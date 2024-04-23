台股基金定期定額 夯

定期定額3月扣款金額前十強的台股基金出爐。自去年下半年來，十檔基金已連續九個月蟬聯最熱門定期定額台股基金榜單，若以長線績效來檢視，十檔基金近五年來全數皆漲逾100%。

法人表示，隨著科技業進入淡季，投資人可先靜待市場變化、伺機汰弱留強，或運用主動式基金定期定額布局。

十檔熱門定期定額台股基金績效

CMoney統計，3月定期定額扣款金額前十強的台股基金中，有五檔近五年來繳出了超過200%以上的報酬表現，包括統一奔騰基金、野村優質、安聯台灣科技、安聯台灣智慧、統一黑馬，報酬率在283.5％至238.1%之間。

另外，安聯台灣大壩、國泰中小成長、統一全天候、統一大滿貫、復華中小精選，也皆繳出了176.6％至122.2％的報酬表現。

統一投信台股團隊表示，近日中東地緣政治衝突推動外資流出台股，加上美國最新的通膨數據高於預期，市場對聯準會今年降息的預期時程持續延後且幅度下修，使台股陷入震盪，但下半年美股企業獲利轉正，將有機會帶動今年獲利成長預估達到雙位數，使台股中長線仍看多，整理後仍有行情可期。

安聯投信台股團隊指出，就產業面觀察， AI人工智慧帶動結構性的成長動能，半導體整體狀況明顯好轉趨勢不變，IP（矽智財）、ASIC（客製化晶片）長線成長能見度仍佳，建議持續留意雲端伺服器、車用電子、先進製程等成長趨勢，以及綠能、儲能、重電等傳產股機會。

題材上，安聯投信台股團隊表示，可聚焦美國GPU大廠發表AI伺服器MGX模組化架構，有望帶動電源供應、散熱及伺服器遠端管理晶片（BMC）相關族群價值鏈值得持續關注，例如散熱技術由氣冷升級至水冷；新架構採用小晶片（Chiplet）互聯架構，亦嘉惠先進封裝族群。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠補充，休息往往是為了走更長遠的路，在投資股市若遇回檔修正，往往都是個不錯的中長期買點。

根據統計，過去八年若在台灣加權股價指數回檔10%內時進場投資或加碼台股，分別持有60、120與240交易日後，平均而言都是正報酬，漲幅從3.1%至11.6%不等，表現不俗。