基金當次配息率 應為投資人參考指標

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

金管會今年1月要求投信業者，6月後發行基金將全面禁止揭露「年化配息率」。綜合投信法人觀點，除了新制度立意良善、避免誤導投資人外，若喜好配息需求的投資人，應參考「當次配息率」等相關數據。

金管會要求投信業者在6月後，全面禁止揭露「年化配息率」，包括在台灣市場發行的境內基金外，境外基金也同樣被要求禁止公布。

綜合投信法人觀點，表示認同金管會新制立意良善，避免初步入投資市場的投資人被誤導，並有效遏止市場上以「年化配息率」為宣傳訴求的亂象。

由於ETF商品競爭激烈，有業者透過拉高收益平準金或資本利得的占比，衝高單次配息率，進而換算為過度美化的年化配息率，吸引投資人買單。

不過，配息實際來自成分股股息的占比較低，無法真正反映投資產品的狀況，日後若遇市場變化，無法透過「乾坤大挪移」配出相同水準時，會讓投資人受傷。因此回歸產品本質，以最實際的「當次配息率」取代有推估預測性質的「年化配息率」會更客觀。

法人進一步分析，對於某些突然在單月調高配息金額的基金，「年化」配息率會突然上升，容易誤導喜歡追逐高配息投資人去搶進，但實際上突然升高的配息率可能只是暫時性現象。

從業者的角度而言，若要給有配息需求的投資人更穩定的配息機制，會建議以「穩定月配息值」的角度來設計配息制度。

法人舉例，基本做法上，若是債券型基金，可以在每年年初預估目前投組中的債券殖利率，再推算出合適的年化配息估計水準（例如：6%），換算成每個月可以配發的「穩定」息值（例如：10元淨值的基金，年度配發0.6元，每個月0.05元）。

月配息 金管會

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