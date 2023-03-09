從理工資優生走向演員之路 南宮珉的優雅戰役：靠名聲的時代已過去

【photographs_KIM YEONGJUN,realization_JERRY HSIEH,text_CHRISTINE LEE,hair_HAM HYE RANG,makeup_SEUL-A,stylist_OH JIHEE, SON YESEU,video_BANG EUNJIN,agent _HYEWON ANGELA CHOI,editor_ANGELINE HSIAO】

本期BAZAAR MAN邀請到憑韓劇《千元律師》大放異彩的南宮珉拍攝封面。他在訪談中提到，剛入行時，毫無背景也沒有豐富演戲經歷的他，常被導演糾正調教，經過20年的磨練，他容貌魅力絲毫未減，實力卻大翻倍。南宮珉用自己的步調與優雅，打了一場漫長卻漂亮的戰役，向世界證明自己。

雖說演員的使命總是在詮釋各種角色，但我們確實可以用「千變萬化，絕不打安全牌」來形容南宮珉（Namkoong Min）的演技與戲路。儘管過程有起有伏，有時光速前進，有時遭遇窒礙，不過南宮珉仍舊秉持哥式熱血，持續讓我們見識他美好且溫柔的戰鬥力。

南宮珉在2022年的韓劇《千元律師》中演活了搞笑正義律師「千智勳」一角，憑著細膩的演技、時髦的西裝墨鏡打扮，讓自己在眾多律政劇中脫穎而出。這位有著甜美微笑，當初以「小裴勇俊」名號打入演藝圈的男星，中間幾度走上「歹路」演出大反派（像是《Remember──兒子的戰爭》），雖不乏戀愛輕鬆小品《美女孔心》或是熱血體育職場劇《金牌救援》作為鞏固市場的保證，但他最後還是以《監獄醫生》、《千元律師》這般具有厚度的演出，為自己的履歷交出亮眼的成績單。

雖然剛入行時，毫無家世背景也沒有豐富演戲經歷的他，常在片場被導演做各種糾正調教。但經過20年歲月的鍛鍊，他容貌魅力絲毫未減，實力卻大大翻倍，這就是哥的逆襲──用自己的步調與優雅，打一場漫長卻漂亮的戰役，向世界證明自己。

理工資優生的演藝夢

南宮珉求學時是機械工程系的模範生，卻因為喜歡上演戲而走向演員之路。過往的邏輯訓練，對日後成為演員的技巧運用，有什麼幫助嗎？他認為，用理性分析感性聽起來也許自相矛盾，但站在為了徹底地琢磨與理解角色的立場上，分析與邏輯是必不可少的。「理性的思考方式幫助我很多。我選擇在進入片場到開拍前，以邏輯性的方式分析情感，開拍後將邏輯放在一邊、只交給情感去演戲。」

他提到小時候觀賞電影《女人香》時，飾演盲人的Al Pacino完美而充滿張力的演出深深烙印在他心上，幾乎要把角色的舉手投足和對話都背起來。而近代則是《蝙蝠俠：黑暗騎士》裡，Heath Ledger飾演的小丑，手拿面具、以背影姿態坐車子前進那一幕令他印象最深刻，「在我心情不好、憂鬱，或無事可做時，不管在什麼情況下，只要一播出這部電影，就會令我著迷。」而無論是《女人香》或《蝙蝠俠：黑暗騎士》，他鍾愛的角色都帶著複雜多面的性格，也許從那時起，南宮珉就迷上了鑽進一個爭議角色的腦袋裡，用他的眼睛詮釋世界的魔力。

外套、褲、襯衫，Loewe。

演員的世界沒有二元對立

幾乎可以說，南宮珉一踏進演藝圈就不是往帥氣多金的標準男主角形貌靠攏，而是偏好那些註定要跟著劇情一起經過血肉錘鍊的陪襯角色。難怪幾年打滾下來，觀眾喊他「國民惡人」（在《看見味道的少女》裡，他甚至是殺人魔）、「萬年配角」，乍聽雖不甚正向，卻也肯定了他在某些領域儼然成精，已在大家心中留下不可磨滅的印象。

