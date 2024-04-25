非投等債 吸引力強
根據Morningstar資料，截至2月底止，台灣人投資債券主動基金總資產規模為新台幣2.1兆元，其中，非投等債基金規模7,701億元，占比約37%。
反觀整體債券ETF規模2.2兆元，非投資等級債ETF規模卻僅98億元，占整體債券ETF比重僅0.4%，顯示非投資等級債ETF成長空間可期。
凱基美國非投等債ETF（00945B）經理人鄭翰紘表示，中東地緣政治衝突與美國聯準會降息的腳步發生變化，加劇近期市場對高評價資產的修正，投資人對於固定收益的需求益發強烈，兼顧殖利率與違約率平衡的「新中間路線」非投資等級債，投資吸引力浮現。
鄭翰紘進一步說明，剔除低評級CCC級債的非投資等級債ETF，既可以有效降低成分債的違約風險，又可以提供相較公債與投資級債更高的票息率與殖利率。
以00945B所追蹤的指數來說，長期平均違約率僅2.46%，截至4月19日為止，票息率6.31%，殖利率則有7.92%。
在預期高利率環境會持續更長一段時間的情況下，具備殖利率與票息率雙高優勢的非投資等級債，相對能滿足領息一族的現金流需求。
而透過在台股掛牌的非投資等級債ETF，還可享受交易門檻低、手續費相對便宜的優勢，不失為布局收益型ETF的另一種投資優選。
富蘭克林華美投信表示，投資人可採用多重資產配置強化投資組合，透過股債性質兼具的特性，達到隨漲抗跌的投資成效。
抗跌方面，在市場情緒波動的時期，債券性質能夠有效的抵禦波動。
此外，聯準會勢必會使利率正常化，不論是以中期投資抑或資產配置的角度，布局非投等債可望進一步優化資本利得增長與債息收益的機會。
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