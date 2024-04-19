海外商品 定期定額買

美國為主的科技股拉回整理，也影響全球股市的科技股走勢。不過，因人工智慧（AI）是產業主流趨勢未變，投信法人認為，投資人可趁拉回時，分批布局海外相關科技類股基金或ETF。

統一投信指出，股市短線回檔修正可趁勢布局，投資人可趁機加碼或持續以定期定額的方式布局，參與未來科技股的爆發性成長為目標。

預期股市仍以半導體、AI產業類股為主流；統一NYSE FANG+ETF基金（00757）追蹤NYSE FANG+指數，該指數成分股範圍集中於10檔尖端科技，適合偏好科技股的投資人，若看好美國高科技產業類股的成長爆發力，此時可透過00757布局參與行情。

中信上游半導體（00941）經理人葉松炫指出，半導體產業在揮別庫存調整的低迷後，今年在AI應用快速成長下，市場帶動半導體先進封裝需求強勁，上游設備及材料商受惠程度不容小覷。

據日本半導體製造裝置協會統計，今年前二月日本晶片設備銷售額達6,322.93億日圓，年增6.4%，創下歷年同期新高，顯示日本晶片製造設備銷售暢旺。

第一金投信投資長曾志峰指出，對科技帶動的金融情勢樂觀，AI帶動的資訊設備投資需求，包含：伺服器、資料中心、網路等及後端應用發展投資。

此外，商業應用將支持股價及市場表現，同時進一步帶動全球經濟發展。曾志峰說明，AI技術的成熟過程中，AI晶片的應用，將從伺服器、互聯網、再擴及智慧型手機。

這波全球AI股價的強攻上揚，由美國AI晶片大廠輝達所驅動，市場可能質疑AI族群漲幅過大，不過，若以AI產業的發展力觀察，曾志峰說明，評價推升股價，目前的輝達投資題材，由市場話題性，進展至實質的營收獲利，並未偏離基本面，不致於形成極端泡沫化情形。