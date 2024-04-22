巴西股市 可分批進場

受到鐵礦砂價格修正、國企受政治雜音干擾及央行微調指引等因素，巴西股市今年來表現較為落後其他新興市場。

法人表示，巴西股市短線較缺乏催化劑，但以評價來看仍具投資機會，全年仍有重新評級空間，建議投資人可分批布局績效亮眼的巴西基金。

根據Lipper統計近一年巴西基金績效表現，統計至18日，瀚亞巴西基金以22.5%居首位，元大巴西指數、野村巴西則分別以15.4%與14.7%居第二位與第三位；今年來五檔巴西基金皆為負報酬，但績效前三強的基金表現較抗跌。

瀚亞巴西基金經理人王亨表示，巴西物價回落趨勢不變，但巴西央行開始轉向關注服務通膨與中長期通膨預期，今年的通膨回落幅度相較以往有所放緩；巴西央行近期利率會議上微調措辭，表示雖然5月會議仍會降息2碼，但6月後有可能會縮減降息幅度；從市場定價來看，市場預期利率水位將於年底降至9%，屆時有機會吸引內資進入巴西股票市場。

王亨指出，巴西石油近期表現也較落後，主要是未能預期發放特別股息，與長期營收目標將有一半來自於新能源的貢獻，投資人開始對其資本配置與新能源發展產生疑慮；儘管未能預期配發特別股息，但普通股殖利率達11%至13%，仍優於其他全球大型油企均值。

王亨表示，雖然巴西股票短線較缺乏催化劑，但以未來12個月EPS預估本益比為8.1倍，明顯低於過往降息周期的平均估值，靜待短線壓抑市場因子淡化後，伴隨而來的聯準會降息周期，預期巴西股市仍有上漲空間。

元大巴西指數基金研究團隊指出，當全球仍在對抗通貨膨脹的困局時，巴西央行正在逐步放鬆貨幣政策，今年3月底，巴西央行再度降息將基準利率下調至10.75%，最新3月整體通膨率持續降溫，降息周期背景成為經濟成長的支撐動能，利率下調亦有助推動企業盈利預期樂觀調整。

同時，巴西是原物料大國，經濟組成與股市表現與原物料走勢息息相關，而Bloomberg Commodity Index衡量的大宗商品價格已達到2023年11月以來的最高水準，在原物料價格可能再起趨勢推動下，巴西股市有望得到往上推升的力道挹注。