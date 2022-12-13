聖誕決勝負！林映唯曝未完成夢想 宋柏緯：找回初心「做這事」是唯一方法

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聖誕節將至，BAZAAR特別專訪到小美林映唯及宋柏緯。模特兒出身的林映唯，回憶自己走上演員之路，自認比較像被命運推著走，從一開始當模特兒覺得好玩拍廣告，演電視劇，逐漸走進大螢幕。影歌雙棲的宋柏緯，今年與柯震東合作《黑的教育》，和蔡凡熙、朱軒洋同場飆戲。也與多年圈內好友林映唯共同創作數位單曲〈誰也還醒著〉，並選在她生日11/5發表，帶有「生日禮物」的意涵，兩人好交情不言而喻。

有別於以往的聖誕節溫馨氛圍，本次BAZAAR邀請到林映唯與師弟宋柏緯，以紅與白各據一方，相互挑戰對決，為今年聖誕節玩味出別有生趣的氣氛！

全方位才女 林映唯綻放光芒

從模特兒出身跨足戲劇，林映唯近年跨足大螢幕成績斐然，最新電影作品《芽龍》首度與新加坡跨國合作，表現亮眼！也與宋柏緯合作推出音樂作品，展現好歌喉。這次兩人分別擔任特別企劃封面人物，相互較勁之餘，也分享彼此對於聖誕節的願想。

甫落幕的金馬59，林映唯（小美）睽違四年，再度與入圍今年金馬獎最佳動作設計的《芽龍》劇組登上紅毯，她興奮談到：「很開心，上一次參加金馬是四年前擔任遞獎大使，跟這一次坐在台下的感覺還是有點不一樣，可以很感受到很多電影人熱愛電影的熱情。」

這次小美在驚悚片《芽龍》飾演一位紅燈區的性工作者「香格里拉」，堪稱從影以來挑戰最大尺度，她談到：「服裝跟肢體動作都跟導演討論很久，還特別學習性感勾人的舞蹈，很大的突破。」為了飾演這個角色，她事前也到新加坡芽龍紅燈區參觀，「一開始進去覺得很赤裸，因為每個房間的每個角落都是鏡子，對我而言超有壓力，會來做這份工作一定是不得已向生活低頭的人，每一個角度都會被反射出來，沒有辦法躲掉，很像被困在籠子裡的狀態。」預計明年4月6日在新加坡上映，期待台灣影迷也能早日看見小美的新作！

米色斗篷大衣，GUCCI；米色毛呢短褲，SANDRO；珍珠耳環，VERSACE；紫色鍊包，CHARLES & KEITH。

當演員成為一種使命

看似順遂的戲劇之路，小美坦承挫折與迷惘一直都存在，她談到自己會走上演員之路，比較像是被命運推著走，從一開始當模特兒覺得好玩拍廣告，演電視劇，逐漸走進了大螢幕。她也曾一度覺得自己進步得很慢，看到同期演員已有好成績，曾懷疑自己的能力，「過去我會過度檢視自己，有很長一段時間不開心，後來邊走邊調適，回歸自身，每個人的速度本來就不一樣，專注在把當下的事情做好，只要現在比過去有進步，就是成長。」

漸漸地，小美在演員這個角色找到了使命感，她不再只專注自己，更希望將能量透過表演傳遞給觀眾，她深刻體會：「有時候做一件喜歡的事情，中間一定也會遇到很多不喜歡的事情。可是當你走進戲院，看到觀眾的反饋，那種成就感很迷人，可以蓋過所有不喜歡的事情，一切都很值得。」她會收到來自影迷的訊息，告訴小美因為她的表演，找到生命的出口，看似很小的事情，卻對他人的生命意義重大，這些都是支持她表演的力量。談到未完成的夢想，小美說：「希望可以入圍戲劇的個人獎項，算是給努力的自己一個肯定。」

曾是樂團主唱 疫情嘗試音樂創作

多才多藝的小美，去年因為疫情許多拍戲檔期延後，決定利用空檔與同門藝人宋柏緯一起創作歌曲，去年發行了個人單曲《誰也還醒著》，今年則與宋柏緯合唱《St. Lover》，好聲音令所有人都驚艷！其實小美從小愛唱歌，除了參加合唱團，還在學校玩樂團當過主唱呢！

