退伍後重返鎂光燈 朴寶劍回憶演藝之路：練習與結果成正比

【photographs_SHIN SUNHYE;editor_LEE JINSUN;hair_TAEMIN;makeup_LEE YOUNG;set styling_HAN SONGYEE;assistant_SHIN YERIM, JUNG MINHO;translation_PTSGI;realization_TRACY LEE】

2月份BAZAAR久違的迎來雙封面之星拍攝，首先登場的是人稱「韓國美男子演員」的朴寶劍。出道12年，回憶起新人時期，曾期許自己在演藝之路上保持真誠與謙虛。拍攝第一部長篇電視劇時，認真的他不僅背下大家的台詞，甚至主動拜託前輩指導。出道多年的他始終將「練習與結果是成正比的」這句話牢記在心。

無論是耀眼的聚光燈下，或身處黑暗之中都在默默閃耀的他，也是最適合被形容為「美男子」的演員──朴寶劍，時隔兩年終於回歸了。於去年四月退伍的朴寶劍，以更為成熟、俐落的面貌現身各大頒獎典禮與活動，並且躍升為Celine全球大使。他談起自出道以來的成長歷程，以及與Celine間的微妙連結。

Harper's BAZAAR（以下簡稱HB）：從2011年以電影《盲證》出道至今，演出資歷已有12個年頭；現在的你比起著重職業生涯的發展速度，是否更看重方向；相較對於演技的精進琢磨，是否更重視未來前景呢？

朴寶劍（以下簡稱朴）：我認為這是息息相關的。對演戲有未來展望才能找到方向，找到方向才能磨練演技，而磨練時就能讓自己邁開步伐加速向前。但事實上，我在入行的初期，確實也有未來期許。

上衣、褲、手鍊，CELINE HOMME BY HEDI SLIMANE。PHOTO CREDIT：SHIN SUNHYE。

HB：你在新人時期曾懷抱什麼樣的期許呢？

朴：「保持真誠與謙虛」。

HB：你是從何時開始真正對演戲產生興趣呢？

朴：差不多是在拍攝《完美媽媽》的時候。那是我的第一部長篇電視劇，而且同劇演員都是我過去只能在電視上見到的大前輩們。記得當時的我抱著絕對不能NG的心態，不僅背了自己的台詞，還背下其他前輩的所有台詞，甚至還到裴宗玉前輩的休息室拜託她和我一起排練。那是我第一次感受到「啊，原來這就是對話的力量」。雖然已經出道12年，但是我知道自己還有許多不足的地方；我很認同一句話——「練習與結果是成正比的」。

上衣、夾克，Celine Homme by Hedi Slimane。

HB：你曾想過若不當演員，會過著什麼樣的生活嗎？

朴：當然有。我在服兵役期間考取了理容師的證照，考到當下真的非常開心，也因為這樣，身邊朋友當兵時的頭髮都是我理的。一開始還是有點生疏，但隨著時間慢慢累積了不少經驗，所以我曾經想像過以髮型師為業的自己。誰知道呢？說不定在哪個多重宇宙的朴寶劍並沒有成為演員，而是開了間髮廊（笑）。

HB：不久前，你成為Celine首位全球大使的男演員，主因是你和Celine或設計師Hedi Slimane有著共同特質嗎？

朴：我不確定這是否為Hedi Slimane的本意，但根據我上回參加時裝週後的印象，這系列服裝流露著一種閃耀卻不致太浮華的氣息，且此種閃耀並未搶走所有風采，同時散發著玩世不恭的風格。因此我想以既非沉重，也不太輕浮的方式來作表現。今天的拍攝工作對我而言，就如同以演員身分參與一部作品；雖然我想好好地呈現Celine的特有形象，但我不像模特兒們怎麼穿都很帥氣（笑），因此拍攝時我在肢體、眼神、表情等細微的詮釋上，下了不少功夫。

HB：你對當代藝術似乎有著濃厚興趣，對嗎？

朴：藝術對我來說，確實是很好的刺激和靈感來源。在看展覽時，我會感受到作品中無論是顏色還是線條，每位藝術家總能展現如此不同的個性和深度。所以我想，也許我曾經錯過的每一刻，都有可能成為某人的藝術；也因為這樣，我想留下些什麼的慾望也越來越強烈，可說是成了我身為演員想挑戰各種類型戲劇和角色的動力，更讓我想盡快開始演戲！

【完整內容請見Harper’s BAZAAR雜誌 2023年2月號】