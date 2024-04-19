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瀚亞投資動力股票系列基金 奪理柏台灣基金獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瀚亞投資動力股票系列基金勇奪2024 LSEG理柏台灣基金獎殊榮，瀚亞投資大中華區總裁暨台灣總經理王伯莉（左）與瀚亞投信行銷長暨法人高資業務長鄭立元出席領獎。（瀚亞投信／提供）
瀚亞投資動力股票系列基金勇奪2024 LSEG理柏台灣基金獎殊榮，瀚亞投資大中華區總裁暨台灣總經理王伯莉（左）與瀚亞投信行銷長暨法人高資業務長鄭立元出席領獎。（瀚亞投信／提供）

繼傑出基金金鑽獎後，瀚亞投資動力股票系列基金再奪下2024 LSEG理柏台灣基金獎殊榮。瀚亞投資-日本動力股票基金獲得三年期日本股票基金獎、瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金榮獲三年期環球新興市場股票基金獎，充分證明聚焦評價選股的瀚亞動力股票基金系列，在長期績效、風險等數據皆有卓越表現，屢獲專業機構大獎認同。

瀚亞投資大中華區總裁暨台灣總經理王伯莉表示，繼金鑽獎後，瀚亞投資動力股票系列的兩檔基金再獲國際機構肯定，這系列基金選股邏輯重視價值面，保持靈活調整特性，使投資效率發揮至最大化，中長期績效皆保持穩健，未來瀚亞也將持續引進多元的海外市場基金，提供投資人更豐富的選擇。

瀚亞投信表示，自2022年下半年起喊多日本股票後，台灣也掀起一波投資日本浪潮，而現在檢視日經指數，在利多話題接連下，重新吸引全球資金目光，使日經指數創下歷史新高，驗證瀚亞精準的市場洞察力，而擁有穩健亮眼績效的瀚亞投資-日本動力股票基金，2023年在台規模成長8.8倍，是市場上較為熱門的日本股票基金。

瀚亞投信表示，2024年以來瀚亞投信獲獎大豐收，包括：AAM亞洲資產管理雜誌最佳股票基金公司獎、傑出基金金鑽獎2座海外基金大獎、《指標》基金8座獎項，加上甫榮獲的2024 LSEG理柏台灣基金2大獎，共計13座獎項，驗證瀚亞投資團隊有紮實的操作成效及卓越的管理。

此外，瀚亞投資集團在亞洲布局相當完整，在11個亞洲國家皆有設置研究投資團隊，總部也透過系統性串聯，讓各國家的團隊能第一手獲得海外其他市場的第一手投資情報，對於投資商品的設計與包裝上，更加有利，更能為投資人創造更多超額報酬機會。

日本 股票

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