小美談起宋柏緯：「我們兩個都是天蠍座，生日只差一天。剛開始覺得他有點難親近，是愛耍帥的男子，後來發現他其實是一個奇怪的人，有些點跟一般人不一樣，但是很可愛，他會觀察到別人看不到的地方，心思很細膩。」今年合唱的《St. Lover》講述一對即將分離的情侶，最後決定展開一場旅行。「我覺他寫的歌都超難，很多氣音、呢喃、假音，非常難唱，氣要很飽滿，要傳遞的很遠，又要很扎實，可能想要刁難我！但是，是全新的嘗試，很不錯的體驗。」小美笑著說。

小美穿搭哲學Less is more

時髦的小美，很有自己的穿搭風格，她分享自己的穿搭哲學：「Less is more！不用很多重點，簡單的上衣跟下身，例如：上窄下寬或是上寬下窄的搭配。」她鼓勵大家盡量去嘗試各種穿搭，會更懂得如何凸顯自己的優點。

喜歡飾品的她，最喜歡耳環，她指著自己可愛的耳朵說：「因為我有一點小招風耳，超適合戴耳環，容易讓妝容有重點，戴大一點的耳環，顯得臉小。」包包的部分，小美喜歡好搭配的黑色包包，絕對百搭，卻不一定耐髒，她笑著說：「平常我喜歡帶黑色大包包，有一次不小心化妝時，整個粉底液大爆開在我的包包上，沒想到回家洗也洗不掉。所以黑色不一定耐髒！」鞋子她喜歡平底鞋或拖鞋式的鞋子，不會看到腳趾的包鞋，套上去就可以方便出門。

聖誕節要有儀式感

聖誕節即將到來，小美希望收到什麼禮物呢？「我想要一幅大概像一面牆壁這麼大的畫，因為家裡有一面白牆，我想找一幅適合放的畫，最好是現代風格。」平常送禮物，小美會看對方需求，透過日常生活觀察對方需要，贈送實用的禮物。至於小美收過什麼印象最深刻的禮物呢？她笑著說：「我收過爛禮物，過期的年曆。」眾人大笑，真的很爛耶！小美困擾說：「對啊，過期年曆真的沒有用途耶！」至於心目中理想的聖誕節，小美談到：「儀式感對我來說很重要，希望可以參加一個有dress code的聚會，跟三五好友溫馨聚會，簡單的吃吃東西，就很快樂。」

面對新的一年，小美期許自己：「後疫情時代，大家的狀態會有一種不自覺的焦慮，希望大家都可以好好善待自己，不要過度嚴格檢視自己，放寬心。保持開放的心去接受未來的事情，並且多給予別人愛。」最後她送給對讀者們一段話：「如果你有一個結打不開，就把它繫成蝴蝶結。」小美體悟所有事情的難，都在於看事情的角度，只要換個角度想，人生就會海闊天空！

慢鏡頭 譜出聖誕祝福

影歌雙棲多年，宋柏緯無論演出、音樂創作都相當出彩，這次聖誕節前夕，他和好友林映唯分享對彼此的看法，還有關於聖誕節，那鮮少跟人分享的往事。

影歌雙棲、才華洋溢的全方位才子宋柏緯，無論是演出或是音樂創作，都頗受讚譽。今年依然是馬不停蹄，交出了和柯震東導演合作的《黑的教育》，四帥合作，和蔡凡熙、朱軒洋首度同場飆戲，挑戰犯罪驚悚情節，角色演出跨度極大，非常痛快。

而和多年圈內好友林映唯（小美）共同創作的數位單曲〈誰也還醒著〉，特意選在小美生日的11/5發表，既有「生日禮物」的代表意涵，發表後的好聲量，也讓人驚豔於兩人的好默契，及宋柏緯身為製作人的功力，同年兩人更有另一首創作單曲〈St.Lover〉，以搖滾曲風為「沒有明天的戀人們」唱出迷幻的公路之旅，十分有故事性。

如今，在溫馨團圓的聖誕佳節前夕，《Harper’s Bazaar》邀來兩位好友分別聊聊對彼此的看法，也透過佳節的回憶分享，一窺宋柏緯的內心世界。始終像個開朗大男孩的他，總在音樂作品中表現對生活的奇想，曲風像是夢境與現實的交界一般，輕快且迷離，每一首都述說著都會生活的故事。

