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因《星期三》爆紅 Emma Myers成名後被韓國男團關注：開心到快暈厥

聯合新聞網／ Harper's BAZAAR
上衣、裙，Sportmax。
上衣、裙，Sportmax。

【photographs_AGATA SERGE;realization_JERRY HSIEH;text_BILLY KUO;stylist_SARAH GORE REEVES;makeup_ELAYNA BACHMAN;hair_LISA MARIE POWELL;set design_ISAAC AARON;set design assistant_CHARLOTTE CAHILL;styling assistants_MIA RAPOPORT, ADARA WHITNEY;photo assistant_MAKSIM DORAEV;production manager_KATE BREGEDA;location scout_NATALIE STASIAK;producer_ANNA MAKOVCHIK;production_AM PRODUCER;editor_ANGELINE HSIAO】

本月BAZAAR雜誌專訪到憑Netflix影集《星期三》「小狼女」依妮一角走紅的的Emma Myers(愛瑪·梅耶斯)，對於知名度急遽竄升，她分享雖然自己八歲就開始演戲，但直至今日還是容易緊張，但如果有人在一旁「陪演」，會讓她放鬆許多。

即使因為《星期三》爆紅，Emma Myers表示她還是原本那個她，那個沉浸於K-pop的小迷妹，她坦言，若真要說成名帶來的影響，最棒的就是偶像因而感受到她的熱情應援。

Netflix影集《星期三》不僅捧紅了新一代「星期三」，也同時讓飾演「小狼女」依妮的Emma Myers知名度急速竄升，並於Instagram收獲千萬粉絲；而一成名即紅遍全球的驚喜程度，其實比她預想得還超展開。且聽古靈精怪的Emma Myers如何描述這段意外冒險，「許多人都是因為《星期三》的『小狼女』依妮才認識我，不過我沒想過那個站在孤僻星期三旁邊、過度開朗的女孩竟然能獲得如此多的喜愛。雖然我也算是隨和樂觀的人，但實際個性與依妮仍然相差甚遠，因此常常暗自想著：如果我也能和依妮一樣不害怕社交，總是能與他人輕鬆對談該有多好。」

即使從八歲就開始演戲，Emma Myers直至今日還是容易緊張，但如果有夥伴在一旁「陪演」，會讓她感覺放鬆許多。像是在拍攝《星期三》的某個等戲空檔，她和Jenna（在《星期三》飾演Wednesday的Jenna Ortega）便在一旁玩起相互瞪眼的比賽，沒想到持續了五分多鐘，她的隱形眼鏡甚至乾到被風吹走了！雖然為劇組添了點小麻煩，不過Jenna的陪伴，以及這些無心的小玩笑能有效幫助她拋開焦慮。

Emma Myers分享，一夕之間獲得大眾的關注，確實伴隨著不少壓力，不過也同時給予了她許多未曾想過的機會，像是有幸和Jennifer Garner在電影《Family Leave》中扮演母女！這是一部充滿荒謬事件的家庭喜劇，Emma Myers形容它有如一陣「亂流」，若你想要放聲大笑，請一定要在Netflix上點開這部電影！

洋裝，Loewe；帽子，Amorphose；鞋子，Thom Browne。
洋裝，Loewe；帽子，Amorphose；鞋子，Thom Browne。

迷妹的至高勝利

即使因為《星期三》爆紅，Emma Myers表示她還是原本那個她，會一直重看《魔戒》與《星際大戰》，以及忘我地沉浸於K-pop的世界。必須要說她真的為SEVENTEEN瘋狂！你可能會好奇為什麼這個韓國男團只有13個人，卻以「17」為團名？讓身為「克拉」（SEVENTEEN的粉絲名稱）的Emma Myers來說明：首先，因為他們有13人，當中包含Hip Hop、Performance及 Vocal共三個小分隊，合為一個團體，所以13+3+1=17！

如果真要說成名帶來什麼影響，Emma Myers說最棒的就是SEVENTEEN因此而感受到她的熱情應援。某天Emma Myers在限動分享了一張團員Dino在演唱會的照片，竟然被他本人轉發！另一位團員Hoshi也在直播時提到她，還直接表示知道她是克拉！當他之後又在社群平台上提到：「謝謝你，Emma。下次見。」那一刻，Emma Myers說自己開心到幾乎暈厥，簡直不敢相信！Emma Myers提到，她想說的是，謝謝SEVENTEEN對克拉的愛，謝謝《星期三》讓他們注意到她，當然，也要感謝15歲就義無反顧愛上SEVENTEEN、到現在依然能夠不加思索地發佈迷妹限時動態的自己！最後，請大家答應她，記得去聽SEVENTEEN的《To You》，相信大家也會感受到歌曲中的歡樂與活力，以及歌詞背後的意涵！

【完整內容請見Harper’s BAZAAR 雜誌 2023年5月號】

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