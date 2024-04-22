組合平衡基金 降低資產風險

國際貨幣基金（IMF）4月上修今年全球經濟成長預測，美國與部分新興市場表現強勁，帶動全球經濟，今、明年全球實質GDP成長率預估皆為3.2%，但法人提醒，短期需留意波動度控管，可透過組合平衡型基金掌握投資機會，也降低單一資產風險。

美國聯準會（Fed）降息不確定性增加、Fed 官員發表鷹派說法、半導體龍頭廠下修全球半導體產業展望、中東局勢再生變化等事件疊加效應，市場風險趨避下使得近期股債市出現明顯修正。

組合平衡型基金績效

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，近期全球股市出現一定程度的跌幅，主要反映短期漲高後的估值修正，回歸基本面，歐洲央行有望將在今年6月開始啟動降息周期，美國就業及消費的強勁，聯準會年內仍具備降息1~2碼條件，估值修正高機率為短期事件。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，從公開市場操作來看，美國資金市場領先降息預期而呈現寬鬆，聯準會逆回購使用量明顯下降，意味著市場資金得到活化，導致準備金規模增加，擴張金融流動性，市場資金仍屬充沛。

在利率風險趨緩下，全球股、債市皆有投資機會，股市可關注於美國、台灣、日本及韓國等科技含量較高的市場，債券則以信用債券為核心。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，美國經濟表現強勁，3月ISM製造業指數由前月的47.8大幅回升至50.3，歷經16個月緊縮後再度回到擴張區間，新訂單指數51.4，為連續兩個月回升，惟PCE物價三個月與六個月年化增速均回升，顯示短線通膨下行力道減緩，因通膨僵固性持續，導致聯準會官員態度轉鷹，今年第一次降息時點恐落在6月之後，降息幅度也恐將減小，導致近期金融市場大幅震盪，尤其美股修正幅度加大。預期股市短期以震盪整理格局為主。