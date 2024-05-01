美科技股波動超大總怕被割韭菜？摩根投信：長期投資

科技股股價波動高，總是讓投資人不知該在何時布局、或不知道該在何時退場。不過，摩根投信指出，只要是長期投資，以科技為主的成長型股票仍是美股首選。

摩根資產管理統計，無論是近十年來的年化報酬率、2023年的全年報酬率、從疫情前的高點（2020年2月）開始布局、或是從疫情時的低點（2020年3月）開始布局，美國大型成長股表現都優於其他大、中、小型的價值股，也優於大盤。

摩根投信指出，科技股的波動雖然大，但從長期投資的角度來看，卻是美股投資的首選。不過，除了科技股以外，美股其實還有更多機會。去年的漲勢雖是由科技股帶動，但美股還有更多利多尚未反映。只要採取多元配置的方式布局美股，更可以掌握美股產業輪動的特性。

摩根投信指出，FactSet數據顯示，去年美股大盤漲幅有87%是由漲幅前十名的企業所貢獻，但這些企業對美股大盤的獲利貢獻卻又只占20.7%，可見美股還有很多隱形利多仍未反映，這些企業的獲利貢獻占大盤的比重高達79.3%。

以摩根美國企業成長基金來說，精選60-90檔個股，鎖定具高獲利成長前景且基本面質優的股票，不局限於科技產業，廣泛挖掘不同產業的成長題材。目前基金的產業比重以科技股占53.2%最多，再來是非核心消費股的22.4%、健康護理股的9.6%。