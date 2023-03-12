跳脫「怪怪少女」印象 Christina Ricci談30年演員生涯中的成功之道

聯合新聞網／ Harper's BAZAAR
洋裝，Patou。
洋裝，Patou。

【photographs_NINO MUÑOZ;realization_JERRY HSIEH;text_YULI HSU;styling_SARAH GORE REEVES;hair_STEPHEN BEAVER;makeup_ALLAN AVENDANO;nails_ERI ISHIZU;set design_ISAAC AARON;production_ALEJANDRO RESTREPO;styling assistants_MIA RAPOPORT, CRAIG REYNOLDS, ADARA WHITNEY;photo assistants_KURT MAGNUM, BRANDON PAVAN, BRIAN KENDALL;location_STUDIO STROPA;editor_ANGELINE HSIAO】

本月BAZAAR雜誌邀請到1991年版《阿達一族》的「星期三」Christina Ricci(克莉絲汀娜·蕾奇)，時隔近三十年她再出演，成為「自己的老師」，兩代星期三的同台飆戲令觀眾欲罷不能，但「星期三」曾經是她身上沉重的標籤，太過強烈的角色特徵，讓她的戲路曾一度無法擺脫陰沉或搞怪路線。面對外界對其外貌的評論和刻板印象，Christina Ricci選擇用實力證明自己。

長年在影視產業工作，也讓她對於美的定義有著社會觀察家的見解，她認為若想擺脫焦慮，會強烈建議年輕人「暫時遠離社群軟體」，停止沒有意義的比較。

1991年以電影《阿達一族》中「星期三」一角廣為人知的Christina Ricci，再次隨著Tim Burton執導的Netflix影集《星期三》登場！從全球知名童星一路走來，Christina Ricci已是戲路多元的女演員，不過舉手投足間，依然帶著幾分不被世俗定義的怪奇之美。

當Tim Burton率領的劇組宣布《星期三》將邀請Christina Ricci演出時，全世界都期待她會飾演什麼樣的角色。談起接獲邀約的當下，「我真的非常興奮！我很愛Tim Burton，也和他一起工作過，讀了劇本後更是非常喜歡，完全是令人興奮的時刻。」當劇情提前於預告揭曉，這位「前任星期三」多年後成為「自己的老師」，她飾演奈落學院唯一的糯米老師── Thornhill小姐。

兩代星期三的同台飆戲令觀眾欲罷不能，但「星期三」曾經是Christina Ricci身上沉重的標籤。童星時期太過強烈的角色特徵，讓她的戲路好一陣子無法擺脫陰沉或搞怪路線。Christina Ricci曾在過往的採訪中承認，有段時間認為自己永遠拿不到愛情片女主角的工作，因為大家對她已經有了一個既定的印象。甚至連應該是眾人所羨慕的娃娃臉，也成為阻礙她接下許多角色的原因，理由是「看起來太少女」。面對外界鋪天蓋地對其外貌的評論和刻板印象，Christina Ricci選擇用一部又一部的作品，以實力證明自己身為演員的多變。「關於被定型這件事，我是隨著時間的推移逐漸克服的。我刻意接不同類型的工作，扮演了很多不同的角色，直到這些努力足以壓倒我之前被定型的印象。」

禮服，Sportmax。
禮服，Sportmax。

撕下刻板標籤

Christina Ricci的才華有目共睹，從電視劇、獨立電影到熱門院線片，她演活了黑色喜劇《對抗性誘惑》的Dedee Truitt和《水牛66》的Layla，兩部作品都入圍金球獎最佳喜劇類電影女主角； 而她在《女魔頭》飾演女配角Selby Wall，與Charlize Theron同台飆戲，更是讓觀眾看見她精湛的演技，當Charlize Theron以該片獲得奧斯卡影后時的致詞，更直接指出Christina Ricci才是這部電影的「無名英雄」。在影壇走跳了30多年，Christina Ricci成功跳脫「怪怪少女」的印象，但從未摒棄自己與生俱來的怪奇之美，她的獨特氣質隨著歲月與歷練，幻化為一個又一個引人入勝的角色。她主演電視劇《持斧的女人》，創下極高的收視率；而心理驚悚片《逃離瘋人院》詮釋傳奇女記者臥底瘋人院的故事，徹底實現了「把缺點變成焦點」的華麗蛻變。

洋裝，Simone Rocha。
洋裝，Simone Rocha。

好好享受當下的自己

長年在影視產業工作，也讓Christina Ricci對於美的定義有著社會觀察家的見解，「世界曾經簡單得多，如果有人因為外貌焦慮而困擾，我們會說『不要拿自己和別人比較，你就是你』之類的話，但如今我們的文化變了。」她認為，現在如果想擺脫焦慮，會強烈建議年輕人「暫時遠離社群軟體」，停止沒有意義的比較。「滑社群軟體時都該意識到，有些人花很多錢和心血維持美貌，是因為他們的職業是基於外表，但除非你的工作很看重外貌，否則應該把注意力放在能提升自己能力的地方，例如頭腦。」她笑著說，如果可以的話，她想對20歲的自己喊話：「現在的狀態就是最好的！不管你現在對長相或身材有什麼不滿意之處，20年後反正只會更糟，不如趁現在就好好放鬆享受一下吧！」 　　

