跳脫「怪怪少女」印象 Christina Ricci談30年演員生涯中的成功之道

【photographs_NINO MUÑOZ;realization_JERRY HSIEH;text_YULI HSU;styling_SARAH GORE REEVES;hair_STEPHEN BEAVER;makeup_ALLAN AVENDANO;nails_ERI ISHIZU;set design_ISAAC AARON;production_ALEJANDRO RESTREPO;styling assistants_MIA RAPOPORT, CRAIG REYNOLDS, ADARA WHITNEY;photo assistants_KURT MAGNUM, BRANDON PAVAN, BRIAN KENDALL;location_STUDIO STROPA;editor_ANGELINE HSIAO】

本月BAZAAR雜誌邀請到1991年版《阿達一族》的「星期三」Christina Ricci(克莉絲汀娜·蕾奇)，時隔近三十年她再出演，成為「自己的老師」，兩代星期三的同台飆戲令觀眾欲罷不能，但「星期三」曾經是她身上沉重的標籤，太過強烈的角色特徵，讓她的戲路曾一度無法擺脫陰沉或搞怪路線。面對外界對其外貌的評論和刻板印象，Christina Ricci選擇用實力證明自己。

長年在影視產業工作，也讓她對於美的定義有著社會觀察家的見解，她認為若想擺脫焦慮，會強烈建議年輕人「暫時遠離社群軟體」，停止沒有意義的比較。

1991年以電影《阿達一族》中「星期三」一角廣為人知的Christina Ricci，再次隨著Tim Burton執導的Netflix影集《星期三》登場！從全球知名童星一路走來，Christina Ricci已是戲路多元的女演員，不過舉手投足間，依然帶著幾分不被世俗定義的怪奇之美。

當Tim Burton率領的劇組宣布《星期三》將邀請Christina Ricci演出時，全世界都期待她會飾演什麼樣的角色。談起接獲邀約的當下，「我真的非常興奮！我很愛Tim Burton，也和他一起工作過，讀了劇本後更是非常喜歡，完全是令人興奮的時刻。」當劇情提前於預告揭曉，這位「前任星期三」多年後成為「自己的老師」，她飾演奈落學院唯一的糯米老師── Thornhill小姐。

兩代星期三的同台飆戲令觀眾欲罷不能，但「星期三」曾經是Christina Ricci身上沉重的標籤。童星時期太過強烈的角色特徵，讓她的戲路好一陣子無法擺脫陰沉或搞怪路線。Christina Ricci曾在過往的採訪中承認，有段時間認為自己永遠拿不到愛情片女主角的工作，因為大家對她已經有了一個既定的印象。甚至連應該是眾人所羨慕的娃娃臉，也成為阻礙她接下許多角色的原因，理由是「看起來太少女」。面對外界鋪天蓋地對其外貌的評論和刻板印象，Christina Ricci選擇用一部又一部的作品，以實力證明自己身為演員的多變。「關於被定型這件事，我是隨著時間的推移逐漸克服的。我刻意接不同類型的工作，扮演了很多不同的角色，直到這些努力足以壓倒我之前被定型的印象。」

禮服，Sportmax。

撕下刻板標籤

Christina Ricci的才華有目共睹，從電視劇、獨立電影到熱門院線片，她演活了黑色喜劇《對抗性誘惑》的Dedee Truitt和《水牛66》的Layla，兩部作品都入圍金球獎最佳喜劇類電影女主角； 而她在《女魔頭》飾演女配角Selby Wall，與Charlize Theron同台飆戲，更是讓觀眾看見她精湛的演技，當Charlize Theron以該片獲得奧斯卡影后時的致詞，更直接指出Christina Ricci才是這部電影的「無名英雄」。在影壇走跳了30多年，Christina Ricci成功跳脫「怪怪少女」的印象，但從未摒棄自己與生俱來的怪奇之美，她的獨特氣質隨著歲月與歷練，幻化為一個又一個引人入勝的角色。她主演電視劇《持斧的女人》，創下極高的收視率；而心理驚悚片《逃離瘋人院》詮釋傳奇女記者臥底瘋人院的故事，徹底實現了「把缺點變成焦點」的華麗蛻變。

洋裝，Simone Rocha。

好好享受當下的自己

長年在影視產業工作，也讓Christina Ricci對於美的定義有著社會觀察家的見解，「世界曾經簡單得多，如果有人因為外貌焦慮而困擾，我們會說『不要拿自己和別人比較，你就是你』之類的話，但如今我們的文化變了。」她認為，現在如果想擺脫焦慮，會強烈建議年輕人「暫時遠離社群軟體」，停止沒有意義的比較。「滑社群軟體時都該意識到，有些人花很多錢和心血維持美貌，是因為他們的職業是基於外表，但除非你的工作很看重外貌，否則應該把注意力放在能提升自己能力的地方，例如頭腦。」她笑著說，如果可以的話，她想對20歲的自己喊話：「現在的狀態就是最好的！不管你現在對長相或身材有什麼不滿意之處，20年後反正只會更糟，不如趁現在就好好放鬆享受一下吧！」

回顧30餘年的演員生涯，Christina Ricci認為自己在生活中領悟了很多事情，「不管在任何領域，都應該保持著創造力，特別是如果你想成為一名演員。」而在她心目中，成功之道就是「持續做自己擅長的事情」，她說：「如果你擁有一些獨一無二的特質，一定要擁抱它。過程中可能會有巨大的壓力和困難，但這會培養你成為『唯一』能做某件事情的人，這樣的努力絕對是值得的。」

【完整內容請見Harper’s BAZAAR雜誌 2023年3月號】