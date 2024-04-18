七檔台股商品 賺逾20%

台股受到國際局勢影響，本周來震盪激烈。但截至15日，台股今年來仍上漲14%，居新興亞洲股市之冠，而主動式台股基金更有七檔繳出逾兩成報酬。法人表示，台股多頭格局不變，今年再創新高的機率極大，投資人可透過主動式基金參與行情。

根據統計，今年來繳出逾兩成以上報酬表現的主動式台股基金包含復華復華、復華全方位、復華高成長、富邦、新光店頭、路博邁台灣5G股票、台中銀數位時代，七檔基金繳出25.5%至20.3%報酬。

若以近五年來績效來檢視長線報酬成績，今年來報酬前十強基金中，富邦、新光店頭、路博邁台灣5G股票，三檔基金五年來分別繳出201%、199%、194%的報酬表現；而國泰國泰、野村台灣高股息、台中銀數位時代、第一金小型精選、復華高成長、復華全方位報酬也皆在179%至123%之間。

新光店頭基金經理人鄒采霖表示，3月中下旬FOMC會議後上修對美國2024~2026年的GDP展望至2%~2.1%，遠高於近年平均增速1.8%，顯示對總經前景樂觀，可能軟著陸甚至不著陸，加上科技股目前本益比30~40倍，遠低於科技泡沫時期的50~60倍，華爾街共識目前談泡沫還言之過早。

因此，對台股持續創高保持樂觀態度，台積電法說預期正向，加上下半年CoWoS產能開出，持續看好先進製程設備和檢測股。此外，年底輝達GB200超級晶片上市，因功耗由700w顯著提升至1500w，故原始氣冷方案已不可行，水冷散熱將為唯一解方；而單價也躍升10倍以上，對GB200供應鏈業績貢獻顯著。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示，台灣電子產業受惠AI、車用電子、高效能運算等趨勢科技應用，帶動科技產業進入復甦周期，藉由經理人擇優布局有望創造更多收益機會。