「不論反派或正派，配角或主角，對我來說都是一視同仁的角色和演出。與其說因為飾演某個特定角色而產生特定觀點，不如說從表演的角度來看，我認為他們都是一樣的。我比任何人都更有信心去熱愛表演，也因為這樣的堅持才能造就今天的我。」

南宮珉看出去的世界沒有二元對立，不論善惡或成敗都只是普世價值的短暫體現，走進眼前這個角色的內心，把他的人生過好過滿，才是演員之道。不過他也曾在過去的訪談提到，自己竭盡所能完成一個角色後（尤其是動作諜報影集《黑色太陽》，他在裡頭飾演國安情報員），有時必須學習從中抽離，甚至會有很長一段時間處於空虛感之中。

名聲如浮雲，實力才算數

「經歷過《黑色太陽》那時的情緒後，我對於演員該如何有效且有意識地排解這樣的情感而思考了許久。還好後來我發覺：比起在過去的回憶中停滯不前，我更應該要為了即將到來的事務而努力。現在，我也持續努力地在作品結束時，毫無眷戀地送走前一個角色，並開心地迎接下一個角色。」

哥真的有練過。南宮珉藉著《千元律師》的千智勳這樣圓滑又正義，渾身充滿驚喜的人物，證明自己可以舉重若輕地扛起演員應擔之重。他聊到當初為了立體化千智勳的人設，從其所穿的格紋西裝、髮型、戒指、太陽眼鏡，甚至過往故事的建構都花費不少心思。「多虧劇作家讓我將這些想法反映在角色上，才能完成我想像的千智勳，也因為我積極參與這部作品與主導角色的誕生，他對我的意義及情感也與眾不同，真的非常開心他受到很多人的喜愛。」

觀眾的喜愛是肯定的，但他也一度憑著《金牌救援》與百想藝術大獎的影帝獎座擦身而過，引起眾人惋惜。為此他還安慰該劇劇作家李信和說：「靠名聲的時代已經過去。」南宮珉篤定表示，這世上為了自己目標而努力的人這麼多，「我認為不應該以那些人還未達到目標為由，而輕視他們的熱忱。我們要以人的實力、真心、努力和熱忱，而非聲譽，來評價他的成就。」

襯衫、褲，Peter Wu。

當個讓後輩放心接近的前輩

此話像是說給現在的自己聽，也像是給那個剛入行，在片場還不得要領的南宮珉聽，甚或是千千萬萬個不管是在演藝或其他行業，追逐著夢想前進的後輩聽。名聲只是一時，對自我的追求才是不斷前進蛻變的動力。直到他也成為提攜後進的哥，才能如此榮辱不驚、自在寫意地闡述這道理。

他提到入行後第一個對其熱情以待的前輩是劉俊相，不僅給予他很多戲劇專業外的安慰與幫助，也促使他自許成為會讓後輩們想要主動、放心接近的人。「尤其是那些演技出色卻對演員之路感到茫然的後輩，我能夠分享自己一步一腳印、慢慢走來過程中的感想與學習，並以此為基礎給予建言、積極地幫助他們完成目標。」

熱血不是年輕後輩專屬的特質，在南宮珉這樣的哥身上，我們更能感受「被生命凝鍊過的熱血」，是多麼可貴又具鼓舞力。哥的寶劍越磨越亮，卻是拿著它來跳舞而非殺戮。他聊到目前正在準備一部名為《戀人》的史劇，「我認為它的敘事結構嚴謹、內容引人入勝，是個如『綜合禮包』一樣能獲得很多觀眾喜愛的作品，也令我非常期待。未來，我會努力成為一個為觀眾著想、讓觀眾開心的演員，不辜負許多人的期待和喜愛。」哥的謝幕詞照舊圓融周到，而哥的下一步，依舊會療癒你的心。

【完整內容請見Harper’s BAZAAR MAN雜誌 2023年3月號】