回顧30餘年的演員生涯，Christina Ricci認為自己在生活中領悟了很多事情，「不管在任何領域，都應該保持著創造力，特別是如果你想成為一名演員。」而在她心目中，成功之道就是「持續做自己擅長的事情」，她說：「如果你擁有一些獨一無二的特質，一定要擁抱它。過程中可能會有巨大的壓力和困難，但這會培養你成為『唯一』能做某件事情的人，這樣的努力絕對是值得的。」

【完整內容請見Harper’s BAZAAR雜誌 2023年3月號】

延伸閱讀

曾是全球最知名童星 「星期三」吐曾受「被定型」困擾

曾是「國民惡人」 南宮珉一度入戲深殺青後陷入空虛感

絕對是有史以來最大膽的造型！Lisa狂露額頭還不夠，直接黑Bra穿上癮　側身還露出這個「小驚喜」

香港迪士尼樂園重現《冰雪奇緣》世界！全球首個「艾倫戴爾王國」場景將於2023下半年登場

相關新聞

跳脫「怪怪少女」印象 Christina Ricci談30年演員生涯中的成功之道

本月BAZAAR雜誌邀請到1991年版《阿達一族》的「星期三」Christina Ricci(克莉絲汀娜·蕾奇)，時隔近三十年她再出演，成為「自己的老師」，兩代星期三的同台飆戲令觀眾欲罷不能，但「星期三」曾經是她身上沉重的標籤，太過強烈的角色特徵，讓她的戲路曾一度無法擺脫陰沉或搞怪路線。面對外界對其外貌的評論和刻板印象，Christina Ricci選擇用實力證明自己。 長年在影視產業工作，也讓她對於美的定義有著社會觀察家的見解，她認為若想擺脫焦慮，會強烈建議年輕人「暫時遠離社群軟體」，停止沒有意義的比較。

從理工資優生走向演員之路 南宮珉的優雅戰役：靠名聲的時代已過去

本期BAZAAR MAN邀請到憑韓劇《千元律師》大放異彩的南宮珉拍攝封面。他在訪談中提到，剛入行時，毫無背景也沒有豐富演戲經歷的他，常被導演糾正調教，經過20年的磨練，他容貌魅力絲毫未減，實力卻大翻倍。南宮珉用自己的步調與優雅，打了一場漫長卻漂亮的戰役，向世界證明自己。

因《后翼棄兵》暴紅 Anya Taylor-Joy曝成為演員的心路歷程：家就是睡超過2晚的地方

2月份BAZAAR雙封面之星拍攝，接著登場的是憑影集《后翼棄兵》在全球暴紅的Anya Taylor-Joy(安雅泰勒喬伊)。16歲時她向父母表明她計畫放棄升學轉而成為一名演員，她的人生目標就此確立。Anya出生於邁阿密，成長於阿根廷及英國。回首過往，她感激這段經歷訓練出她不凡的調適力，她說：「我的孩提時代為如今這份工作流浪的本質進行了最佳培訓。現在，當人們問我家在哪裡時，我會說，家就是我睡超過兩晚的地方。」

退伍後重返鎂光燈 朴寶劍回憶演藝之路：練習與結果成正比

2月份BAZAAR久違的迎來雙封面之星拍攝，首先登場的是人稱「韓國美男子演員」的朴寶劍。出道12年，回憶起新人時期，曾期許自己在演藝之路上保持真誠與謙虛。拍攝第一部長篇電視劇時，認真的他不僅背下大家的台詞，甚至主動拜託前輩指導。出道多年的他始終將「練習與結果是成正比的」這句話牢記在心。

把每部電影當成最後一部！時尚仙人Tilda Swinton：將熱情寄託於好好過生活

本月BAZAAR雜誌邀請到人稱「時尚仙人」的Tilda Swinton(蒂妲史雲頓)擔綱2023年首位封面人物，出道逾30年的她，職業生涯涵蓋眾多面向，她的動力幾乎完全來自團隊合作的能量。她追求的不是影響力、酬勞或獎項，而是一種志同道合的創意精神，只要遇到對的人，她會持續與對方合作。

聖誕決勝負！林映唯曝未完成夢想 宋柏緯：找回初心「做這事」是唯一方法

聖誕節將至，BAZAAR特別專訪到小美林映唯及宋柏緯。模特兒出身的林映唯，回憶自己走上演員之路，自認比較像被命運推著走，從一開始當模特兒覺得好玩拍廣告，演電視劇，逐漸走進大螢幕。影歌雙棲的宋柏緯，今年與柯震東合作《黑的教育》，和蔡凡熙、朱軒洋同場飆戲。也與多年圈內好友林映唯共同創作數位單曲〈誰也還醒著〉，並選在她生日11/5發表，帶有「生日禮物」的意涵，兩人好交情不言而喻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