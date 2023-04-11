快訊

終止對豐仕汽車經銷授權 台灣奧迪回應了

健康因素放棄連任！劉世芳首發聲 「深深感謝，更深深抱歉」

別因重視事業而感到內疚！ 米蘭達可兒邁向40歲的豁達與展望

聯合新聞網／ Harper's BAZAAR
外套，Alexander McQueen；帽飾，Gladys Tamez。
外套，Alexander McQueen；帽飾，Gladys Tamez。

【photographs_NINO MUÑOZ;realization_JERRY HSIEH text_BILLY KUO;styling_SARAH GORE REEVES makeup_ERICKA VERRETT;hair_ALYX LIU set design_ISSAC AARON;styling assistants_MIA RAPOPORT, CRAIG REYNOLDS, ADARA WHITNEY;photo assistants_KURT MAGNUM, BRANDON PAVAN;production_ALEJANDRO RESTREPO location_STUDIO STROPA;editor_ANGELINE HSIAO】

4月份BAZAAR雜誌專訪到澳洲超模Miranda Kerr，身兼模特兒、企業家、慈善家、環保人士的她，曾為做好每個角色而日夜工作著，直到寶貝兒子們陸續出生後，她開始調整自我，追尋作為一個母親及職業婦女的平衡點。

她期待著每天能在不同身分中繼續成長和學習，參與孩子們的成長歷程。雖才40歲，但她分享自己已開始期盼能成為一名祖母，成為家族中主動維繫親密關係的人。

從超模到保養品品牌創辦人，Miranda Kerr皆竭盡所能。直到孩子們陸續降臨後，她決定告別沒日沒夜的工作狂生活，追尋能自由轉換於母親與事業經營者的輕盈步伐。而本月將滿40歲的Miranda Kerr，不只將讓你看到認真的女人能有多美麗，還有歲月在她身上累積而成的智慧。

青少年時期便展開模特兒生涯的Miranda Kerr，走過無數秀場的伸展台，拍過無數雜誌封面，更經歷過無數個日夜不停歇的工作循環。不過一切在2009年之後有了改變，她先是創立保養品品牌KORA Organics，緊接著迎來三個寶貝兒子；昔日稱霸時尚產業的她選擇將人生重心轉移到經營「自己」：自己的品牌、自己的家人、自己所愛。Miranda Kerr凝鍊20年的模特經驗，並結合其人生伴侶、同時也是Snapchat執行長Evan Spiegel的啟發與建議，找到了最適合她的「先後順序」——如何在不放棄珍貴家庭時光的前提下，成為一名對得起自己品牌，又不會淪為被工作綁架的「媽咪創業家」。

長禮服、手套、鞋，Givenchy；帽飾，Gladys Tamez。
長禮服、手套、鞋，Givenchy；帽飾，Gladys Tamez。

Harper‘s BAZAAR（以下簡稱HB）：身為頂尖模特兒的你是如何規劃伸展台之外的事業與生活呢？

Miranda Kerr（以下簡稱MK）：我20多歲的大部分時間（直到大兒子Flynn出生）都在瘋狂工作，每年只有幾天假期，錯過了許多我所愛之人的生日、婚禮。

而在過去的六年裡，我將注意力轉移到KORA Organics——它具有挑戰性，並給予我很大的成就感。經由這個自創品牌，我開發了許多真心熱愛、有效，且更安全的產品；而這也是一個很棒的有機教育推廣機會，尤其從小就對健康和養生話題很感興趣的我，如今能擁有一個能見度高的平台來分享多年來所學到的知識，很期望如此能幫助他人為自己和環境做出更健康的選擇。

HB：是什麼啟發你確保KORA Organics的產品都需要經過有機認證？

MK：當我母親被診斷出脾臟癌時，使用經過認證的有機產品對我來說變得特別重要。我的家人開始關注這些資訊，了解到許多日常用品都含有對我們健康有害的化學物質。而看到市面上隨手可得的某些產品其實內含不可小覷的毒性，著實讓我震驚。

2006 年，我和朋友聊到為何市面上找不到任何經過有機認證的護膚產品——那正是喚醒我的關鍵一刻！因此我聯繫了值得信賴的化學家，詢問他們是否有可能創造出功能性強、以效果為導向並經有機認證的產品。當他們回覆此需大量的時間和金錢之後，於是我決定自行承擔這個重責大任，將過往職涯所得來的存款轉換為實現理想的基礎，創辦了KORA Organics 。

外套，Louis Vuitton。
外套，Louis Vuitton。

成為孩子們的表率

HB：你和Evan會討論、交流經營公司的想法和技巧嗎？

MK：我老公是真正促使我專注於KORA Organics 的人！Evan曾對我說：「我不明白妳為什麼要花那麼多時間宣傳別人的產品，妳應該把時間和精力投注在自己的品牌上。」 他還鼓勵我尋求協助。我曾經非常害怕麻煩別人，他教會了我勇於提出問題並向他人求助——這使我的創業之路走得更順遂。我欽佩Evan的創造力、韌性和善良，他欣賞我的慷慨和幽默感，我們在一起就是個強大的團隊，相輔相成、激發出彼此最好的一面。

