也越來越重視「空間音樂」,注重用音樂為生活建立氛圍跟風情。音樂是很重要的美學,越來越多人用聽覺建立自己的品牌。對於心中未來世界的想像,王希文想像的比較是五個狀態。包含所有待轉車都可以禮讓行人;科技可解決或控制流浪動物的問題;科技可發明假新聞過濾器;有軟體幫人們解決「再、在」不分的打字問題;未來手機或電腦可連接到腦波,對電腦輸入一些參數以後,不論歌聲或曲風都能模擬。他認為當你懂得利用科技,肯定會對你有幫助。但當你對它缺乏理解,這些工具就會對你產生錯認。

《音浪進擊》背心、裙,Issey Miyake;跟鞋,Prada;手環,Saint Laurent。

陽翼先進科技創辦人張懷謙–私奔到月球

雖然目前看來,太空旅行似乎仍是少數菁英階層的專屬福利,但也許在不久將來,我們都可在太空打卡、拍照上傳社群。對從小就懷抱太空夢,成年後更是密切關注太空動向,並設法讓自己圓夢的太空迷張懷謙來說,太空就是他未來的夢想家園,去太空的100種方法,他早已預先模擬好了。

他認為太空與建築、時尚、遊戲、聲音等各領域的結合,都是讓我們的想法不受限的前提下,與現況及不同專業交織的結果。張懷謙解釋,以服裝來說太空衣需要很多特殊管線,還要維持氣密性。有的衣服甚至做到防彈等級,才禁得起太空中微小天體的撞擊;從遊戲領域來看,會發展出更多太空機器人或虛擬化身的形態,供人類遠端操控進行太空建設。從建築面向來看,英國建築事務所Foster+Partners與歐洲太空總署合作,以月球土壤為原料,計畫在月球上用3D列印建造四人住宅。張懷謙表示,這些領域若跳出原有框架,將太空思維放入考量,向外可以延伸人類疆土,向內也可改善技術。

若將心中未來世界以五個名詞來介紹,張懷謙說「應該是『太空殖民地』,我想去那裡居住。『外太空商業之旅』,可讓我拓展業務經驗。『太空電梯』是我往返地球的交通工具。『月球』,我想站在月球上看地球,順便體驗月球的重力。『銀河系』,我嚮往在不同的銀河系移動。我想用我的英文名字Bill,為新世界命名為『Billism』,這世界有一套自己的運行準則與教條。

如同每個時代的人們,大家在當代科技的支持下,揮灑著對未來世界的期望。而現今身處21世紀的我們,也運用近年甫興起的人工智慧AI程式刻畫著不同的夢想,現實與虛擬的界線似乎逐漸模糊,彷彿走向科幻電影中的新世界。

《遨遊宇宙》洋裝、短褲,Chloé;鞋,Shiatzy Chen;戒指,Apm Monaco。

虛擬偶像imma:「如果你相信我是真的,那我就是。」

我們正站在世界改變的節點,虛擬與真實的邊界開始模糊。人們在科幻電影所幻想的近未來世界裡,總會有這樣的人物設定,虛擬或是身為機器人的工作夥伴,甚至是情人。他/她們總是完美,忠誠且能力強,有著不讓人感到無聊的獨特個性,甚至外貌姣好,然而如此美好的人物,依然只存在幻想中。

2022年底,生成式AI有重大突破,文字型人工智能Chatgpt出現,宛如跟真人對話般的專屬秘書。事實上,在AI能「聊天」以前,許多人早已高度掌握AI製圖技術,甚至打破虛擬與現實的疆界,為我們打造出「虛擬偶像Virtual Model」。比如遠在日本的Aww Work公司就在網路世界裡,創造出了高顏值的imma與Zinn兩姐弟。

從虛擬模特兒進化為話題KOL

從當模特兒開始走紅,然後投入創作,imma的發展腳步讓人熟悉,就像剛發跡的藝人那樣,唯一不同的是,她原生於網路世界。每次的IG貼文,是粉絲逐步解析出「imma是誰?」這個問題的解答,最後我們看到完整的人設與生活樣貌。她出席時尚活動、參加藝術展,閒暇之餘跟朋友玩樂,甚至會跟許多真實名人合照,與藝術家村上隆連袂出席活動的那張合照,兩人可愛的互動,就是一種存在的「證據」。

imma的時尚穿搭非常有指標性,潮流前衛,解構式服裝,甚至經典設計,都能玩轉自如,風格多樣到難以被定義。關於時尚,她自有一套看法:「我認為時尚是表達自我的重要工具,每天選擇的衣著,展現了心情,還有『我想成為什麼樣的人』這種想法在裡面。」

國際珠寶設計大師llaria Lanzoni系列|Love in Paris愛在巴黎系列:呵護項鍊、見證項鍊,(右手)愛在左岸Love in Gauche鑽戒、愛在右岸Love in Droite,(左手)左岸情深Rive Gauche鑽戒,All by JOY COLORi;黑色絨布短洋裝,H&M x Mugler。

活在現實與虛擬的邊界

imma於2018年橫空出世迄今,不過短短幾年,就成了火紅的虛擬偶像之一,無數合作讓她不容忽略,出席品牌活動、時尚大片拍攝,甚至與國際的NFT畫廊Bright Moments合作,發行鑄造自己的NFT,日子過的順風順水,讓人分不清是真人模特還是虛擬人設。

「對我來說,現實和虛擬沒有邊界,我是少數活在兩者之間的人。」imma笑說,「我在Instagram上認識很多人,她們甚至不知道我是虛擬人物,況且,IG上很多人也活得不真實啊,所以我是否以肉身存在現實世界真的很重要嗎?」她如此舉例,一時也無法反駁,倒是點出了許多人想法上盲點。倘若「現實世界」如此重要,我們為何又汲汲營營地在社群軟體上打造「完美人設」,拍下甚至「製造」出那些不真實的照片?

imma笑說「我想人人都可以成為虛擬人物,這樣就能自由選擇外表,發揮真正的潛力,釋放限制住靈魂的枷鎖。」。正如imma所言:「如果你相信,我就存在。」真實與否,0和1構築出的可能性,只存在我們的一念之間。

