三大亮點助攻 日股續揚空間可期

2023年日股漲幅領先全球主要股市，亮眼的表現延續至今年，日經225指數與東證指數紛紛創下歷史新高。雖然近期受到國際因素影響震盪整理，但面對這30年一遇的行情，投資人不免關心日股未來的成長動能是否能持續？在日本資產管理業首屈一指的野村資產管理認為，日本股市可謂脫胎換骨，多頭行情才剛剛開始，加上在三大利多 – 長期價值面被低估、薪資上漲帶動內需與經濟回溫以及公司治理革新的帶動下，日本股市仍有極佳的成長潛力，值得加碼布局。

野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成 (Mitsunari Kawano)表示，與全球股市相較，日本股市的盈餘殖利率(Earnings yield)自2015年以來長期處於被低估的情形，目前位於近50年以來被低估較多的水準。此外，日本經濟仍在復甦軌道上，名目GDP 已來到長期趨勢線之上，惟實質GDP仍在疫情前水準，且與其他各經濟體相比，日本實質GDP回復至2019年(疫情前)水準的幅度偏低，尚不及2.5%，明顯低於中國大陸(逾20%)與美國(近10%)，顯示日本經濟仍處於復甦的初期階段。

疫情後日本經濟的復甦是由內需帶動，日本家庭在疫情期間的強迫儲蓄以及實質收入增加均有助於支持消費，另外，日圓貶值所吸引的觀光人潮亦有助於刺激內需消費成長，根據日本觀光廳統計，2023年前9個月外國觀光客的總消費金額即已高達4兆8190億日圓，與2019年全年的總消費金額相等，而2023年全年更突破5兆3065億日圓，相比2019年成長10.2%，一舉成為歷史新高，觀光收入帶來的效應可望超越原先預期。

河野光成指出，日本從通縮轉為通膨以及薪資的成長，將是2024年帶動日股持續成長的重要關鍵。日本最大聯合工會 Rengo於3月15日公布2024年春鬥結果， 針對大型企業調薪幅度達到5.28%，調整幅度是自1991年以來、近33年來最大的一次。日本勞動力的短缺也影響了薪資調整，企業必須花費更多成本以維持足夠的勞動力，因此企業獲利能力成為影響薪資調整的最主要因素，這也促成了企業合併的潛在機會，有助於提升股東權益。

公司治理的革新仍是引領日股出現結構性轉變的主要因素。東京證交所(TSE)公布截至2023年底已按要求揭露改善股價淨值比(P/B ratio)行動的企業名單，藉此激勵其他公司跟進。同時再頒布新規，要求在主板上市公司自2025年3月起必須使用英文揭露重要訊息。東證主板已有40%開始揭露東京證交所要求的公司治理相關資訊，股價也有明顯提升。目前仍有許多企業待揭露公司治理細節及提升股價淨值比，預計將持續成為未來日股的另一波上漲動能。