幻想破滅就是長大的開始

「小時候的聖誕節真的比較有氣氛，附近的小學都會有人在街上唱聖誕歌，還有人扮成麋鹿、聖誕老公公。」聊起聖誕節的回憶，宋柏緯覺得都是童年居多，家中還年年都會佈置聖誕樹，父母也都依照傳統，會將禮物放在樹下，氣氛非常溫馨，「但我還是七歲的時候，對聖誕老人的幻想就破滅了」他笑說，若不是動畫電影裡，被巧虎發現了這世上沒有聖誕老公公，他也不會一夕長大。他無厘頭分享，認為這應該就是「登大人」的時刻。

至於給來年的祝福呢？他想起了最喜歡的外婆，「因為疫情很久沒見到外婆，她是非常虔誠的基督教徒，我希望能去找她一起過聖誕。」自小和外婆感情甚篤的他，也會陪著上教堂做禮拜，那是最溫暖的回憶之一。然而忙碌了一年，宋柏緯確實工作行程滿檔，幾首和小美合作的單曲創作，電影作品，甚至還在空檔寫了九首歌，預計明年會發表全新專輯，隨著逐漸解封，他也大呼想出國旅遊，去日本泡個湯，轉換心情。

黑色金線襯衫，SAINT LAURENT；珍珠戒指，VERSACE。

最有「反差萌」的合作夥伴

和宋柏緯對談的過程會發現，他是個反應奇快的人，善於觀察、思考，適時給予反饋，恰到好處的幽默感，非常舒服自然。至於做音樂卻完全是另外一層思考，「其實我創作滿依賴畫面的，如果我正要譜一首曲子，我會反覆播放一段電影畫面，去想像這段畫面可能的音樂。」談起和小美的合作，雙方像是自然地拋接球一樣，以一段又一段的畫面，拼湊出腦海中的音樂電影。

「如果用畫風形容小美的話，就是個抽象畫家，她會用有電影感的畫面或鏡頭，來形容故事，反而不是先給旋律。」宋柏緯提及和小美的合作，像是互相述說電影製作一般。比如，他們會說：「一個在滑軌上的慢鏡頭」或是「奔跑的兩人」再來一個，然後下一個，逐步的把故事拼湊起來，光影此時就化為旋律，譜成曲目，最後才由宋柏緯寫下歌詞。

善於用音樂說故事情節，兩人的好交情卻是有個轉折。「我最早其實覺得她外表滿冷酷的，看很多雜誌專訪好像都很冷靜，但認識後發現其實個性滿可愛的。」宋柏緯回憶道，如果要形容，大概就是「反差萌」吧，開始一起工作後發現，小美沒那麼難親近，是個好相處的人。「所以今年聖誕節，就滿想送她一個大包包的，因為她瘦瘦的一個小女生，背一個超大旅行包，應該滿有趣的。」他依然不改有點調皮的心態，也足見兩人的好默契。

新作品與給未來的聖誕祝福

「今年和《黑的教育》劇組們也有舉辦禮物抽獎，當然最希望的，還是明年的台北電影節能有好成績。」聊起今年的工作夥伴，新片《黑的教育》入圍金馬多項，更是明年電影節看好的新銳導演作品，宋柏緯衷心期盼著好票房，也感念今年和夥伴們的合作。給予新電影聖誕祝福，至於新專輯的計畫呢？

「目前已完成九首，正在編曲和後期製作中，講的是今年一年的心情轉折。」今年對他而言確實變動，工作滿檔，又再度回到家鄉，忙碌之餘也經歷了一段調適。「一開始沒有歸屬感，醒來的時候不是黃昏，就是清晨，一面工作，好像分不清一天怎麼結束。」宋柏緯分享，這一年的經歷和生命過程滿像的，找不到交界，對於結束一段關係或緣分，好像都沒有定論。

「所以要提醒自己，好好的面對是唯一方法。」無論是回家，找到自己的方向，他真誠分享，或許在新的一年來臨以前，給自己最好的聖誕禮物，就是找回自己的初心吧。

【完整報導及更多精彩內容盡在《Harper’s BAZAAR》國際中文版12月號】