HB：對於同樣忙於照顧孩子、也同時考慮創業的媽媽們，你會提供什麼建議？

MK：兼任老闆與媽媽肯定很忙，但我不會選擇其他道路。對我來說，最重要的是透過適當的計劃和安排來確保工作與生活的平衡。舉凡工作日，我會盡量在一天的開始和結束空出時間陪伴我的三個孩子，這也讓我更加期待週末的家庭日。你或許會因為家庭時光無法按照預期計畫而感到內疚，認為應該付出更多，但是我覺得讓孩子看到我們具有強烈的職業道德，並教會他們努力工作和自謀生路的價值非常重要。只要秉持耐心、彈性與自信（這對任何創業的人都適用，不僅是媽媽），你便能在忙得焦頭爛額、想要放棄時繼續前進。

HB：最後還是要不免俗地祝福你生日快樂！可否與我們分享你未來的新展望？

MK：喔！是的，我在今年四月滿40歲！過去十年，我的人生重心發生了變化——我成為三個可愛男孩的母親，成為我出色丈夫的妻子，我的品牌KORA Organics也擴展到了全球。身為一名媽媽、妻子和創業家，我期待著每天都能在不同身分中繼續成長和學習，近距離看著我的孩子們長大、參與他們的成長歷程。家庭永遠是我的重心！丈夫與三個寶貝兒子是我的全部。老實說，我已經開始期盼有一天能成為一名祖母了！希望自己能成為家庭的核心，像我祖母那樣──成為孫子孫女們主動靠近、主動維繫親密關係的人。

【完整內容請見Harper’s BAZAAR雜誌 2023年4月號】

延伸閱讀

NBA／維金斯何時回歸？勇士主帥：季後賽開打前評估

NBA／前5分鐘轟5枚三分彈 湯普森躋身高難度「300俱樂部」

NBA／首節狂轟55分寫新猷 勇士射倒拓荒者搶下第6種子

NBA／勇士首輪若對決國王？ 湯普森：感覺會很特別

相關新聞

別因重視事業而感到內疚！ 米蘭達可兒邁向40歲的豁達與展望

4月份BAZAAR雜誌專訪到澳洲超模Miranda Kerr，身兼模特兒、企業家、慈善家、環保人士的她，曾為做好每個角色而日夜工作著，直到寶貝兒子們陸續出生後，她開始調整自我，追尋作為一個母親及職業婦女的平衡點。 她期待著每天能在不同身分中繼續成長和學習，參與孩子們的成長歷程。雖才40歲，但她分享自己已開始期盼能成為一名祖母，成為家族中主動維繫親密關係的人。

跳脫「怪怪少女」印象 Christina Ricci談30年演員生涯中的成功之道

本月BAZAAR雜誌邀請到1991年版《阿達一族》的「星期三」Christina Ricci(克莉絲汀娜·蕾奇)，時隔近三十年她再出演，成為「自己的老師」，兩代星期三的同台飆戲令觀眾欲罷不能，但「星期三」曾經是她身上沉重的標籤，太過強烈的角色特徵，讓她的戲路曾一度無法擺脫陰沉或搞怪路線。面對外界對其外貌的評論和刻板印象，Christina Ricci選擇用實力證明自己。 長年在影視產業工作，也讓她對於美的定義有著社會觀察家的見解，她認為若想擺脫焦慮，會強烈建議年輕人「暫時遠離社群軟體」，停止沒有意義的比較。

從理工資優生走向演員之路 南宮珉的優雅戰役：靠名聲的時代已過去

本期BAZAAR MAN邀請到憑韓劇《千元律師》大放異彩的南宮珉拍攝封面。他在訪談中提到，剛入行時，毫無背景也沒有豐富演戲經歷的他，常被導演糾正調教，經過20年的磨練，他容貌魅力絲毫未減，實力卻大翻倍。南宮珉用自己的步調與優雅，打了一場漫長卻漂亮的戰役，向世界證明自己。

因《后翼棄兵》暴紅 Anya Taylor-Joy曝成為演員的心路歷程：家就是睡超過2晚的地方

2月份BAZAAR雙封面之星拍攝，接著登場的是憑影集《后翼棄兵》在全球暴紅的Anya Taylor-Joy(安雅泰勒喬伊)。16歲時她向父母表明她計畫放棄升學轉而成為一名演員，她的人生目標就此確立。Anya出生於邁阿密，成長於阿根廷及英國。回首過往，她感激這段經歷訓練出她不凡的調適力，她說：「我的孩提時代為如今這份工作流浪的本質進行了最佳培訓。現在，當人們問我家在哪裡時，我會說，家就是我睡超過兩晚的地方。」

退伍後重返鎂光燈 朴寶劍回憶演藝之路：練習與結果成正比

2月份BAZAAR久違的迎來雙封面之星拍攝，首先登場的是人稱「韓國美男子演員」的朴寶劍。出道12年，回憶起新人時期，曾期許自己在演藝之路上保持真誠與謙虛。拍攝第一部長篇電視劇時，認真的他不僅背下大家的台詞，甚至主動拜託前輩指導。出道多年的他始終將「練習與結果是成正比的」這句話牢記在心。

把每部電影當成最後一部！時尚仙人Tilda Swinton：將熱情寄託於好好過生活

本月BAZAAR雜誌邀請到人稱「時尚仙人」的Tilda Swinton(蒂妲史雲頓)擔綱2023年首位封面人物，出道逾30年的她，職業生涯涵蓋眾多面向，她的動力幾乎完全來自團隊合作的能量。她追求的不是影響力、酬勞或獎項，而是一種志同道合的創意精神，只要遇到對的人，她會持續與對方合作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