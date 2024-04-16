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投資級債可望走出低谷

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

法國巴黎資產管理昨（16）日舉行投資等級債展望記者會指出，今年下半年美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）都可望進入降息循環，投資等級債券過去兩年因升息而承受較大壓力，今年可望走出低谷，重啟新一階段的正向表現。

法巴永續高評等企業債券基金經理人迪詹斯（Yrieix de James）昨日來台指出，美國通貨膨脹仍高，勞動市場強勁，經濟韌性大，Fed不急著鬆綁貨幣政策，市場預期降息次數由去年底的六次降為今年的三次。

整體上，迪詹斯持續看好美國投資級債，因為供需面將支持信用利差，且企業基本面將反映軟著陸的經濟情境。目前他較青睞金融債，因為基本面與估值仍具吸引力，BBB級債券投資吸引力優於A級債券。

迪詹斯表示，供給面，企業在2020及2021年低利率期間大幅融資，今年雖仍有大量發債活動，但整體公司債淨發行金額預期將減少；需求面，美國經濟軟著陸展望加上整體殖利率仍處於歷史相對高檔，境內外資金持續流入投資級債，預期今年資金仍將持續流入，支持美國投資級債的表現。

相較Fed不急著降息，迪詹斯認為，歐洲整體與核心通膨持續下降，預期ECB從6月起降息，基準利率可望從今年的4%降到2025年的2%以下，這將可支持公司債於2024年締造正回報，且歐元投資級債利差收斂空間預計將大於美國投資級債，可望產生更大的資本利得。

在歐元投資級債，迪詹斯維持加碼歐洲銀行，因為區域型銀行的信用品質與評等持續改善，他也看好評等較低的投資級債，聚焦獲利有望持續成長的產業，同時把握具吸引力的估值標的。

迪詹斯指出，不論是美國或歐洲，許多投資等級債發行公司在疫情期間強化體質，大幅提高現金部位。

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