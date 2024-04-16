投資級債可望走出低谷
法國巴黎資產管理昨（16）日舉行投資等級債展望記者會指出，今年下半年美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）都可望進入降息循環，投資等級債券過去兩年因升息而承受較大壓力，今年可望走出低谷，重啟新一階段的正向表現。
法巴永續高評等企業債券基金經理人迪詹斯（Yrieix de James）昨日來台指出，美國通貨膨脹仍高，勞動市場強勁，經濟韌性大，Fed不急著鬆綁貨幣政策，市場預期降息次數由去年底的六次降為今年的三次。
整體上，迪詹斯持續看好美國投資級債，因為供需面將支持信用利差，且企業基本面將反映軟著陸的經濟情境。目前他較青睞金融債，因為基本面與估值仍具吸引力，BBB級債券投資吸引力優於A級債券。
迪詹斯表示，供給面，企業在2020及2021年低利率期間大幅融資，今年雖仍有大量發債活動，但整體公司債淨發行金額預期將減少；需求面，美國經濟軟著陸展望加上整體殖利率仍處於歷史相對高檔，境內外資金持續流入投資級債，預期今年資金仍將持續流入，支持美國投資級債的表現。
相較Fed不急著降息，迪詹斯認為，歐洲整體與核心通膨持續下降，預期ECB從6月起降息，基準利率可望從今年的4%降到2025年的2%以下，這將可支持公司債於2024年締造正回報，且歐元投資級債利差收斂空間預計將大於美國投資級債，可望產生更大的資本利得。
在歐元投資級債，迪詹斯維持加碼歐洲銀行，因為區域型銀行的信用品質與評等持續改善，他也看好評等較低的投資級債，聚焦獲利有望持續成長的產業，同時把握具吸引力的估值標的。
迪詹斯指出，不論是美國或歐洲，許多投資等級債發行公司在疫情期間強化體質，大幅提高現金部位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言