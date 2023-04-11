別因重視事業而感到內疚！ 米蘭達可兒邁向40歲的豁達與展望

【photographs_NINO MUÑOZ;realization_JERRY HSIEH text_BILLY KUO;styling_SARAH GORE REEVES makeup_ERICKA VERRETT;hair_ALYX LIU set design_ISSAC AARON;styling assistants_MIA RAPOPORT, CRAIG REYNOLDS, ADARA WHITNEY;photo assistants_KURT MAGNUM, BRANDON PAVAN;production_ALEJANDRO RESTREPO location_STUDIO STROPA;editor_ANGELINE HSIAO】

4月份BAZAAR雜誌專訪到澳洲超模Miranda Kerr，身兼模特兒、企業家、慈善家、環保人士的她，曾為做好每個角色而日夜工作著，直到寶貝兒子們陸續出生後，她開始調整自我，追尋作為一個母親及職業婦女的平衡點。

她期待著每天能在不同身分中繼續成長和學習，參與孩子們的成長歷程。雖才40歲，但她分享自己已開始期盼能成為一名祖母，成為家族中主動維繫親密關係的人。

從超模到保養品品牌創辦人，Miranda Kerr皆竭盡所能。直到孩子們陸續降臨後，她決定告別沒日沒夜的工作狂生活，追尋能自由轉換於母親與事業經營者的輕盈步伐。而本月將滿40歲的Miranda Kerr，不只將讓你看到認真的女人能有多美麗，還有歲月在她身上累積而成的智慧。

青少年時期便展開模特兒生涯的Miranda Kerr，走過無數秀場的伸展台，拍過無數雜誌封面，更經歷過無數個日夜不停歇的工作循環。不過一切在2009年之後有了改變，她先是創立保養品品牌KORA Organics，緊接著迎來三個寶貝兒子；昔日稱霸時尚產業的她選擇將人生重心轉移到經營「自己」：自己的品牌、自己的家人、自己所愛。Miranda Kerr凝鍊20年的模特經驗，並結合其人生伴侶、同時也是Snapchat執行長Evan Spiegel的啟發與建議，找到了最適合她的「先後順序」——如何在不放棄珍貴家庭時光的前提下，成為一名對得起自己品牌，又不會淪為被工作綁架的「媽咪創業家」。

長禮服、手套、鞋，Givenchy；帽飾，Gladys Tamez。

Harper‘s BAZAAR（以下簡稱HB）：身為頂尖模特兒的你是如何規劃伸展台之外的事業與生活呢？

Miranda Kerr（以下簡稱MK）：我20多歲的大部分時間（直到大兒子Flynn出生）都在瘋狂工作，每年只有幾天假期，錯過了許多我所愛之人的生日、婚禮。

而在過去的六年裡，我將注意力轉移到KORA Organics——它具有挑戰性，並給予我很大的成就感。經由這個自創品牌，我開發了許多真心熱愛、有效，且更安全的產品；而這也是一個很棒的有機教育推廣機會，尤其從小就對健康和養生話題很感興趣的我，如今能擁有一個能見度高的平台來分享多年來所學到的知識，很期望如此能幫助他人為自己和環境做出更健康的選擇。

HB：是什麼啟發你確保KORA Organics的產品都需要經過有機認證？

MK：當我母親被診斷出脾臟癌時，使用經過認證的有機產品對我來說變得特別重要。我的家人開始關注這些資訊，了解到許多日常用品都含有對我們健康有害的化學物質。而看到市面上隨手可得的某些產品其實內含不可小覷的毒性，著實讓我震驚。

2006 年，我和朋友聊到為何市面上找不到任何經過有機認證的護膚產品——那正是喚醒我的關鍵一刻！因此我聯繫了值得信賴的化學家，詢問他們是否有可能創造出功能性強、以效果為導向並經有機認證的產品。當他們回覆此需大量的時間和金錢之後，於是我決定自行承擔這個重責大任，將過往職涯所得來的存款轉換為實現理想的基礎，創辦了KORA Organics 。

外套，Louis Vuitton。

成為孩子們的表率

HB：你和Evan會討論、交流經營公司的想法和技巧嗎？

MK：我老公是真正促使我專注於KORA Organics 的人！Evan曾對我說：「我不明白妳為什麼要花那麼多時間宣傳別人的產品，妳應該把時間和精力投注在自己的品牌上。」 他還鼓勵我尋求協助。我曾經非常害怕麻煩別人，他教會了我勇於提出問題並向他人求助——這使我的創業之路走得更順遂。我欽佩Evan的創造力、韌性和善良，他欣賞我的慷慨和幽默感，我們在一起就是個強大的團隊，相輔相成、激發出彼此最好的一面。

HB：對於同樣忙於照顧孩子、也同時考慮創業的媽媽們，你會提供什麼建議？

MK：兼任老闆與媽媽肯定很忙，但我不會選擇其他道路。對我來說，最重要的是透過適當的計劃和安排來確保工作與生活的平衡。舉凡工作日，我會盡量在一天的開始和結束空出時間陪伴我的三個孩子，這也讓我更加期待週末的家庭日。你或許會因為家庭時光無法按照預期計畫而感到內疚，認為應該付出更多，但是我覺得讓孩子看到我們具有強烈的職業道德，並教會他們努力工作和自謀生路的價值非常重要。只要秉持耐心、彈性與自信（這對任何創業的人都適用，不僅是媽媽），你便能在忙得焦頭爛額、想要放棄時繼續前進。

HB：最後還是要不免俗地祝福你生日快樂！可否與我們分享你未來的新展望？

MK：喔！是的，我在今年四月滿40歲！過去十年，我的人生重心發生了變化——我成為三個可愛男孩的母親，成為我出色丈夫的妻子，我的品牌KORA Organics也擴展到了全球。身為一名媽媽、妻子和創業家，我期待著每天都能在不同身分中繼續成長和學習，近距離看著我的孩子們長大、參與他們的成長歷程。家庭永遠是我的重心！丈夫與三個寶貝兒子是我的全部。老實說，我已經開始期盼有一天能成為一名祖母了！希望自己能成為家庭的核心，像我祖母那樣──成為孫子孫女們主動靠近、主動維繫親密關係的人。

【完整內容請見Harper’s BAZAAR雜誌 2023年4月號】