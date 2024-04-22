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利空籠罩！新興亞股全面走跌 越南下跌8%最弱

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額。(資料來源：彭博，中國信託投信整理，2024/4/19)
外資對亞洲股市買賣超金額。(資料來源：彭博，中國信託投信整理，2024/4/19)

中東衝突尚未見遏止之勢，加上市場對美國貨幣政策路徑的擔憂加劇，美股主要指數跌多漲少，新興亞股上周全面走跌，尤以越南下跌8.0%最弱，其次是台股5.8%、泰國4.6%；另從資金流向來看，外資上周賣超台股58.7億美元最多，再者是印度的12.8億美元，而南韓、泰國、印尼、菲律賓、越南也都是賣超。

2024年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超137.6億美元，接著是印尼的9.4億美元、印度的4.5億美元；賣超則以泰國的19.5億元最多，次為台股賣超17.2億美元。股市表現方面，今年來以台股漲8.90%最強，其次是越南3.98%、印度1.17%，但泰國下跌5.92%最弱。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，以伊情勢升溫、晶圓代工廠法說行情失靈等利空事件紛擾，市場賣壓沉重，使台股上周下跌1209.45點，摜破2萬點大關，周線翻黑終止連4紅，預期短線台股將展開一波整理格局。

張圭慧說，隨中東地緣政治風險尚未解除、AI投資熱潮修正、美國聯準會（Fed）降息延後預期等多項利空因素，造成近期股市回檔壓力，市場寄望本周將登場的Meta、微軟、Alphabet、英特爾等接連公布財報，其所釋出的展望成關注焦點，希望能扭轉科技股頹勢，建議投資人待利空消息逐步淡化後，伺機逢低布局。

越股上周收1174.9點，較前一周下跌8.0%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，受到美國通膨升溫、強勢美元再起，引發越南盾貶值壓力加大，越南股市上周連跌4日，而越南央行也表示若匯率壓力加大，將考慮透過外匯存底等方式捍衛匯市，後續將持續關注匯率是否回穩。

張晨瑋認為，越南股市短期因匯率貶值壓力下，加上月底越南適逢長假，近期市場成交量也相對清淡，且今年以來越南股市表現亮眼，短線有可能出現修正，但就長期而言，越南今年企業復甦趨勢明確、外資投資持續增長等利多因素支撐，均使經濟成長表現穩健，預期在股市修正後，投資吸引力相對提升，因此對於持續看好越南的投資人而言，可伺機布局越南基金，適度參與越南市場未來成長契機。

台股 越南盾

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