市場預期美國最快可望於下半年進行降息。根據歷史經驗，在2019年美國聯準會（Fed）暫停升息至最後一次降息期間，美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25%，高居各天期A級公司債券之冠。以今年Fed可望進入降息循環的大環境下，20年期以上之長天期A級債券ETF將最受惠。

台新美A公司債20+ETF經理人黃鈺民表示，自Fed去年11月宣布暫停升息後，美國10年期公債殖利率已從近5%的高點回落至4.4%以下，殖利率下跌表示債券價格上漲，也反映出投資人對利率政策即將鬆綁的預期。

美國從2022年啟動升息循環，目前美國利率仍維持在相對高點，長天期債券的存續期間較長，利率敏感度較高，如果Fed開啟降息循環，市場利率將有機會下降，長天期債券價格將有機會上漲，進一步獲取資本利得，因此，現階段投資長天期債券可兼顧資本利得及較佳息收雙優勢，獲得亮眼報酬。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）將於4月18日掛牌，每股發行價15元，兼具月配息及平準金雙優勢，讓投資人享美國長天期A級債券長線甜頭。

凱基美國非投等債ETF預定基金經理人鄭翰紘指出，長天期債券具備的投資價值趨勢未變，只是以現階段預期高利率環境可能延長的情況下，長天期債需要持有更長時間，靜待聯準會啟動降息，才可能獲得相對應的報酬。

黃鈺民說明，台新美A公司債20+ETF投資在美國美元公司債，鎖定信評A級債券、三大信評公司至少有一家評等在A-、A、A+（取最高信評）、到期年限需大於20年、償債順位為優先順位債、流通在外金額需達10億美元以上，同時設定產業與單一發行人比例上限。

前十大債券發行公司皆為國際知名大廠，如全球綜合通訊巨擘康卡斯特（COMCAST）、美國最大醫療保險公司聯合健康（UNITEDHEALTH）、美國半導體大廠英特爾（INTEL）、美國生技龍頭艾伯維（ABBVIE）、美國最大的鐵路服務聯合太平洋（UNION PACIFIC）等。